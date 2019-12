PRESENCIA

ANA LUISA GARCÍA G.

< Austeridad para trabajadores y agasajos a reos

< Activan la fuerza electoral de los reclusorios

< Saldo positivo en 2019 en Desarrollo Económico

< La UAT cierra agenda de vinculación social

1.-Para los gobiernos de la 4ª T la población carcelaria es un mercado electoral al que hay proporcionar atención especial. Tan sólo en 2018 fue un sector al que no les acercaron las urnas a pesar de que 79 mil de ellos en todo el país no tenían sentencia y si derecho a votar. Ahora el partido Morena trabaja en la elaboración de reformas que les permita decidir sobre sus gobernantes a todos los internos, estén sentenciados o no.

Esa atención especial estará reflejada en la cena del día 24 y la del 31 de diciembre que se servirán en los 13 penales de la Cd. de México. Seguramente habrá hogares en el país donde no habrá platillos especiales para festejar la Navidad y Año Nuevo, algunos quizá no les alcance ni para los tamales, pero los afortunados reclusos serán agasajados por la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum quien va a tirar la casa por la ventana en esas fechas.

Veinticuatro mil 600 presidarios serán atendidos a cuerpo de rey, mire Usted el menú: ensalada de manzana con piña, pierna en salsa de tamarindo, puré de papa, postre y ponches, eso el 24; el 31 ofrecerán ensalada de manzana con zanahoria, espagueti a la crema, pierna en salsa de mango y chipotle, postre y ponches. Ni las comidas de Palacio de Gobierno han tenido algo parecido. Habrá villancicos, pastorela y posada.

Y es que a los reos hay que tratarlos muy bien, representan en la Cd. de México 24 mil 600 votos cautivos (literalmente), que serán muy buenos en los comicios federales del año próximo, y todavía más en las elecciones presidenciales de 2024 para lo cual ya hay instrucción precisa para legislar de tal manera que hasta los procesados puedan ejercer este derecho ciudadano, hoy impedido por la Constitución.

2.- Por lo pronto en 2021 se hará cumplir lo establecido por la ley, en lo que se refiere a que los internos que están sujetos a proceso y que no han sido sentenciados voten. Resulta que en 2018 había las 79 mil personas internadas en los centros carcelarios del país, que tenían derecho a votar y no lo hicieron, porque las instituciones tanto de los penales como el INE no crearon las condiciones para acercar las urnas electorales a esta clase de detenidos.

Esos 79 mil son el 39 % del total de población interna en los diferentes centros de readaptación del país, ahora esta clase de mexicanos se vuelven importantes para quienes hacen política, y preparan el camino para los comicios presidenciales de 2024.

Por eso algunos juristas señalan que el derecho al voto desde los reclusorios va a crear un interés político y que no tiene que ver con el bienestar de los internos. Sin embargo hay otra visión, la de los Derechos Humanos y en ese sentido existen organizaciones civiles que trabajan para que se otorgue el voto a todos los presos, incluyendo a los sentenciados.

Hasta ahora los Internos no sentenciados pueden ejercer el derecho al voto, debido a que están amparadas por el principio de presunción de inocencia. Si el INE y las direcciones de los penales no instalan casillas en el interior de los reclusorios, como ocurrió en 2018, estarán afectando uno de los derechos ciudadanos de las personas que están en estas condiciones. Algo que el Gobierno de la 4ª. T no va a pasar por alto en esta ocasión.

Por lo que respecta a las cenas de Navidad y Año nuevo nos llama la atención la generosidad para este renglón, luego de que la Austeridad Republicana decretada el 19 de noviembre próximo pasado, prohíbe gastos que no sean estrictamente para el servicio público, desaparecen toda clase de fiestas y festejos que antes se ofrecía a los trabajadores federales, como es el caso del Día del Burócrata o las posadas navideñas en cada Secretaría, esto ya es una realidad en el sistema federal y está por aterrizar en los estados, dado que se considera como un gasto innecesario y hasta superfluo.

En pocas palabras, austeridad para la clase trabajadora y agasajos para los infractores de la ley.

3.- Al cierre de 2019 Tamaulipas ofrece cifras muy positivas en materia de Desarrollo Económico en los sectores primario (producción del campo) y terciario que se refiere a servicios donde el principal puntal es el turismo. Asimismo en inversión extranjera directa ha logrado atraer en último trienio 4,757 millones de dólares, lo cual representa el 4.7 del total nacional.

En el reporte que este lunes será difundido por los medios de comunicación Usted encontrará cifras precisas que proviene del INEGI lo que da certeza y confiabilidad.

Todo esto es muy bueno, pero esta actividad no ha logrado en las últimas décadas sacar de su retraso a cuando menos 16 municipios tamaulipecos, que están estancados, y ahora que está por iniciarse un nuevo año, tiempo de reflexión es oportuno que la Secretaría de Turismo analice las circunstancias existentes en los puntos geográficos que presenten mayor atraso para buscar vincularlos a actividades productivas que les genere mayores recursos.

Investigadores tamaulipecos han realizados estudios en la geografía tamaulipeca donde se registra desde sus climas y oportunidades de agricultura, hasta sus necesidades ancestrales de educación para que sean capaces de generarse mejores condiciones de vida.

El Gobierno de Francisco García Cabeza de vaca ha dado muestras de tener visión para transformar las condiciones que parecían en desventajas en oportunidades productivas. Lo decimos específicamente por los proyectos impulsados por el DIF en favor de los más desprotegidos, limitados por incapacidad o edad avanzada.

Algo debe haber en las zonas más deprimidas de nuestro estado para abrirles nuevos caminos y sumarlos al avance que se concentra en una decena de municipios.

4.- La Universidad Autónoma de Tamaulipas bajó la cortina de 2019, tras el cierre de cursos, cerro su agenda de actividades de vinculación con la sociedad victorense con acontecimientos que ya son tradición en la Casa de Estudios, por una parte con la entrega de juguetes que hicieron la alegría de 400 chiquitines de los Centros Asistenciales del DIF municipal y por otra parte la celebración del Concierto de Invierno con la participan de grupos musicales de la zona sur donde funciona la Escuela Superior de Música.

Este último evento tuvo como escenario el Teatro Universitario y contó con la asistencia del rector José Andrés Suárez Fernández, esta vez acompañado de su esposa la Maestra María Cristina Canales de Suárez.

La Universidad de nuestro tiempo está abierta a la sociedad en todas las áreas del conocimiento y en el caso de la recreación, el Concierto de Invierno es un banquete de expresiones musicales cultivadas intramuros de la institución, pero dispuesta a hacerla extensiva a la comunidad.

Por lo que respecta a la entrega de juguetes, estos son donados por los universitarios, estudiantes, docentes y personal, pero encierra el espíritu de integración social de los estudiantes que participan con el ánimo de contribuir de alguna manera al bienestar de sectores que necesitan de apoyos.

