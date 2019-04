Gaceta.

Por: Raúl Terrazas Barraza.

Autoengaño electoral.

A manera de respuesta a Alejandro Rojas Díaz Durán, el grupo duro del lopezobradurismo, ese que se cambió del PRD para jugársela la administración federal, Leonel Godoy Rangel hizo ver que, en el Partido Movimiento de Regeneración Nacional, son tiempos de ganar elecciones, no de cambiar personas en la organización.

Esto luego de que, el suplente del Senador Ricardo Monreal Ávila, renunció al grupo de asesores de la Cámara Alta del Congreso de la Unión, porque el trabajo que, como Delegado del comité nacional realiza en la entidad, no es tomado en cuenta, porque desde allá se apoya a personas que no garantizan la obtención de resultados apropiados.

Godoy Rangel, quien está Delegado en Baja California para las elecciones locales, no salió en defensa de la dirigente nacional de Regeneración Yeidckol Polevnsky Gurwitz, pero, fue determinante al comentar que por ahora lo básico son las candidaturas, para repetir el triunfo de la elección federal del año pasado.

Las diferencias que hay entre hacedores de la política partidista, tienen que subsanarse y, para que ello suceda, quizá el presidente de la República, Andrés López Obrador, deba de voltear con urgencia a ver aquello que acontece con el partido fundado por él a ex profeso para llegar al cargo que tiene.

Obvio, esto no será sencillo, porque los intereses que hay en juego son muchos y cada quien jalará agua para su molino, así que, habrá tensiones y unos moverán el tapete a otros para verles caer.

Rojas Díaz, es una de las piezas del grupo manejado por el zacatecano Monreal Ávila, quien fue priísta, perredista, petista y ahora regeneracionista y ha tenido varias incursiones en Tamaulipas, porque quieren, a como dé lugar ganar los 22 distritos electorales locales en el proceso del primer domingo de junio venidero.

El punto es que, las cosas que suceden en la dirigencia nacional de ese partido, no repercuten mucho en el día a día de entidades como Tamaulipas, porque aquí el lopezobradurismo no es una condición para los ciudadanos y electores, aquí, todavía se piensa en los partidos grandes como los apuntalados para ganar las votaciones.

Es por ello que, el ex coordinador de asesores de Regeneración Nacional en el Senado de la República, demandó libertad de acción a la dirigencia nacional de su partido, para definir candidaturas, pero, no le hicieron caso y, aunque no lo ha dicho, sí genera incertidumbre en el sentido de que, quienes fueron postulados puedan ganar en las urnas.

Incluso, ya se habla de derrotas anticipadas, como en Victoria, donde la definición de la diputación en el Distrito de Victoria está entre el PAN y el PRI, que de Regeneración, por ello, sustituyeron candidato por candidata, es decir, al abogado José Antonio Leal Doria por la maestra Nora Hilda de Los Reyes y de esa forma garantizaron que él llegue al Congreso del Estado y se convierta en la cuña de los otros partidos, en caso de que Regeneración no se quede con la mayoría como esperan que suceda

Todavía sucederán muchas cosas de aquí a las elecciones, primero, que los ciudadanos, podrían dar la sorpresa cuando lleguen a las urnas a ejercer su voto, si se toman en cuenta elementos que han determinado cambios en sus preferencias.

Se supone que los dirigentes de los partidos políticos saben a la perfección de que tamañas son las fallas o la certeza de que ganarán el dos de junio.

El autoengaño no cabe en el escenario electoral actual y mucho menos establecer algún tipo de defensa del voto cuándo no se tienen las boletas a favor y, la verdad meterlas a las urnas por cualquier vía o a través de personas que hacen trampa, no resolverá que los presuntos ganadores lleguen a ocupar sus cargos en las curules del Congreso del Estado.

Los otros.

Ahora el Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, ingeniero José Andrés Suárez Fernández, estuvo en la Facultad de Enfermería de Victoria, para visitar las instalaciones y convivir con el alumnado, en el entendido de que, se trata de una de las instituciones más sólida que respaldaron desde el principio el proyecto del líder de los universitarios.

Enfermería como casi todas las Unidades Académicas, están inmersas en proceso de certificación, porque se pretende colocar a la Universidad pública en mejor sitio dentro del ranking de instituciones de educación superior del país.

La Directora, Mtra Roxana de los Reyes Nieto, señaló al Rector que están dedicadas a formar profesionistas más competitivos y que estén a la altura de las necesidades de la práctica médica y en beneficio de los pacientes.

La Autónoma de Tamaulipas, tiene una egresión alta de enfermeras y enfermeros, ya que, es una carrera que se imparte en varios campus y en casi todos los casos, los profesionistas entran a formar parte del personal que trabaja a favor de la salud en unidades médicas del sector público y del privado, en el entendido de que, quienes se titulan de las Facultades de la Frontera, tienen la posibilidad de incursionar en trabajo en el lado americano.

La Senadora regeneracionista de Tamaulipas, María Guadalupe Covarrubias Cervantes, dio un mal paso en la Cámara Alta del Congreso de la Unión y se lastimó un tobillo. Tanto la responsable de la mesa directiva y su compañera que estaba en la tribuna, así como el líder del Senado, Martí Batres Guadarrama, pidieron asistencias para la compañera de fórmula del doctor Américo Villarreal Anaya.

Para su fortuna, las cosas no pasaron a mayores, fue reportada como fuera de peligro y solo deberá atenderse el tobillo.

Por su lado, el exdiputado plurinominal del Partido del Trabajo, Alejandro Ceniceros Martínez, quien no es de Tamaulipas, se inscribió en el listado plurinominal para las elecciones del dos de junio, bajo la creencia de que ese instituto político, que ahora va solo a la elección, es decir, sin coalición con Regeneración Nacional, podría ganar una silla en el Pleno, en la que él se sentaría.

Bajo la misma creencia, el eterno del Partido Verde Ecologista de México, Jesús González Macías, quien fuera Delegado de la SEMARNAT en Tamaulipas, está registrado por las dos formas, de mayoría por uno de los Distritos de Tampico y en primer lugar del listado plurinominal, por si hay votos suficientes para llegar a una butaca en el Congreso.