AUTORIDAD ELECTORAL ORDENAN SUSPENDER ACTIVIDADES ELECTORERAS.

AGRICULTORES BLOQUEARAN HOY MIÉRCOLES LA CARRETERA RÍO BRAVO REYNOSA.

La autoridad electoral ordeno a funcionarios, diputados y alcaldes frenar la entrega de apoyos con motivo de la contingencia sanitaria, y no la aprovechen como promoción electorera.

Desde hace días el senador de morena AMERICO VILLARREAL ANAYA, suspendió la entrega de despensas durante visitas que venía haciendo a los distintos municipios del Estado, lo mismo sucedio con los diputados federales de Tampico y Madero OLGA SOSA, y ERASMO GONZALEZ, respectivamente.

La orden de la autoridad electoral llego al diputado de Nuevo Laredo FELIX AGUILAR, y al propio presidente municipal ENRIQUE RIVAS CUELLAR,

La orden de suspender actividades es para todos aquellos que ostentan un cargo público y evitar que los apoyos que llevan a las gentes se conviertan en promoción electoral.

Inclusive a los diputados locales azules que andan en plena promoción la han suspendido en forma parcial pues únicamente la encuerdada diputada de Rio Bravo y Reynosa ROXANA GOMEZ, lo está haciendo en plena pandemia del COVID 19.

Otro diputado que hace caso omiso a la recomendación de la autoridad electoral es el diputado pluri de morena RIGOBERTO RAMOS, que en pleno pico de la pandemia esta poniendo en peligro a cientos de ciudadanos de las colonias populares a quienes el pasado fin de semana formo en largas filas para darle míseros 25 kilos de gas butano.

En las colonias balcones de Alcalá donde está en pleno el peligro de contagio se aprecio largas filas en espera que les llenaran sus tanques de 45 kilos, pero soprensa nomas la mitad les dieron lo causo enojo entre los personas que fueron citados por el diputado RIGO RAMOS, quien llego con la gran noticia que era un regalo renovador,

Ni es de dudarse de que de un momento a otro la autoridad electoral frene al diputado RIGO RAMOS, de su promoción anticipada como aspirante a candidato a la presidencia municipal de Reynosa, que aun cuando faltan varios meses este andan “ondeado” que será el próximo alcalde de Reynosa por Morena. SERA?-

En otro orden de ideas, los agricultores del norte de Tamaulipas amagan con tomar puentes internacionales y no solo carreteras hoy miércoles, debido al nulo avance que hay en las negociaciones con la secretaria de agricultura (SADER) para fijar el precio de garantía en el precio de sorgo.

Por tal motivo los productores sorgueros de Tamaulipas estan convocando a todos los hombres del campo para que hoy miércoles 08 de julio están presentes a partir de las 11am, en la brecha 102, porque esperamos una respuesta a nuestro planteamiento del precio para el sorgo.

En caso de que no haya ninguna respuesta los

Hombres del campo bloquearan la carretera federal y de ahí se iran a bloquear el puente intenacional Reynosa Pharr y los otros puentes internacionales.

Los sorgueros piden el precio de sorgo de 3 735 pesos tonelada y hasta la fecha no hay respuesta alguna del gobierno federal.

Cambio de tema, el anuncio hecho por la Unidad de inteligencia Financiera del Estado, de ir contra ex funcionarios del sexenio nefasto del ex gobernador EGIDIO TORRE CANTU, fue solo una “llamarada de petate”, pues ya no se supo de niguna otra acción contra los involucrados y claro mucho menos contra el ex gobernador.

EGIDIO, se ha estado riendo de este anuncio hecho por la UIFE, que al parecer fue solo una acción mediática en plena epidemia del COVID 19.

En otro tema, aumentan casos de COVID 19 en Tamaulipas, reportan 246 nuevos casos. La secretaria de salud GLORIA MOLINA, informo que durante la jornada de este martes fueron diagnosticados 246 pacientes con la enfermedad y reporto 21 nuevas defunciones.

Con la actualización, la cifra oficial asciende a 8,738 positivos, de los cuales 4,303 se han recuperado y 579 han fallecido.

En Reynosa se 2,122 contagios hasta ayer martes, y se espera que las gentes sean responsables y se queden en casa.

Por desgracia en estos últimos días los casos de contagios y defunciones en Reynosa se han estado multiplicando, por lo que es necesario tomar las debidas medidas para evitar la enfermedad. Dios nos ayude.

Esta epidemia no respeta y el vecino municipio se reporta que el presidente municipal de Miguel Alemán SERVANDO LOPEZ, salió positivo.

Hoy es la esperada visita la primera de ella fuera de Mexico, de ANDRES MANEL LOPEZ OBRADOR, al extranjero con el presidente DONALDO TRUMP.

La pregunta que se hace la ciudadanía en general que gana México en esta visita y que gana TRUMP con la visita del presidente Mexicano.

En opinión de conocedores el presidente no debe ir sino mandar a sus representantes como lo es el secretario de relaciones exteriores.

