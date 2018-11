LA DAMA DE LA NOTICIA

POR ARABELA GARCIA

AUTORIZA AYUNTAMIENTO DEVOLUCION DE MAS DE 1MDP A AUTOMOVILISTAS AFECTADOS CON MULTAS; MARIO LOPEZ HERNANDEZ.

ITAVU E INSUS EN MATAMOROS SIN REPRESENTACION.

DEPENDENCIAS DEL ESTADO SIGUEN SIN LIDERAZGO.

SIGUE POLEMICA SOBRE LA VISITA DE MADURO A TOMA DE PROTESTA DE AMLO.

Sigue la polémica por las diputaciones y las apuestas andan sobre que las gana el Partido Acción Nacional, quien dice otra cosa; sin embargo aunque el partido azul quiera ganar la mayoría en el Congreso tendrá que trabajar sobre proponer buenos perfiles ya que la competencia no será fácil, pero corresponde al gobierno del estado seguir posicionándose para que les sea más fácil sacar números arriba que el resto de los partidos.

Claro, los que quieren por MORENA piensan que ya la tienen hecha en el Congreso pero en el poco tiempo las encuestas sobre este partido ya son tan confiables una vez que los temas de campaña aun no aterrizan y los mexicanos están empezando a desconfiar de que el próximo gobierno pueda cumplir las expectativas que prometió.

El tema del aeropuerto dejo un mal sabor de boca aunque falta todavía la definición total, cuando AMLO realmente se ponga la banda presidencial y tome la decisión como Presidente de la Republica, el otro es sobre las becas para los NINIS considerando que no se puede premiar a los que no hacen nada y dejar a los aplicados fuera del esquema; que no la cosa es al revés, en fin ahora si como dicen cada cabeza es un mundo pero para pensar no se puede hacer con los pies.

Lo cierto es que el gobierno tamaulipeco tendrá que ponerse más las pilas y proponer personajes de primer nivel para poder hacer frente a contrincantes independientes, morenos, azules y tricolores y quizá de otra corriente política.

El Ayuntamiento de Matamoros, autorizo a la tesorería municipal realizar la devolución de ingresos indebidamente percibidos por el municipio en la pasada administración por un monto de $1,034,768.00 resultado de actividad administrativa irregular de servidores públicos; esto trascendió en la primera sesión ordinaria de Cabildo en la que también fue aprobado el Proyecto de Ingresos para el Ejercicio Fiscal del año 2019.

En el marco de la sesión presidida por el alcalde MARIO LOPEZ HERNANDEZ, se dio lectura al proyecto de acuerdo mediante el cual se autoriza al Tesorero Municipal, realizar la devolución de ingresos por concepto de aprovechamientos indebidamente percibidos por el municipio.

Con motivo, se agrega en el acuerdo, de la actividad administrativa irregular de servidores públicos, los cuales ascienden a la cantidad de $1,034,768.00 (un millón treinta y cuatro mil setecientos sesenta y ocho pesos 00/100 m.n.), conforme a la resolución que emita la autoridad competente en su caso y/o realización del procedimiento establecido en la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Tamaulipas y sus Municipios.

Respecto al citado acuerdo, el Presidente Municipal explicó que el citado recurso se encuentra en una cuenta bancaria de la tesorería municipal; “para regresar el recurso a las personas que indebidamente fueron infraccionadas o multadas en la pasada administración, se seguirá un procedimiento administrativo”

Las dos oficinas en donde los ciudadanos pueden tener certeza sobre sus viviendas hablemos de ITAVU y de CORETT, están mas que olvidadas, una dependiente del gobierno del estado y la otra del gobierno federal, están solamente de adorno y es poco el trabajo que presenta en apoyo a las familias que requieren un espacio que dé certidumbre a sus familias.

Con un encargado de despacho el ahora Instituto Nacional de Suelo Sustentable, antes CORETT, poco se puede hacer y todo se tiene que enviar a Ciudad Victoria para saber de qué tamaño esta la pedrada (costo) ya que nada se puede arreglar en la ciudad.

En el caso de ITAVU en Matamoros que dirige ELIAS REYES MARTINEZ, poca actividad se le nota y cuando en otros tiempos esta oficina servía como estructura política hoy no queda nada de la movilización que permitía con personas que acudían para adquirir un terreno donde vivir o para pagar alguno que ya tenían asignado, en fin, estos son los nuevos tiempos, la nueva modernidad en las dependencias tanto federales como estatales.

VERONICA SALAZAR VAZQUEZ, estuvo como representante de las oficinas del gobierno del estado y apenas empezó a crear movimiento a través de diversos programas que iniciaba cuando se fue a la campaña, después de esto ya no pasó nada, hace falta un representante que les de movilidad para que la ciudadanía sepa que cuenta con estos apoyos y que son ventanillas en donde pueden hacer diversos trámites; en fin nadie dice nada, ni quejas, ni comentarios, que sigan así entonces ¡¡¡.

NICOLAS MADURO, no será bienvenido en nuestro país”, aseveró el Presidente Nacional del PAN, MARCELO TORRES COFIÑO, a nombre de millones de mexicanos que repudian la violencia que se vive en Venezuela.

Tras entregar una carta en la Embajada de Venezuela, dirigida a su titular, MARIA DE LOURDES URBANEJA DURANT, el dirigente panista detalló que se le pidió a la embajadora hacer del conocimiento de las autoridades de su país esta situación, para que NICOLAS MADURO, se abstenga de venir.

“El constante atropello de los derechos humanos, la violencia, los homicidios, es algo que ni en México, y menos en el Partido Acción Nacional, se podría estar de acuerdo”, explicó

“Venezuela se ha convertido en una auténtica tiranía, en donde los opositores son perseguidos y en donde un grupo sectario pretende monopolizar el poder a costa del pueblo”.

Explica que el comportamiento autoritario de Maduro ha tenido efectos también en materia económica, donde la inflación, la carestía y el desabasto, han ocasionado una situación inédita de pobreza y emigración.

“Hay suficientes evidencias para afirmar que Nicolás Maduro es un dictador que no respeta los derechos humanos, ni las más elementales libertades públicas, tales como la de libre expresión de las ideas, asociación o reunión”, finalizo el líder nacional panista.

Actuación de regidores en el cabildo

