AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS REALIZO LOS FOROS DE CONSULTA CIUDADANA

LA CIUDADANIA APLAUDE LA ACCION QUE EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE CIUDAD VICTORIA XICOTENCATL GONZALEZ URESTI ACABA DE HACER AL QUITAR LOS PARQUIMETROS DE LA CALLE HIDALGO, AFIRMA EL ALCALDE QUE NO BENEFICIAN EN NADA AL AYUNTAMIENTO YA QUE SOLO DECLARABAN A LA ADMINISTRACIION MUNICIPAL POCO MAS O MENOS DE VEINTE MIL PESOS AL MES, ESO DEMUESTRA QUE SI LOS RETIRAN EN SU TOTALIDAD DE LAS CALLES DE ESTE MUNICIPIO, NO PERJUDICARA EN NADA A ESTA ADMINISTRACIOIN, Y SI AL CONTRARIO SEGUIRIAN DAÑANDO LOS BOLSILLOS DE LOS CIUDADANOS, PORQUE SI PARTIMOS DE ESA DECLARACION DEL EDIL ,DE QUE ERA UNA MISERIA LO QUE DECLARABA VICTORIA METERS AL CABILDO, Y ESTE A SU VEZ SEGUIA FUNCIONANDO CON O SIN ESTE ENTRADA RIDICULA, EL SACARLOS DE LAS CALLES EN SU TOTALIDAD, LO AGRADECERAN LOS HABITANTES DE ESTA CAPITAL.

EL ALCALDE MARIO LOPEZ HERNANDEZ participó en los FOROS DE CONSULTA CIUDADANA donde significaron representantes de la sociedad civil y del gobierno municipal, estas consultas son para integrar del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, a este evento importante asistieron académicos, empresarios, historiadores, agricultores, médicos, mujeres, profesionistas, entre otros representantes de la sociedad.

En el Centro de Convenciones “Mundo Nuevo” fue donde se realizaron las mesas de trabajo, y se trataron temas como: Industria, migración, equidad de género, vías de comunicación; sociedad y seguridad, estado de derecho; corrupción y austeridad; relación con Texas; desarrollo social y comunitario; pesca y salud.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE NUEVO LAREDO ENRIQUE RIVAS CUELLAR EN CAMPAÑA

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE NUEVO LAREDO ENRIQUE RIVAS CUELLAR EN CAMPAÑA, SI EN CAMPAÑA PERO DE TRABAJO ARDUO Y DE COMPROMISO HACIA SUS CONCIUDADANOS, LLEVANDO A TODO EL TERRITORIO DEL MUNICIPIO EL PROGRAMA SOCIAL (PAI) PROGRAMA DE ACCION INMEDIATA QUE SIGNIFICA RESULTADOS CONTIGUOS A UNA NECESIDAD DE ALGUN SERVICIO PUBLICO, YA QUE EN CADA GIRA DE TRABAJO QUE REALIZA EL ALCALDE LO ACOMPAÑAN TAMBIEN, síndicos, regidores, secretarios y directores de diversas dependencias municipales de SERVICIOS PUBLICOS.

EL ALCALDE RIVAS CUELLAR MENCIONO QUÉ, estamos trabajando y dando respuesta a los vecinos que de manera legítima nos dicen no se olviden de mi colonia. Y aquí estamos dando resultados, atendiendo en el momento peticiones de bacheo, reparación de alumbrado, entre otras solicitudes”, mencionó Rivas Cuéllar.

ESTO DEMUESTRA QUE CUANDO SE TRABAJA CON DEDICACION Y RESPONSABILIDAD HACIA LOS Y PARA LOS CIUDADANOS, SE PUEDE Y SE DEBE, CORESPONDER CON HECHOS LA CONFIANZA QUE ELLOS DEPOSITARON EN SU SERVIDOR, AGREGÓ RIVAS CUELLAR.

DIPUTADOS QUIEREN REELEGIRSE, SOLO UNO NO QUIERE

ANTE LOS TIEMPOS YA EN PUERTA DE LAS PROXIMAS ELECCIONES DONDE SE HABRA DE CONTENDER POR LA RENOVACION DEL CONGRESO LOCAL DEL ESTADO, LOS DIPUTADOS LOCALES ACTUALES, SUSPIRAN Y QUIEREN LA REELECCION, POR EJEMPLO, EL DIPUTADO ANTO TOVAR QUIEN PARA VARIAR PERDIO LA FEDERAL EN LAS PASADAS ELECCIONES PERO QUE NO QUIERE DESOCUPAR SU CURUL Y QUIERE REPETIR, CLARO TODAVIA ESTA SI LOS O EL PARTIDO LO LANZA PARA QUE REPITA DE NUEVO.

ASI COMO ANTO TOVAR, EXISTEN VARIOS MAS QUE QUIEREN PARTICIPAR EN LAS PROXIMAS ELECCIONES, ALGUNOS PLURIS ESTAN A LA ESPERA DE QUE SEAN TOMADOS EN CUENTA PARA COMPETIR, Y LOS HAY DE DIFERENTES PARTIDOS, NO SOLO DEL PAN.

ASOMBROSAMENTE NOS ENTERAMOS DE VIVA VOZ QUE HAY UN DIPUTADO DEL PAN, QUE NO ACEPTARIA LA REELECCION, Y CON EXTRAÑEZA Y ADMIRACION EL LEGISLADOR NOS LO COMENTÓ, ¿SABE USTED DE QUIEN SE TRATA? PUES ES NADA MENOS QUE EL SEÑOR ELEGANTE, ASI LO LLAMO YO, SU NOMBRE, GAFIRO SALINAS MENDIOLA, LOS MOTIVOS QUE NOS COMPARTIÓ ME SORPRENDIÓ, ME MENCIONO QUE UN VERDADERO SERVIDOR PUBLICO O LEGISLADOR SE DEBE AL PUEBLO, Y QUE CUANDO ESTE LO ELIGE O LE ENCOMIENDA UNA LABOR POR DETERMINADO TIEMPO, DEBE DE CUMPLIR CON ESO, Y UNA DIPUTACION TIENE UN INICIO Y UN FINAL DETERMINADO, Y ESTE NO TIENE EL DERECHO DE TRUNCAR ESA LABOR O TRABAJO PENSANDO O ANTEPONIENDO INTERESES PERSONALES Y DEBE DE CUMPLIR CABALMENTE CON ELLO.

DESPUES ABORDAREMOS TODA LA CONVERSACION TAN INTERESANTE Y SORPRENDENTE CON EL DIPUTADO GLAFIRO SALINAS MENDIOLA.

