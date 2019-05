POR ESAS CALLES DE DIOS

# Azael Portillo: “La única alianza es con los maderenses”.

# El PT en Madero va solo, no hace alianza con ningún otro partido

# Azael Portillo, el joven que aceptó de inmediato la invitación que le hizo el Partido del Trabajo –PT– para jugar por el distrito 20 de Cd. Madero en la renovación del Congreso de Tamaulipas y será este próximo 2 de junio cuando se definan con los votos de los maderenses esta curul.

# Han trascurrido más de 35 días de Campaña, el Astro rey no da tregua, pero el joven Azael no desiste, al contrario, bien sabe que él es el líder del contingente que lo arropa diariamente durante estas caminatas en busca del voto, sus compañeros lo animan, le dan agua, lanzan porras y a sus seguidores no les demuestra cansancio por que un líder lo que demuestra es fuerza y jamás desistir, existe una meta en la mente de Azael: triunfar y eso es precisamente lo que el candidato le inyecta a su campaña proselitista, juventud, fuerza y organización; se dice listo para para el próximo 2 de junio, el día “D”, listos para cubrir todas las casillas con representantes del PT.

# Azael a hecho mucho énfasis en decirle a la gente que el PT va solo en este proceso pero que claro que el partido también es parte de la 4ta Transformación del País, ya que la apoya e impulsa… Aunque sus detractores se han encargado de criticar esta situación, pero ignoran que el PT fue el primer partido político que se sumó al proyecto de Andrés Manuel López Obrador para lograr en México la famosa 4T, y claro que el Partido del Trabajo tiene cerca de 20 años apoyando la teayectoria política de Andrés Manuel, esto demuestra que muchos que se dicen ser de izquierda o “lopezobradoristas” ni siquiera conocen realmente la historia que ha formado a su alrededor el Presidente de México y sobre todo desconocen quienes han estado ligados o vinculados con el proyecto de la 4T, gente que se atreve a opinar en las redes señalamientos sin sustento de quienes forman o apoyan el proyecto de la 4T.

# Al Candidato Azael, en los recorridos, la gente le platica que brigadistas de la candidata de Morena Bertha Sánchez hacen promoción de una supuesta alianza con el PT, eso lo realizan cundo tienen el contacto con los ciudadanos intentando crear una confusión entre los votantes ya que al parecer ese es el objetivo, que la campaña de la morenista,al darce cuenta Berhta que nomas no levanta a escasos días de concluir logre destantear a los votantes, en la política este tipo de acciones se les llama “patadas de ahogado” por parte de Bertha Sánchez; por su parte el Candidato Azael Portillo le ha hablado de frente a la gente sin ningún tipo de simulación, siendo un joven con experiencia política la gente lo recibe bien en sus colonias, le abren las puertas de los hogares de miles de maderenses; el candidato, ya a muy poco tiempo que se acabe esta campaña, va con una aceptación donde deja muy lejos a sus adversarios, bien por Azael, repito ya falta muy poco para que concluya esta campaña, ánimo Azael… Es Cuanto.