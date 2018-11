Candelero

Balcanización si se rompiera el Pacto Federal

Por: Abraham Mohamed Z. / mohacan@prodigy.net.mx

A unos cuantos días del 1 de diciembre en que Andrés Manuel López Obrador se convierta en el legítimo Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, se vuelven a agitar los barruntos sobre la posible BALCANIZACION* de nuestro amado México, y todo por la mayoriteada aprobación de Ley Orgánica de la Administración Pública Federal hecha por los legisladores de Morena en la que, a iniciativa de AMLO, se autoriza la figura de los llamados “super delegados” para que se encarguen de aprobar y supervisar todos los programas y presupuestos federales, incluyéndose lo referente a la seguridad en las 32 Entidades del país, lo cual ocasionó el inmediato rechazo de 13 gobernadores a los que se les puede sumar otro, porque dicen que con eso se viola la autonomía de los Estados que son libres y soberanos y se vulnera el Pacto Federal.

12 de esos gobernadores que son del PAN enviaron al Presidente Electo una amplia Carta que hicieron pública donde le plantearon con amplitud su inconformidad por el centralismo de poder que se pretende hacer pues se viola el Art. 40 Constitucional que establece: “Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, federal, compuesta por Estados Libres y Soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una Federación establecida según los principios de esta Ley fundamental”.

Esos gobernadores panistas son: Martín Orozco Sandoval de Aguascalientes; Francisco Vega de la Madrid de Baja California; Carlos Mendoza Davis de Baja California Sur; Javier Corral Jurado de Chihuahua; José Rosas Aispuro Tórres de Durango; Diego Sinhué Rodríguez Vallejo de Guanajuato; Antonio Echavarría García de Nayarit; José Antonio Gali Fayad de Puebla; Francisco Domínguez González de Querétaro; Carlos Joaquín González de Quintana Roo; Francisco Javier García Cabeza de Vaca de Tamaulipas y Mauricio Vila Dosal de Yucatán.

El otro, para sumar los 13 gobernadores, es Enrique Alfaro de Jalisco que tomará posesión el 6 de diciembre. El hizo público su fuerte discurso de protesta y reclamo a AMLO, desde la emblemática Rotonda de los Hombres Ilustres de su Estado respaldado por 109 de los 125 Ayuntamientos y por los líderes y dirigentes de las principales fuerzas políticas, económicas, sociales y educativas que lo acompañaron. (Este gobernador ahora se considera independiente, pues ya se desligó del Movimiento Ciudadano que lo postuló a la gubernatura).

Y todavía más, es muy posible que por lo pronto, también se integre a ellos, Jaime Rodríguez, “El Bronco de Nuevo León, con lo que ya serían 14 y pueden ser más.

Quiero dejar claro, que la Carta Abierta dirigida por los 12 gobernadores panistas a AMLO es precisa en sus planteamientos, pero lo expresado por el gobernador electo de Jalisco, Enrique Alfaro se me hizo más contundente y por eso aquí reproduzco lo sobresaliente:

“Levantamos la voz para decirle con respeto, señor Presidente, que no estamos dispuestos a permanecer callados ante los intentos de vulnerar el Pacto Federal y el Orden Constitucional. Por congruencia histórica, no podemos permitir que la imposición por medio del mayoriteo legislativo atente contra la autonomía y dignidad de Jalisco como Estado libre y soberano”.

Y más:

“Este pronunciamiento no es un acto de rebeldía o insurrección. Es un acto de congruencia y de responsabilidad al que esperamos se sumen muchos más Estados del país. Si no somos capaces de levantar la voz hoy, el riesgo de que las voces de las regiones, Estados y municipios de este país sean borradas para siempre, es enorme”.

“No podemos permitir que en el nuevo modelo de organización del gobierno federal se planteen las figuras paralelas a las autoridades constitucionales del Estado legítimamente electas”. (Se refería a los super delegados federales).

“Es inadmisible que los intereses de Jalisco y de sus habitantes (y también de los demás Estados) sean ignorados en la discusión de un Presupuesto (el de 2019) que debe ser entendido como instrumento nacional de desarrollo y no solamente como orientador del gasto federal”.

Ya para terminar, Enrique Alfaro le planteó a López Obrador como si interpretara lo que quieren sus homólogos inconformes lo siguiente:

“Queremos ayudarlo a gobernar bien, a recuperar la confianza de la gente en sus gobernantes, a romper con un sistema político podrido de raíz. Pero eso no significa agachar la cabeza ni dejar de levantar la voz cuando se le esté faltando el respeto al pueblo de Jalisco”.

A todo esto el presidente electo, López Obrador, solo respondió:

“Los gobernadores están nerviosos porque ya no habrá moches…hay diálogo, pero no voy a ser rehén de nadie. No voy a dejarme chantajear por nadie”.

Por su parte, Mario Delgado, líder de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, para atemperar la situación, “llamó a los gobiernos estatales y a los Congresos locales, evitar pedir recursos en el Presupuestos de Egresos 2019 para proyectos chicos, como parte de la austeridad republicana que implementará el nuevo gobierno, porque no aportan nada a la mejora de la vida y economía de los ciudadanos”.

Esto lo dijo en el Foro de Legisladores en Materia Hacendaria añadiendo: “Vamos a tener dos opciones en el Presupuesto: nos vamos por la urgencia o sacamos nuestros proyectos pequeños, que no va a ser ninguna diferencia. “Vamos a darle vuelta al modelo a sabiendas que en el mediano plazo nos va a ir mejor a todos. Es la apuesta por el crecimiento económico”, terminó diciendo y dejó perplejos a los legisladores que lo escuchaban atónitos.

Mientras que el siempre locuaz Senador por Guerrero, ahora afiliado a Morena, Félix Salgado Macedonio, valiéndole gorro el Pacto Federal, por su parte soltó la amenaza de poder usarse la mayoría que su Partido tiene en el Senado para desaparecer los poderes en aquellos Estados cuyos Gobernadores están inconformes con las nuevas políticas centralistas que desarrollará en sus Entidades el gobierno de López Obrador a partir del 1 de diciembre.

Ahora entremos al tema con que titulé este Candelero:

Le quiero recordar que en el 2017 empezó a revivirse el proyecto separatista que desde el siglo 19, en 1840, se inició para crear la República de Yucatán y también para crear la República del Rio Grande que se integraría con los Estados del noreste cuyos habitantes estaban inconformes con lo que llamaban DICTADURA CENTRALISTA ejercida por la burocracia política desde la Ciudad de México que los tenía sometidos.

Preciso que en el Siglo XX, con la Constitución de 1917 en su Art. 40 que ya transcribí en el segundo párrafo de esta columna, se integraron los Estados Unidos Mexicanos por voluntad popular mediante el Pacto Federal que prevalece y que creo, no debiera vulnerarse jamás.

Pero ahora la amenaza del separatismo, o sea el fantasma de la “balcanización” resurge para crear lo que sería la República de México del Norte (Aridoamérica Libre) la cual sería integrada por Baja California Norte, Baja California Sur, Chihuahua, Durango y Tamaulipas que son Estados actualmente gobernados por el PAN. Además Sonora y Sinaloa que gobierna el PRI y Nuevo León con gobernador independiente.

A su vez, en el sur puede reactivarse el proyecto para crear la República de Yucatán.

Y todo esto ¿por qué?……pues por la aprobada nueva Ley de Organización de la Administración Pública Federal que hasta ahora, para 13 gobernadores viola la soberanía de sus Estados y vulnera el Pacto Federal porque dicen que con ella se pretende ejercer una política centralista que al parecer es la esencia de la Cuarta Transformación de México que tiene proyectada realizar el Presidente electo Andrés Manuel López Obrador.

Esperemos que en su discurso de asunción a la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador nos de buenas noticias que despejen la incertidumbre y ayuden a terminar con la estulta rivalidad entre los mexicanos pues se requiere la reconciliación que nos lleve a la unidad nacional que la Patria le urge para afianzar su desarrollo recuperándose la seguridad y la paz social.

De otra manera, creo que el proyecto de “balcanizar” a México crecerá y crecerá para llevarnos ¿adonde?……prefiero decir que no lo sé.

*Balcanización es un término geopolítico usado originalmente para describir el proceso de fragmentación o división de una región o Estado (en éste caso México como país) en Estados más pequeños que son, por lo general, mutuamente hostiles y no cooperan entre sí. Este término surgió a raíz de los conflictos en la Península Balcánica ocurridos en el siglo XX. La primera balcanización se dio en las guerras de los Balcanes y el término se reafirmó en las guerras yugoslavas. Por extensión, el término “balcanización” se ha usado para describir los procesos de división de ciertas culturas en identidades separadas, tales como los ocurridos a finales del siglo XX, muchos con orígenes en movimientos nacionalistas. (Wikipedia).