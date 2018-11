ENFOQUE POLÍTICO

POR: JUAN MANUEL MARTÍNEZ SUSTAITA.

*.- Bancada de PAN enfrentara retos para mejor Tamaulipas

*.- Líder congresal dice que trabajaran de la mano con Gobe

El Diputado Local Glafrio Salinas Mendiola, rindió informe sobre las actividades legislativas del segundo año de trabajo destacando 73 iniciativas presentadas por la bancada del Partido Acción Nacional.

“Llegamos con el compromiso de marcar una diferencia y de ayudar a construir un cambio para nuestro Estado, compromiso que desde el primero de octubre de 2016, nos convocó a enfrentar grandes retos y desafíos”, dijo.

Además resalto que “Cifras sin precedentes que nos perfilan como el Grupo Parlamentario con mayor producción en la promoción de acciones legislativas en los anales históricos de este Congreso”.

Glafrio Salinas Mendiola, menciono que de los asuntos dictaminados por las Comisiones Presididas por su Grupo Parlamentario, en este último año, destacan iniciativas y la expedición de diversas leyes.

Destaco la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de Asociaciones Público Privadas, como la que regula los Establecimientos dedicados a la Compraventa de Vehículos Automotores y sus Autopartes para el Estado.

Como parte del informe del grupo parlamentario del PAN, menciono que en esta ardua tarea desarrollada hemos trabajado de la mano con nuestro Gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca y le reiteraron su apoyo.

Durante el desarrollo de este informe realizado en las instalaciones del Congreso, dejó de manifiesto que los Diputados y Diputadas de Acción Nacional, son y seguirán siendo siempre, aliados del Gobernador del Estado.

Manifestó que “Porque es un Gobernador que ha demostrado, con hechos, que Tamaulipas está cambiando, y que vamos por el rumbo correcto, sin miedo y sin detenernos”.

Dijo que se han creado importantes áreas al interior del Poder Legislativo, como la de Auxiliares de Dictaminación, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, la Unidad de Genero, así como la Unidad de Certificación y Capacitación, entre otras.

“Hemos obtenido la acreditación de la Certificación de calidad ISO- 9001-2015 y la Certificación que otorga el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias, así como la certificación categoría oro, en igualdad laboral y no discriminación”.

Agrego el Diputado Local Glafiro Salinas Mendiola, que los esfuerzos institucionales no han sido en vano, han ayudado a que este Poder Legislativo, sea uno de los más eficientes y competitivos.

Además señaló que “Los resultados de las evaluaciones oficiales del Diagnóstico del Parlamento Abierto en México, correspondiente al año 2017, confirman lo que con orgullo les comento”.

También dio a conocer, que los integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, se han preocupado por hacer sentir a los tamaulipecos, que este Congreso es realmente la casa del pueblo.

Señaló que de las organizaciones sociales, muestra de ello es la realización del Primer Parlamento de la Juventud, en donde por primera vez se abrió un espacio de expresión y participación política a este segmento de la sociedad.

Al final dijo “Aquí estamos, para seguir discutiendo las ideas, confrontando las propuestas y conciliando los acuerdos, con la fuerza y la responsabilidad que implica ser mayoría en una alternancia política histórica.

Para concluir y desde nuestro enfoque, consideramos que además de dar el espaldarazo al gobernador del estado, el grupo parlamentario del PAN en el Congreso del Estado, se prepara para elección a Diputado Local del próximo año.

EN FRECUENCIA Y CONTINUAMOS….. Como parte de su actividad oficial el alcalde MATEO VÁZQUEZ ONTIVEROS, se encuentra promoviendo las actividades culturales y prueba de ello, fuel todo el éxito en la presentación artística ante la sociedad mantense de parte de las agrupaciones “Rola libre vol. 3”, “La gran dinastía”, “Impacto norteño” y “VITAE” en un evento en el que se busca promover la sana convivencia y las actividades recreativas entre las familias….. Cabe señalar que el gobierno del verdadero cambio que encabeza como presidente municipal MATEO VÁZQUEZ ONTIVEROS, mantendrá la disposición para llevar estas clase de conciertos gratuitos para todos, los cuales serán promovidos los fines de semana en puntos estratégicos…..

En otra actividad, el alcalde MATEO VÁZQUEZ ONTIVEROS; con la finalidad de estandarizar las acciones en salud, los efectos de movimientos migratorios, desastres naturales, incendios y enfermedades contagiosas; esta mañana quedó activado el comité jurisdiccional de seguridad en coordinación con el ayuntamiento de El Mante….. Esta actividad se llevó a cabo en la sala de cabildo de presidencia municipal y la encabezo el propio alcalde….. Durante la reunión se quedaron establecidas las acciones y estrategias que se utilizaran, todo esto en conjunto a la presidenta municipal de Xicoténcatl la señora NOHEMÍ GONZÁLEZ DE VERASTEGUI, como del doctor ABRAHAM BENAVIDES GONZÁLEZ, jefe de la jurisdicción sanitaria No. 6 y del Doctor GERARDO OLVERA BERRONES, Epidiomologo de la misma instancia….. Durante su mensaje de bienvenida, el Alcalde MATEO VÁZQUEZ ONTIVEROS, manifestó que es un compromiso del gobernador del estado FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA el atender casos de emergencia en los que sea necesaria la intervención del sector salud y que, el ayuntamiento a su cargo, hará todo el trabajo que sea necesario para colaborar con dicho organismo….. En esta actividad el responsable de dar la lectura al plan de acción de este comité jurisdiccional de salud, fue el epidiomologo LUIS GERARDO OLVERA BERRONES, el cual destaco que se monitorean los medios oficiales para estar al tanto de la ruta que se llevara a cabo la caravana migrante o cualquier otro acontecimiento relacionado con sanidad para vigilar los puntos de entrada al estado, se elaboraran informes periódicos a gobierno del estado, entre otras acciones de prevención….. Otro de los puntos que conlleva este plan de salud será la consulta médica, la detección de enfermedades, tratamiento médico, referencias a hospital y el abasto de medicamento e insumos en los casos que sea necesario; todo con la finalidad de mantener la salud de las familias tamaulipecas….. Se informó que de igual modo este comité mantendrá el combate a las enfermedades que son transmitidas por vector por medio de las jornadas de descacharización, aplicación de larvicida, fumigaciones masivas y análisis de los índices….. Como parte de la actividad a desarrollar, el gobierno del verdadero cambio que preside el ingeniero JOSÉ MATEO VÁZQUEZ ONTIVEROS, suma esfuerzos con el sector salud esto para mantener protegida a la sociedad de El Mante, mediante actividades focalizadas a prevenir atender y combatir los problemas que se pueden presentar en las semanas venideras con las bajas temperaturas que han sido anunciadas….. Durante la reunión y como parte del Comité Jurisdiccional se realizó la firma del acta constitutiva que de esta manera permite mantener el desarrollo efectivo en cada una de las coordinaciones interinstitucionales y que sean partícipes los municipios, además de coadyuvantes en cada acción que emprendan para bien de la salud de los tamaulipecos….. También del Ayuntamiento de El Mante, tenemos que el gobierno municipal que preside el ingeniero MATEO VÁZQUEZ ONTIVEROS, sigue con las labores de mantenimiento en las principales calles de la localidad fin de garantizar la seguridad a quienes circulan por la zona….. Es a través de la dirección de servicios públicos y en coordinación con el área de obras, se realizaron los trabajos correspondientes al bacheo con concreto hidráulico en la calle Guerrero, específicamente en el tramo del bulevar Manuel Cavazos Lerma hasta la calle Galeana, cabe señalar que con la reparación de los imperfectos que dejan el uso continuo así como las lluvias….. Por indicaciones del alcalde JOSÉ MATEO VÁZQUEZ ONTIVEROS, en esta zona se hizo la reparación de varios baches y se garantizó que quienes transiten por esta avenida ya no tendrán problemas para hacerlo, además cabe indicar que ambos departamentos seguirán con acciones en diferentes puntos de la cabecera, y que es un compromiso el de mantener en óptimas condiciones las calles y avenidas, debido a que se trató de una de las principales peticiones que le hiciera la población durante su campaña y que ahora viene a cumplir para garantizar el cambio verdadero en El Mante….. En otras cuestiones, aprovechamos el espacio para enviar nuestro más sentido pésame a los familiares así como amistades del buen amigo de un servidor CHUY MONTES quien tenía su domicilio particular en el Ejido Plan de Iguala de la zona cañera y que falleció la madrugada de este lunes QEPD….. La que no le afloja el paso y continua vigente como la líder local del Partido Revolucionario Institucional, es la actual regidora del Republicano Ayuntamiento de El Mante, LUPITA ACEVEDO DÍAZ para la cual desde este espacio va nuestra felicitación por la doble labor que se encuentra desempeñando….. Aunque ya lo hicimos por separado, aprovechamos el espacio para enviar nuestra FELICITACIÓN a uno de mis hijos, VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ GALLEGOS ya que este lunes 12 de Noviembre del 2018 cumple un año más de feliz existencia, nuestros mejores deseos hijo….. A pesar de la situación política vivida en la elección pasada, el que continua adelante como Presidente de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos en el Estado, es el mantense FLORENTINO AARÓN SÁENZ COBOS del que recordamos que fue dirigente juvenil y municipal del PRI, presidente municipal y diputado local, pero que por cuestiones ya conocidas, perdió la elección a la Diputación Federal, todo para adelante, nada para atrás compadrito….. El que también sigue al pie del cañón como presidente del Comité Municipal Agrario, es el ex – candidato a regidor en la pasada elección, ARCADIO NAVA RODRÍGUEZ a quién a través de este espacio, le enviamos un afectuoso saludo.

