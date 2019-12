T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

BANDIDOS ALCALDES QUE NO SE HAGAN LOS INOCENTES…!

HOY 28 DE DICIEMBRE, es el día “de los santos inocentes”, fecha memorable para todos en el mundo, porque a través de “la mentira piadosa”, se engaña a los semejantes, a los que, tras hacerles creer que, “lo que les dices es verdad”, al caer en el engaño, se les declara: “Inocentes para siempre”, esta tradición “es algo así como un juego eminentemente sano”, motivo por el que, todos mis lectores, desde muy temprano, deberán estar muy alertas, para que eviten “ser víctimas del día, de los santos inocentes”.

LO ANTES DESCRITO es un tema sano y tradicional, con el que se juega entre familiares y amigos, de eso no hay la menor duda. Pero lo que desgraciadamente “ES INSANO Y MALÉVOLO”, es que “muchos de los bandidos alcaldes” que, tenemos en Tamaulipas y México, por las ilustraciones públicas y políticas conocidas en nuestro peregrinar periodístico, llegamos a la conclusión de que, esos muchos, “Presidentes Municipales de mala reputación”, no deben hacerse “los santos inocentes”, porque de santos no tienen nada y de inocentes menos, porque por la vanidad les gana y, con suma facilidad, enseñan la oreja.

LO ANTERIOR es porque, “la gran gama de potenciales delincuentes de cuello blanco, alcaldes y alcaldesas”, lo primero que hacen “ES CAER EN LA OPULENCIA”, porque a la vista de todo mundo, se desplazan en automóviles modernos, blindados y de muy altos montos económicos, luciendo además “vestimentas de las más caras”, en los mercados internacionales, sin olvidar que, “se dan lujos paseándose en cruceros”, así como llevado a sus familiares a distintos paraísos turísticos de américa latina y hasta de Europa. Y lo peor es que, no se miden, gastando el dinero de los erarios públicos, cuya indigna actuación es lo que menos les importa”, que al fin y al cabo para ellos, lo que digan las gentes de los pueblos que gobiernan, “les es irrelevante”

Y SI EN MÉXICO, esto continúa en tal sentido, entonces podré comentarles que, los emblemas de la corrupción y la impunidad, seguirán predominando en toda la geografía nacional, muy a pesar de que en el Gobierno de la Cuarta Transformación, se diga que “estos Flagelos se están combatiendo”, porque argumentar esto, es la peor de las falacias que pueda decir quien gobierna el país, debido a que, en este nuevo régimen federal, se pregona “con bombo y platillo” que, se está actuando contra los corruptos, y esto, “no es cierto”, porque las evidencias muestras lo contrario a lo que el mandatario mexicano diga o exprese en sus mañaneras y en los medios afines a su gobierno.

POR LO QUE, aquellos Presidentes Municipales a pesar de que, “saben que están en la mira”, AL NO SENTIR AUN, LOS DURO DEL ACERO, les importa un bledo lo que venga y lo que digan y, por esta razón, “siguen apoderándose del dinero ajeno, es decir los dineros de los pueblos que gobiernan, detalle por el cual creo y considero que, “si no se obra en consecuencia, “contra los malévolos alcaldes y alcaldesas”, tengan la plena certeza que “las cosas irán de mal en peor” en los gobiernos municipales, porque las comunidades seguirán en decadencia, como muchas ya lo están. Y ejemplos tangibles de ello, HAY MUCHOS.

ASÍ ES QUE, un grupo de los alcaldes que tienen pendientes cuentas públicas, tendrán que pensar muy bien en la situación financiera en la que están o por la que atraviesan y sino analizan a fondo este tema, no se descarta que, cuando menos lo esperen “las autoridades judiciales en turno”, tendrán que actuar en consecuencia contra los ediles que, se han hecho millonarios a costillas de las familias que creyeron y confiaron en ellos, Porque de distintas formas, corruptos alcaldes y alcaldesas, sustraen el dinero de las arcas municipales, para hacerlo llegar a cuentas Bancarias personales e incluso mandando los millonarios recursos, a islas caimán y a países que no tienen relaciones intencionales con México.

SIN EMBARGO falta aquello que reza, “hay que ver para creer” y otro refrán más que aduce que de “lengua todo mundo se traga un kilo”, sin olvidar que, “del plato a la boca se cae la sopa”. Así es que sobre los hechos, las autoridades correspondientes, deberán actuar y si no lo hacen “entonces que los venales alcaldes, sigan disfrutando de los esquemas de la corrupción y la impunidad”. Y, naturalmente que, sigan haciendo lo que más les gusta: “robarse el dinero que no es de ellos”, todo porque que lo tienen bajo su poder y dominio.

Y PARA FINALIZAR, les diré que hoy 28 de diciembre, es el día de los verdaderos inocentes, por lo del juego tradicional, pero los Presientes Municipales rateros y corruptos, estos “por nada del mundo, podrían ser santos y menos inocentes” ¿usted amable lector que opina?.

Por hoy es todo y hasta mañana.

Para sugerencias y puntos de vista en general el email:

lupeernesto@yahoo.com.mx