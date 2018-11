PASADO MERIDIANO

GRICELDA GUERRA ROMERO

Béisbol profesional… ¿En Matamoros?

Las vueltas que da la vida, cuentan las malas lenguas que esa declaración de Jorge Valdez, en la que según el renunciaba al PRD, fue más bien un madruguete de este para que su salida no fuera tan vergonzosa, ya que junto con Alberto Sánchez Neri y Cuitláhuac Ortega, los corrieron del PRD por esos dirigentes que Valdez señalo de haberse apropiado del partido.

Pues así como en su tiempo este trio hizo y deshizo como les vino en gana al partido, dándose el lujo de correr a cuanta persona se oponía a su manera de pensar, pero como olvidar esa escena tan vergonzosa, en la que termina asestando sonora bofetada a un homosexual conocido como La Mayra, que posteriormente en declaraciones antes los medios de comunicación afirmaba temer por su integridad; los medios de comunicación también eran menospreciados por quien se sentía tocado por Dios (Jorge Valdez),

Pues así como dice el dicho a cada santo se le llega su hora, y el pasado domingo en el Consejo Nacional del PRD tanto Jorge Valdez, como Alberto Sánchez Neri y Cuitláhuac Ortega fueron corridos, pero por más que se escondieron para no recibir el citado documento, el mal rato no lo pudieron evitar por mucho tiempo, finalmente fueron notificados de que ya no eran bien recibidos en el PRD y les aplicaban el adiós.

No cabe duda que la vida da muchas vueltas y así como en un tiempo Jorge Valdez se sentía en las nubes, que hasta la prensa menospreciaba, pues ahora le toco caer estrepitosamente al ser expulsado de un partido que ellos mismos ayudaron a dejar en la lona.

Cambiando de tema y de rumbos, no a todos cayó en gracia la designación de José Flores ex titular de comunicación social de Ciudad Victoria, como nuevo jefe de prensa del municipio de Reynosa de la panista Maki Ortiz.

Durante un par de semanas se estuvo especulando quien sería el relevo de Yenni Gandiaga, incluso mucho se mencionaba a Chano Rangel, debido a que este se le veía por los pasillos de la presidencia, asi que ya se le vía sentado en la oficina de prensa, pero finalmente se develó el misterio y la responsabilidad recayó en José Flores, surgiendo opiniones encontradas en las que unos consideraban un acierto, mientras que otros criticaban duramente la decisión de la alcaldesa.

Por otro lado, quien anda queriendo agarrar vuelo y ya trabaja en la integración de su estructura política, es el ex regidor y ex candidato suplente a la diputación federal Felipe de Jesús Cárdenas, pues bien este aprovechando la celebración del Thanksgiving y queriendo demostrar que más bueno que el pan (metafóricamente hablando), pues se puso a organizar una comilona en el Centro de Convenciones Mundo Nuevo, para toda aquella familia presuntamente de bajos recursos, que quisiera disfrutar de un suculento platillo de pavo, puré y ensalada.

Previo a esto a través de las redes sociales, se corrió la invitación para todos aquellos que quisieran asistir, ya que iba a ser a puerta abierta, especificando en la misma invitación que no era por cuestión política, que no iba a haber orador, solo era ir a departir un momento ¿usted le cree amable lector?

Y como el interés tiene pies, ya que el ex regidor se quedó con las ganas de ser candidato a la presidencia, a la diputación federal (titular), etc., etc., por lo que Coco Cárdenas (para los cuates), pues le puso manos a la obra para ver si ahora si el partido le da la oportunidad tan ansiadamente esperada.

Mientras que otro que quiere ser nuevamente postulado por el PRI, pese a las críticas de la ciudadanía que se sintió defraudada por su desempeño, es el ex alcalde Jesús de la Garza, pues si aunque usted no lo crea, el ex edil anda avionado escuchando a esos asesores que tan mal parado lo dejaron ante la ciudadanía, que le han hecho creer que él y nada más que el sería el único capaz de sacar adelante un triunfo para el Partido Revolucionario Institucional.

Es por eso que su estructura, si esa a la que regaño por haber perdido la reelección, ya anda trabajando para sacar adelante la posible postulación, bueno eso cree el.

A los que les brillaron los ojitos fue a los amantes del béisbol, ya que en conferencia de prensa y ante José Maíz propietario de Los Sultanes de Monterrey, previo a la firma del convenio para la creación de la Academia Integral de Beisbol, filial de los Sultanes de Monterrey, el alcalde Mario López afirmo que Matamoros podría contar con un estadio de beisbol profesional, el terreno ya está pero el proyecto se estaría contemplando para el Plan Integral de Desarrollo del 2020, debido a que ya no se alcanzó a integrar para el plan de este 2019, pero lo que si se contemplo es un ambicioso proyecto de rehabilitación de canchas, y espacios deportivos así como la construcción de un complejo similar a la Alberca Chávez, pero esta se ubicaría la zona sur del municipio para brindar atención a las familias de esa zona, para que no tenga que trasladarse hasta esta parte de la ciudad.

Claro que estas noticias fueron del agrado de muchos jóvenes, que gustan de practicar los diversos deportes que se realizan en ese complejo deportivo.

Un día antes se realizó el Foro de Desarrollo Regional, Urbano, Barrial y de Vivienda, Política Metropolitana y Política de Suelo ¿Cómo nos vemos en 2024?, en la que estuvo presente quien será el delegado federal José Ramón Gómez Leal, quien ante medios de comunicación informo que Tamaulipas es un estado con muchas deficiencias, con municipios con focos rojos como es el caso de Reynosa.

Siguiendo con Matamoros, esta vez con la debida anticipación la Junta de Aguas y Drenaje dio a conocer la suspensión en el suministro de agua que se realizara este domingo, de las 9 a las 5 de la tarde en el sector oriente, para realizar trabajos de mantenimiento de la Planta Numero 2.

Mientras que para el lunes 26, la suspensión del suministro se estaría realizando en el sector poniente de 9 de la mañana a 6 de la tarde, esto para que los usuarios tomen las debidas precauciones.