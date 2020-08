LETRAS PROHIBIDAS

¿“Bendice” AMLO a Maki?

Clemente Zapata M.

Fue una bella florecita/

a doña Maki entregaron,/

muy bonito la alabaron/

¿Cuatro-Té la necesita…?

Con cubre-bocas y todo/

ojo y rostro le brillaron,/

un amor le presentaron/

¿busca AMLO acomodo…?

Demasiado polvo levantó el pasado fin de semana el elogio que el presidente de la República, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, le obsequió a la alcaldesa de Reynosa, MAKI ORTIZ DOMÍNGUEZ.

El jefe de la Cuarta Transformación dijo: “…Es una extraordinaria servidora pública, muy buena Presidenta Municipal; es un reconocimiento que le hacemos desde el Gobierno federal por su apoyo, cooperación, para poder realizar estas obras”.

Los comentarios del mandatario pudieran tomarse como “simple cortesía” hacia la gobernante de ese municipio fronterizo, pero la historia que envuelve a la edil, obliga a pensar en cosas más elevadas.

Si se toma en cuenta que desde hace meses parte del “cuadro chico” de la alcaldesa ORTIZ DOMÍNGUEZ aseguraba que había planes de buscar otros colores partidistas, entonces los comentarios del Presidente mexicano no son una casualidad; se cierra la pinza.

En política, ya lo sabemos, no hay casualidades. Tampoco se pueden tomar los comentarios como una provocación o intención de causar “celos” en la entidad, cuando ya se demostró que hay “otros mecanismos” para generar mayor incomodidad a Tamaulipas.

Otro punto que abona a pensar más allá de un discurso cortés del Presidente hacia la Alcaldesa, fue la fugaz participación del mandatario, LÓPEZ OBRADOR, allá en Matamoros que, en lugar de elogiar al Alcalde del Movimiento de Regeneración Nacional, se preocupó más por la “sana distancia”.

Además, no es un secreto ni tampoco se descubre el agua tibia, al comentar que la Alcaldesa ha resultado un cuadro muy “incómodo” para el Partido Acción Nacional desde que llegó al poder.

De manera que esos comentarios no pueden tomarse como meramente “románticos”, por el contrario, los dichos de LÓPEZ OBRADOR evidencian un claro “coqueteo” o una “bendición” tipo bienvenida para MAKI ORTIZ.

Repito, el “cuadro chico” de la Alcaldesa, desde hacía tiempo reconocía en secreto que el Movimiento de Regeneración Nacional podría ser el próximo puerto, el más seguro, para seguir navegando en las aguas de la política; los comentarios de LÓPEZ OBRADOR lo confirman.

Por ello, desde el viernes y hasta ayer domingo, tanto la Alcaldesa, como los elementos más cercanos a ella se embriagaron con el “coñac presidencial”, disfrutando del buqué romántico con tinte dulce de lisonja… Pero hoy es lunes y ojalá ese exceso no haya provocado cruda… Pendientes…

~~SECRETO A VOCES.- Hay dos poderosas razones para que Reynosa sea demasiado atractiva para el jefe de la Cuarta Transformación, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, y son sus dos diputaciones federales; la Alcaldía y las diputaciones locales llegarían por añadidura… Sin YEIDCKOL POLEVNSKY dando la última palabra dentro del Movimiento de Regeneración Nacional y sin intermediarios de por medio, la invitación de la Cuarta Transformación hacia la Alcaldesa de Reynosa fue clara; esa “declaración de amor” del Presidente hacia MAKI ORTIZ fue sin pudor, a plena luz del sol y en medio de un evento oficial… Se comenta de boca en boca que desde el viernes dentro del Partido Acción Nacional se encendieron las alarmas; hay demasiado en juego como para pasar por alto ese amor confesado a los cuatro “vientos” … ¡Ay nanita!

~~RUMORES, RUMORES, RUMORES.- Anda bien recio edificando una estructura y vendiendo la idea de que es para el Movimiento de Regeneración Nacional… A EDUARDO GATTÁS no lo ha frenado ni el Covid-19 ni mucho menos los escándalos mediáticos; pero tampoco se confía en encuestas, elogios comprados o en falsas amistades. Le costó mucho darse cuenta que las candidaturas no son palomitas de maíz y para llegar a la Alcaldía de Victoria se requieren varios pasos… GATTÁS ya entendió que primero es la estructura y después la candidatura, por eso anda bien recio… Son rumores, rumores, rumores…

~~IMPULSA RIVAS REPAVIMENTACIÓN.- Un avance del 60 por ciento presenta la repavimentación de la calle Santa Esperanza, en la colonia Villas de San Miguel, obra a la que se le inyectaron recursos por el orden de los tres millones 242 mil 868 pesos, dándole atención a una superficie de dos mil 118 metros cuadrados; lo anterior fue informado por el alcalde de Nuevo Laredo, ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR, quien agregó que esta obra beneficia de manera directa a más de 800 personas… Lo anterior demuestra que el alcalde RIVAS sabe cumplir el compromiso que ha pactado con la sociedad neolaredense, de escuchar, atender y darle solución a la problemática diaria.

~~LOS ENTRETELONES~~

++CUENTAN QUE… Para molestia de algunos (o muchos) integrantes del Movimiento de Regeneración Nacional en Tamaulipas, el gobernador FRANCISCO GARCÍA, lejos de intimidarse ante la figura presidencial y ante los oscuros señalamientos en que lo pretenden envolver, salió muy fortalecido, provocando tremendo ardor a sus detractores… Cuentan que cuentan que hasta se dio el lujo de dar un breve informe de Gobierno y de paso una “zarandeada” a EMILIO LOZOYA… El mensaje del mandatario tamaulipeco fue claro: ¡no se va a dejar…! ¡Yayayái!

++CUENTAN QUE… La visita del jefe de la Cuarta Transformación por tierras cuerudas, dejó un mensaje que pocos codificaron y fue que al presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR le interesa más el control de la Cámara de Diputados y no quién sea el candidato a la gubernatura por el Movimiento de Regeneración Nacional… Cuentan que Cuentan que el Presidente pudo dejarse acompañar de los “suspirantes” por la gubernatura, pues nadie se lo impediría, pero no lo hizo… O sea que hasta el momento no hay “favoritos” y quien presuma que lo es en realidad carece de “bendición” … ¡Sacarrácatelas!

++CUENTAN QUE… El Segundo Informe de Labores del alcalde de Madero, ADRIÁN OSEGUERA KERNION, inevitablemente será el banderazo inicial de su campaña de reelección… Cuentan que cuentan que ADRIÁN está afilando la espada y revisando la cota de malla porque saben que la batalla electoral podría ser “muy sangrienta”, pero también dispuesto a abrir la chequera en caso de ser necesario… ¡Ay ojón!

++CUENTAN QUE… La crisis sanitaria por la pandemia del Covid-19 que ataca al mundo, pero en específico en Tamaulipas, ha venido acaparando la atención de las autoridades sanitarias y de la población en general, restándole atención a otros padecimientos como el dengue… Cuentan que cuentan que mientras se combate al Covid-19, se han relajado las medidas para combatir al dengue y, sobre todo el hemorrágico, ya ha cobrado varias vidas… ¡Ay nanita!

Nos leemos hasta mañana…

