LETRAS PROHIBIDAS

¡Bienvenidos a Bachilandia!

Clemente Zapata M.

Calles están deplorables/

no se pueden transitar/

crece y crece malestar/

¿habrá castigo a culpables?

Cosas no mejorarán/

lo acaban de advertir/

no se mira porvenir/

¿males en qué pararán…?

Los negocios de suspensión automotriz y los vulcanizadores tienen mucho que agradecer por las condiciones en que se encuentran las calles de Ciudad Victoria.

Su clientela es permanente o en aumento, pero nunca disminuye; lo que remite una cartera abultada y abundante comida en sus hogares.

¡Bienvenidos a Bachilandia!, una tierra en donde lo que menos importa es el sentir de la población. Una tierra en donde caminando se avanza más rápido que en coche por lo deplorables de las calles.

Al inicio de la presente semana, el regidor del Partido Revolucionario Institucional, JOSÉ BENÍTEZ LOZANO, confirmaba el temor de todos: las calles de la Capital no mejorarán.

Son contadas las arterias viales que pueden presumir ser “inmunes” a los baches y podría apostar que un 90 por ciento de ellas tiene marcados desperfectos.

De acuerdo a los comentarios del Regidor, si las calles de Ciudad Victoria no recibirán trabajo de bacheo por deducción simple los baches no se taparán y las calles seguirán deteriorándose.

Lo anterior pega directamente en el bolsillo de los dueños de automóviles, porque esta Ciudad llena de baches lastima severamente las llantas y el sistema suspensión.

Ya se ha ido el primer mes del año y las calles siguen igual y, con el paso de los días, en deterioro constante, por lo que urge crear un “atlas de baches” para no caer en ellos.

¡Bienvenidos a Bachilandia!, la tierra de los baches, la tierra del intermitente servicio de agua potable, la tierra de la deficiente recolección de basura… la tierra de las penumbras… Pendientes…

~~EN OTROS TEMAS.- El Gobierno federal de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR tiene toda la intención de hacerles “manita de puerco” a los gobernadores que integran el bloque del Partido Acción Nacional (GOAN) y que piden un Insabi “más amigable” para todos… Parece que para el Presidente de México con el Insabi no hay negociación… Hay miles de millones de pesos en juego y AMLO no está dispuesto a compartirlo con nadie ni por nadie… De entrada dejó mal parado al secretario de salud federal, JORGE ALCOCER, con quienes los gobernadores panistas habían pactado un acuerdo… Parece que un asesor le dijo al oído al Presidente AMLO que ceder con el Insabi era como enviar un mensaje de que el GOAN lo “dobló” y pues el “Presiso” les hizo ver que en México sólo sus chicharrones truenan… ¡Ay ojón!

~~BRONCAS EN EL PRI.- La zona sur de la entidad se puso demasiado caliente para el Partido Revolucionario Institucional (PRI)… En Altamira están fuerte los tironeos y a la orden del día para elegir quién será el dirigente local de ese partido… Al parecer quien anda “incendiado” el asunto es el exdiputado local, CARLOS GONZÁLEZ TORAL, a quien se le conoce mejor como “El Cacho”… El exlegislador quiere comerle el mandado a todos e imponer a uno de los suyos, de nombre ANTONIO MÁRQUEZ OLVERA, para que dirija al tricolor altamirense en esta “nueva era”, la era de EDGAR MELHEM SALINAS… Comentan, aunque no se confirma, que “El Cacho” ya consiguió pesados padrinos (caciques tricolores) y con carteras obesas para “reactivar” su carrera política… ¿Será?

~~LA SET NO RESUELVE NADA.- La que le sigue quedando mal a la escuela primaria Club de Leones Matutina, es la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET)… Hasta este miércoles cinco de enero un salón de quinto año seguía sin maestro titular, algo que es ¡inconcebible…! El asunto no es nuevo; ya se fue el primer mes del año y la SET demuestra que no tiene ganas por darle solución a este asunto… En palabras más claras: A la SET no le interesa la educación de los menores de diez años de quinto año de dicha primaria… ¿Así o más irresponsable?

ÁGORA

LA BÚSQUEDA DE un “like” o la aceptación colectiva escolar, ha llevado a las nuevas generación a implantar retos absurdos y hasta perversos. Lo más grave: Hay quienes aceptan el reto a pesar de que en ello se jueguen la salud, la integridad física e incluso la vida… Ante la falta de sólidos valores, las nuevas generaciones buscan fuera de casa la aceptación que le es negada y que los lleva a cometer absurdos, en perjuicio de su propia integridad y hasta de los demás… Ese tipo de retos absurdos no tendrían lugar una sociedad que estuviera interesada en escuchar a sus menores… Hasta mañana…