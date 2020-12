LETRAS PROHIBIDAS

¡BOA se materializó!

Clemente Zapata M.

Lo dijo claro el “Presiso”

que una BOA aparecería

que destronarlo quería

¿le iban a pedir permiso…?

¿Es BOA o coincidencia?

lo ya que anda en el país

y al “Presi” no hace feliz

pues afecta a Presidencia…

El presidente de México, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, no faltó a la verdad aquella mañana del nueve de junio del presente, cuando presentó un documento donde hablaba del BOA.

Aquella mañana el Mandatario mexicano denunció, con documentos en mano, que el Bloque Opositor Amplio (BOA), buscaba desplazar al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) de la Cámara de Diputados.

También señalaba, entre risas burlonas, que otro objetivo era acelerar su salida de Palacio Nacional a través de la consulta para la revocación de mandato que se hará en el 2022.

Agregaba que la BOA incluía a gobernadores, a los principales partidos de la Oposición y a los ex presidentes VICENTE FOX QUESADA y FELIPE CALDERÓN HINOJOSA.

Para “acabarla de amolar”, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), también son parte de esa “temible” BOA.

A seis meses de aquel anuncio, hoy 14 de diciembre, la realidad indica que el BOA, esa terrible “pesadilla”, se materializó en las figuras que el Presidente LÓPEZ OBRADOR había pronunciado.

Si tomamos sus palabras se podría comprobar que sí, el BOA no es un “cuentos de hadas”; transpira, respira y camina en busca del poder y se puede comprobar con lo siguiente:

(1) La Alianza Federalista, un bloque formado por diez gobernadores que se mantienen muy activos, sostienen una férrea lucha contra la Cuarta Transformación en temas económicos y de salud.

(2) La llamada “Mega-alianza”, coalación parcial que incluye a los principales partidos de Oposición como Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, aunque en ella falte Movimiento Ciudadano.

(3) Tanto la Coparmex como el Consejo Coordinador Empresarial, han pintado su rayita con la Cuarta Transformación (4T) bajo el argumento de sufrir el “olvido presidencial”.

(4) El casi retorno (anunciado por MARKO CORTÉS) de FELIPE CALDERÓN y su grupo, al Partido Acción Nacional, tras su fallido plan de conseguir el registro para México Libre, es otro punto que da cierta “veracidad” a la tesis presidencial sobre la creación del BOA.

Ya sea que el BOA exista o sea una “fantasía” que tiene muchas coincidencias en la vida política del país, lo cierto es que la Oposición está haciendo lo necesario para regresar al poder.

No es lo mismo que Morena juegue en una competencia electoral con el voto polarizado de la Oposición, que enfrentarse a un voto agrupado y alineado con amplio presupuesto que lo quiera destronar.

Se llame BOA, Mega-alianza, Sí por México o como usted quiera, lo cierto es que la 4T se enfrentará a un peligroso enemigo llamado Oposición que irá creciendo como bola de nieve cuesta abajo, mientras que el Gobierno federal sufre desgaste por el ejercicio del poder… Pendientes…

~~MEJORA RIVAS PAVIMENTACIÓN.- El presidente municipal de Nuevo Laredo, ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR, sigue imparable en cuanto al programa de pavimentación se refiere y prueba de ello es la respuesta que dio a los habitantes de la colonia Las Alazanas. Vecinos de la calle Los Mayas, tendrán mejor vialidad tras los trabajos de pavimentación asfáltica que presentan un avance del 98 por ciento, cuenta con una inversión de dos millones de pesos, tiene un área de mil 353 metros cuadrados y beneficiará a casi 200 habitantes.

~~LOS ENTRETELONES~~

++CUENTAN QUE… Al interior del Partido Acción Nacional no toda la militancia, incluidas algunas “vacas sagradas”, miran con buenos ojos que a FELIPE CALDERÓN y MARGARITA ZAVALA se les abran las puertas de par en par para su retorno… Cuentan que cuentan que el anuncio con bombo y platillo que MARKO CORTÉS hizo, de “invitar” a la ex pareja presidencial a sumarse al PAN, en realidad evidencia que su Dirigencia no está ni a la altura ni tiene la fuerza que presume en estos momentos… También cuentan que a MARKO se le olvidó el daño que CALDERÓN hizo con su fallida “guerra contra el narco”, en donde uno de los actores principales, GENARO GARCÍA LUNA, está preso… Además, le recuerdan que nadie sabe en dónde está aquél que le iba a “romper la madre a la 4T” … ¡Ay nanita!

++CUENTAN QUE… La realidad le va a impactar al Partido Revolucionario Institucional en Tamaulipas y de muy fea manera… Cuentan que cuentan que, así como están las cosas, el problema no será conseguir candidatos, pues el PRI, con todo y las bajas que ha sufrido, todavía cuenta con cantera para echar mano; el problema será conseguir quién le invierta lana… También cuentan que, aunque por la pandemia pudiera ser “más barata” una campaña, ello no necesariamente significa que no requerirá grueso billete para conseguir el triunfo, porque la estructura no se mueve gratis… ¡AyWey!

++CUENTAN QUE… La figura del ex funcionario del PRI y ex diputado local del PAN, CIRO HERNÁNDEZ ARTEGA, ya es vista en los campos de la política tamaulipeca como un “cadáver” electoral, con todo y que se presuma amarrado para la candidatura a la Alcaldía de Altamira… Cuentan que cuentan que lo que sus adversarios políticos no pudieron hacer, es decir sacarlo de la jugada electoral en forma “definitiva”, lo harían sus propias hormonas; el que entendió-entendió… ¡Ay ojón!

++CUENTAN QUE… El alcalde de Madero, ADRIÁN OSEGUERA KERNION, envió un claro mensaje a tierras tamaulipecas tras su reunión con la secretaria de Gobernación, OLGA SÁNCHEZ CORDERO… Cuentan que cuenta que el mensaje no es de tipo electoral y menos para sus compañeros del Movimiento de Regeneración Nacional, como pudiera pensarse; el mensaje es de tipo político y tiene como objetivo demostrar que tiene en estos momentos el respaldo de la Presidencia de la República, para lo que sea, lo que venga o contra quien sea… ¡Santa Cachucha!

Gracias, nos leemos mañana…

Comentarios a: [email protected]