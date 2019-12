T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

BORRACHÍN QUIERE SER GOBERNADOR DE NUEVO LEÓN

PARA COLMO de Males, Nuevo León, “sigue de mal en peor”, porque llegó a Gobernador por la vía Independiente “un bronco que más bien resultó ser yegua”, debido a que Jaime Rodríguez Calderón, lejos de hacer “un decoroso papel político” en la vecina entidad que, “era lo que esperaban todos los regiomontanos”, ha obrado en total sentido opuesto y por ello, en casi todo Nuevo León, pero principalmente, en Monterrey, “lo aborrecen y hasta lo vomitan”, al grado de que, al visitar la Sultana del Norte, “alguien en la calle”, (por avenida Universidad), me dijo: “aquí ni se te ocurra preguntar por el bronco, porque “te mientan la Mother”, así de lamentable se expresa la gente del actual Gobernador, oriundo del municipio de García.

Y MUCHO PEOR le iría a Nuevo León, “si la gente cae en el juego el borrachín Senador SAMUEL GARCÍA, integrante del Partido Movimiento Ciudadano, un jovenzuelo “de baja caterva moral”, el que con frecuencia se exhibe, “bajo los influjos de las bebidas embriagantes” y tal vez bajo los efecto de alguna droga, expresándose “peor que una verdulera” o “una mujer del tacón dorado”, como las féminas de “la Coyotera”.

EN RECIENTE VIDEO, subido a las redes sociales, se exhibe “al borrachín senador” Samuel García Sepúlveda, “postrado en la barra de un antro”, con aparente semblante de ebrio y drogo, “chupándose una bebida con popotes”, diciéndoles puercos, a sus acompañantes de farra. Por lo que, si los regiomontanos, cayeran en el juego de este mozalbete, tengan la plena certeza que a Nuevo León, “le iría peor”, de cómo le ha ido a ese estado, con “el bronco, tildado de yegua”, detalle por el cual, la gente de la sultana, tendrá que analizar y por obviedad, reflexionar muy bien a quien elegir para cuando nuevamente, halla votaciones para Gobernador de aquel estado.

HAY QUE señalar que, por la forma en que se veía en el video al “borrachín Senador” Samuel García, este de “Ipso facto”, no estaba en sus cinco sentidos. Eso, por supuesto que es obvio, pero vamos más allá para señalar que, este político de ínfima calidad moral, “aunque es bueno como orador” y le gusta estudiar los temas que toca y expone en la tribuna del Senado, como igual lo hace redes sociales, por su afán de sobresalir políticamente y la gente crea en él, es casi seguro que, por “su modus oprandi”, estaría mega-cañón que, la gente que verdaderamente vota, le vayan a dar el sufragio “A UN ADICTO AL CHUPE”.

PORQUE SAMUEL García, no es la primera vez que se exhibe en lugares públicos “con extremo grado de alcohol” y hasta posiblemente de algún alcaloide, aunque no nos consta que sea cocainómano, pero dicen que esa posibilidad, no se descarta. Pero lo que más llama la atención es que, en Partidos políticos como “MOVIMIENTO CIUDADANO”, se les dé cabida a contumaces vividores de este oficio político, porque “Senadores como este vulgar borrachín”, en mi punto de vista, deberían adoptar comportamientos de calidad, y altura, pero sobre todo de respeto a sus conciudadanos, porque fueron regiomontanos los que votaron por él y lo hicieron Senador, pero tal parece que a éste, evidente ebrio consuetudinario, “le vale sorbete” lo que digan de él, sus electores o sus representados. Y pensar así, es no tener moral, ni valores y mucho menos principios y buenas costumbres.

TAMBIÉN se escucha en el video, cuando el borracho de barrio bajo” Senador Samuel García, casi sin poder hablar por el extremo grado de alcohol ingerido en la juerga que se corría, dirigía palabras altisonantes a quienes “también chupaban con él”. Y aunque este exhibicionista “político popis”, al parecer también “nacido en pañales de seda”, ha tenido suerte en lo político, por estar cobrando muy bien como Senador y disfrutando de las mieles que da el poder público, pero lo indignante es que por el actuar de esta clase de individuos, se denigra aún más el sistema político mexicano.

HOY VEMOS QUE, Nuevo León, a pesar de ser uno de los estados de mayor relevancia socio-económica a nivel nacional, por lo empresarial en toda la urbe capitalina, diremos que, se encuentra ante una grave encrucijada política, porque tienen a “un Bronco Gobernador”, que para nada le ha servido a las familias regias, porque repito y reitero que, a Jaime Rodríguez Calderón, “lo repudian y odian” hasta en los más recónditos lugares de Monterrey, y alrededores, principalmente, y si llegasen a elegir a SAMUEL GARCÍA COMO GOBERNADOR, como es el deseo y propósito de este pelafustán, “los neoloneses estarían saliendo de “Guatemala para entrar a Guatepeor”. Porque el referido ebrio y presunto drogo, Senador de la República, “es un pomadoso de pésima reputación política”.

POR LO anteriormente expuesto, creo y considero que lo sensato, cauto y metódico, es que, las respetables familias de Nuevo León, con toda anticipación, deberán hacer conciencia, para que en el futuro inmediato, EVITEN VOTAR POR UN BORRACHÍN” como SAMUEL GARCÍA, al que le es ambiguo, ecuánime e indiferente que la gente lo vea ebrio y tal vez hasta drogado, con lo cual se plasma que, este mozalbete, repito, “no conoce al moral, ni las buenas costumbres”. Y por esta razón, el contexto ciudadano neolonés, tendrían que ver con frialdad que, votar por el referido Senador del “Movimiento naranja”, sería un garrafal error político.

Y QUIEN CREO, debería evitar la mala compañía del Borracho Senador, es el Diputado LUIS COLOSIO RIOJAS, hijo del malogrado e inolvidable candidato presidencial Luis Donaldo Colosio Murrieta, porque Colosio Riojas, es un joven diferente, al ebrio consuetudinario de su amigo Senador de Movimiento Naranja, al menos es lo que, la misma gente comenta en todos los sectores públicos y políticos del vecino estado, estado que, lamentablemente, ha caído en manos de potenciales vividores como JAIME RODRÍGUEZ CALDERÓN, que “de bronco no tiene nada”, porque lo señalan como un vulgar hablador y ahora que SAMUEL GARCIA, se anuncia como aspirante a Gobernador, “Pobre Nuevo León” seguiría en manos de otro probable amante de lo ajeno, lo que no nos consta aun, pero lo que si le consta a todo Monterrey, es que, SAMUEL SI EN BORRACHO y hasta posiblemente, adicto a alguna droga. Y por ello, reitero que, sería un error, que a Samuel lo hicieran Gobernador, ¿Cómo la ven?.

Por hoy es todo y hasta mañana.

Para sugerencias y puntos de vista en general al email:

lupeernesto@yahoo.com.mx