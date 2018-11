LA DAMA DE LA NOTICIA

POR ARABELA GARCIA

BUEN FIN PARA TODOS, COMPRE PRIORIDADES

QUE SE ABRAN LOS CASINOS EN TAMAULIPAS, PROPUESTA LEGISLATIVA

YALHEEL ABDALA TODAVIA SIN RUMBO

TORNEO DE BEISBOL LIGAS PEQUEÑAS GRAN APERTURA HOY A LAS 7.00 P.M.

Sería muy lamentable y difícil de comprobar que el ex gobernador EGIDIO TORRE CANTU, estuviera detrás del nombramiento de YALHEEL ABDALA CARMONA, como dirigente del PRI en Tamaulipas porque en si la muchacha es simpática, entrona y se sabe defender, pero de ser así el daño que le hiciera este personaje la estaría llevando a una cruz que estaría cargando el resto de su vida.

Entonces de considerar que EDGAR MELHEM es su asesor no esta tan mala la cosa, siempre y cuando los cambios que se hagan sean acordes a lo que los priistas desean desde que se perdió con la elección de VICENTE FOX, en donde el PRI ni se reconstruyo ni se preocupó por nada y volvieron a perder, pero lo que hoy sucede es la posible desaparición de este partido de no salir una estrategia que le inyecte vida.

A unos metros de empezar la carrera por las diputaciones locales, se visualiza un Congreso ausente del tricolor por lo que peligra bastante el partido en Tamaulipas; la tarea de ABDALA CARMONA no es fácil, lo cierto es que la dirigente si requiere de asesoría y si es de algún extraterrestre mejo porque las cosas anda bastante complicadas.

El PRI está en su peor crisis, no solo requiere personajes bien cimentados, es decir con carrera y prestigio en este sino que le pongan dinero y para ello está más complicado aún, porque apostarle a quizá no ganar o pedir prestado para competir y apostarle, es como un boleto de la lotería nacional; pero considerando todas estas vicisitudes se avizora basto interesante para los tricolores la elección próxima venidera.

Pero considerando que el proceso democrático y las reglas del juego político en el país son proféticas podría haber fenómenos que no nos asombren, así que mejor esperar y como siempre a jugar se ha dicho.

La buena y la mala; la buena es que ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, pretender erradicar la corrupción del país y claro que esta se dio gracias a los gobiernos en donde los funcionarios de diversos niveles se despachaban con la cuchara grande; pues bien el nuevo Presidente de la República Mexicana, ha dicho que todos los dineros bajaran de manera directa es decir de arriba y derecho a los ciudadanos, así que no habrá intermediarios y esto es bueno para evitar desvíos, robos atracos y sobre todo recursos mal intencionados, la mala es que los funcionarios federales en Tamaulipas o en su defecto de cada estado, no podrán hacer de las suyas como otrora lo hicieras otros que hacían campañas políticas a costo del dinero del mismo pueblo porque esos recursos cualquiera son aplicados con los impuestos de los ciudadanos.

Pero la otra mala entonces, o nuestro próximo presidente se convertirá en un santo o quien será el sequito de esta cúpula nacional que se quedara con todo el pastel, o de plan no habrá un solo acto de corrupción, quisiéramos pensar así pero los que se están yendo nos han dejado tan mala imagen que difícil creer algo que por muchos años pululo en el país, en gobierno del PRI y del PAN.

Después de mucho no saber del ex candidato a la alcaldía de Matamoros por la vía independiente y diputado local sin partido, HUMERTO RANGEL VALLEJO, salió de manera espectacular y esto lo decimos porque este tema esta arto interesante y presento en Tribuna del Congreso del Estado una iniciativa para la operación de casinos en Tamaulipas, petición que a su vez han estado realizando algunas cámaras empresariales de Tamaulipas.

En la Sesión Ordinaria de este pasado miércoles el Pleno del Congreso aceptó por unanimidad (los 34 legisladores), que se diera entrada a comisiones a la propuesta.

Sobre este particular la iniciativa fue turnada casi de manera inmediata a cuatro comisiones del Congreso, ya que para poder efectuar esta propuesta se tendrían que hacer modificaciones a la Ley de Desarrollo Urbano, Ley de Salud, Ley de Seguridad, Ley de Protección Civil y Ley de Hacienda.

La funcionalidad de los casinos genera una economía en la cual se crean empleos, se atrae el turismo y por añadidura se mantiene una dinámica positiva; en algún momento se pensó que estos (casinos) podrían incurrir en irregularidades como lavado de dinero, sin embargo la apertura de estos bajo los lineamientos legales puede reactivar una economía en un espacio geográfico y con ello erradicar otros males sociales.

Mientras que en Tamaulipas se mantiene cerrada la posibilidad de la apertura de casinos, la economía de los que gustan por el juego buscan otros lugares para divertirse de esta manera; cada quien invierte su dinero donde guste, y lo gasta como quiere, sobre las consecuencia emocionales de cada jugador es algo muy subjetivo.

Nuevo León, recibe turistas de Tamaulipas, Coahuila entre otros lugares en donde se les brinda, diversión, esparcimiento, comodidad entre otros, dejándoles estas visitas importante derrama económica que bien puede ser generada en este mismo estado bajo reglas de operación para los casinos.

XAVIER GARCIA, director del ITACE en Matamoros, cumplió años le deseamos larga vida pero también larga estancia en este espacio educativo formador de la etapa más difícil del ser humano donde los chicos pasan por la adolescencia pero también donde los jóvenes definen muchas cosas en su vida así que la tarea no es fácil pero hasta el momento ahí la lleva nuestro buen amigo XAVI.

Por cierto en otro momento lo vimos en otro partido liderando con jóvenes, se le quitaría este gusanito de participar en la política, quizá fue eso solo un deseo de juventud, o todavía tendrá aspiraciones en este sentido; bien el muchacho trae con que, feo no es, dinero no le falta, padrino parece que tampoco, en fin por ahora anda muy enfocado al tema educativo, aun es joven o de plano encontró la verdadera vocación.

Disfruten buen fin, solo no gaste lo que no es prioridad, ayer viernes día de la inauguración, estuvimos en la Plaza Patio donde se llevó a cabo el evento de inicio, donde además estuvieron autoridades empresariales de la CANACO, el Dr. ABEL MORON, así como el alcalde MARIO LOPEZ HERNANDEZ, e invitados especiales, entre otros los medios de comunicación; posterior a ello se hizo un recorrido por diversas tiendas, en uno de los pasillos observamos a dos señoras y dos niños, la madre de familia llevaba una vaporera para cocer tamales quizá, uno de los pequeños descalzo, la otra pequeña con unos guarachitos; si juzgamos por las apariencias podría ser que la señora dio mayor prioridad a esta vasija porque hace tamales para sobrevivir, considerando la humildad con la que los pequeños andaban, así que no hay que juzgar por las apariencias.

Muchas felicidades al comité organizador del TORNEO INTERNACIONAL DE BEISBOL LIGAS PEQUEÑAS DE LA REVOLUCION MEXICANA que durante trece años consecutivos de manera ininterrumpida lleva a cabo este torneo, al licenciado JORGE ALMANZA ARMAS, como presidente y todo el equipo.

De visita en Matamoros, los pequeños de PUERTO RICO, COLOMBIA, NUEVA YORK, NUEVO LEON, COAHUILA, del estado Tamaulipas y los locales y campeones niños de la liga Matamoros A.C. ganadores nacionales que participaron en Williamsport Pensilvania.

Hoy a las 7.00 p.m. inauguración en la liga Matamoros .A.C. con grandes invitados y espectacular show de pirotecnia.

Sugerencias y comentarios arabelagarcia01@hotmai.com