BUENA DECISION DE AMLO, EL NAIM EN TEXCOCO

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

BUENA DECISIÓN DE AMLO, EL NAIM EN TEXCOCO

Después de tantas promesas hechas en campaña, las que fuéron reiteradas en su toma de Protesta el 1 de diciembre, para nosotros es una buena señal que en el arranque de su gobierno, el ahora ya Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, haya decidido seguir adelante con la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco.

En lo que se evalúa un plan estratégico de las acciones a realizar en el proyecto, para dar certidumbre a los mercados e inversionistas, el Nuevo Consejo de Administración del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México dió a conocer que el gobierno va a lanzar una oferta de compra de bonos del NAIM, hasta por mil 800 millones de dólares, en subasta desde 0.90 dólares hasta par de los bonos.

La decisión de lanzar la oferta de compra de bonos la tomó ayer lunes 3 de diciembre el Grupo Aeroportuario a las 7:00 de la mañana en una reunión del nuevo consejo que se llevó a cabo en Nueva York, considerando nosotros que la decisión que tomó López Obrador fue bien recibida por la mayoría de los mexicanos, ya que el proyecto del NAIM va a poner muy en alto a nuestro país.

Los expertos aseguran que la compra de bonos del nuevo aeropuerto es un procedimiento administrativo para evitar demandas, ya que los bonos se emitiéron bajo la Ley de Nueva York, lo que posibilita calificar los bonos en default técnico en ciertos casos, es decir, en incapacidad de pago.

La mancha que va a llevar a lo largo de la historia el gobierno bueno o malo de López Obrador, va a ser –según nosotros– el escritor español con cara de drogadicto, Paco Ignacio Taibo II, de llegar a imponerlo como titular del Fondo de Cultura Económica, el que pregona a los cuatro vientos que el cargo es suyo, pero, pero, pero resulta que ayer en la mañana arribó a las instalaciones de FCE para asumir el puesto como gerente editorial “encargado del despacho” por instrucciones del Presidente de la República.

Mr. Paco tiene que sepamos dos candados en su camino, uno de ellos el no ser mexicano de nacimiento, ya que según nuestras antenas nació en Gijón, España, Supuestamente en el Senado le están haciendo un traje a la medida para resolver el éste problema.

Para nosotros como analistas políticos sería un gran error del Presidente Andrés Manuel López Obrador conservar a Mr. Taibo II como parte su gobierno, ya que su simple imagen y vulgar forma de vestir la restan brillo a su persona y por ende a su Administración. Otro que también no curte malas baquetas es un tal Noroña que trae la etiqueta de diputado federal; es igual de mugre que el gordo nacionalizado mexicano.

Que gran satisfacción debe de ser para la alcaldesa reelecta del PAN en Reynosa, Maki Ortiz, el haber sido nombrada Coordinadora Nacional de Atención a Migrantes, la que fue nominada para el cargo por la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC) en el marco de la 53ava Sesión de Trabajo del comité ejecutivo, habiendo rendido protesta en las instalaciones del CEN del Partido Acción Nacional. Felicidades para la Dra. Maki por su nuevo reto, del que estamos seguros entregará buenas cuentas en su momento.

En lo personal jamás de los jamases vamos a creer que una chava o chavo que andaba en bicicleta haya burlado a todos los guardias presidenciales, para decirle a López Obrador que iba en el vehículo rumbo a San Lázaro a rendir protesta : “tú no tienes derecho a fallarnos”, frase que hizo suya y apareció al día siguiente en todos los periódicos. Ni duda nos queda, decía el Chapulín Colorado, “todo estaba fríamente calculado”. Hace tiempo que dejé de chuparme el dedo.

Por cierto Nicolás Maduro durante su visita a nuestro país le comunicó al nuevo presidente de México el apoyo de Venezuela a su gobierno y la disposición de trabajar juntos “por los sueños de la Patria Grande”. “Cuente con Venezuela para lo que sea”, lo que dio a conocer Delcy Rodríguez, Vicepresidenta Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela.

Que triste, lamentable y hasta vergonzoso el desenlace tuvo la marcha que organizaron en Ciudad Victoria los directivos de MORENA para celebrar o festejar “en grande” el triunfo y la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador como nuevo Presidente de la República.

Entendemos que el zafarrancho tuvo por origen el que algunos de los morenos le hayan echado porras durante la marcha al ex candidato a alcalde de Ciudad Victoria Eduardo Gattás y ahora prospecto fuerte para la delegación del IMSS o del ISSSTE, lo que desagradó a los dirigentes del partido en el estado, entre ellos Antonio Leal Doria, ya que el fín de la marcha, dijo, era para reconocer y festejar el triunfo de López Obrador, por lo que los dos bandos estuvieron a punto de llegar a las manos, lo que afortunadamente no sucedió, pero ganas no les faltaron.

Siempre hemos creído que la vinculación con los empresarios de Tamaulipas es la mar de importante para el futuro de los estudiantes de la UAT, de ahí que nos da gusto el saber que el Sector Empresarial de Ciudad Victoria y la Universidad Autónoma de Tamaulipas, acaban de firmar un convenio de colaboración para impulsar programas que contribuyan en la formación de los estudiantes, así como en el desarrollo social, económico y sustentable de la región.

Como tal se destacó en el marco de la ceremonia que presidió el rector de la UAT, José Andrés Suárez Fernández, con el Centro Empresarial de Ciudad Victoria, encabezado por el Ing. Mario Flores Pedraza, presidente de la COPARMEX en ésta ciudad que es la capital del estado.

Al hacer uso de la palabra Suárez Fernández refrendó la vinculación de la casa de estudios con los sectores productivos de todo el estado y destacó incluso la importancia de trabajar estrechamente con sus representantes para conocer también propuestas encaminadas a fortalecer la formación de los futuros profesionales.

Luego señaló la relevancia de poner en marcha acciones con la parte empresarial para fomentar programas de capacitación, entrenamiento y certificación en distintas áreas y especialidades que contribuyan en las competencias de los estudiantes y explorar oportunidades para el desarrollo del potencial de los jóvenes.

La firma del convenio se llevó a cabo en las oficinas de la rectoría con la participación del presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC-Victoria), Luis Alberto González Cruz y la directora general de la COPARMEX-Victoria, Hilda Galván Ibarra.

Al evento también asistiéron el presidente del Colegio de Contadores Públicos, José Luis Linares Reyes; el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Victoria, Ebrahim Andón Carcur Castañeda; el representante de la CANACO, Ismael Montoya Lozano y el Secretario de Vinculación de la UAT, Gabriel Vigueras Tenorio. Y vamos por más.

