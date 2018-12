DIALOGANDO

Buena noticia de Cabeza de Vaca.

Por Roberto Olvera Pérez.

De acuerdo al ejercicio fiscal de Hacienda para el próximo año, las placas vehiculares tendrán un costo de trescientos veintidós pesos con cuarenta centavos, además de refrendo y tarjetas de circulación, donde el cobro total será de $1,451.20, con el descuento del 20% a quienes paguen a tiempo y dentro de los primeros cuatros meses del año 2019. Por lo contrario el pago sería de $1,900.00 pesos.

El Subsecretario de Ingresos del Gobierno del Estado, Arturo Soto Alemán, precisó que se seguirá otorgando el descuento del 50% para jubilados y pensionados y personas de la tercera edad, compromiso que tiene nuestro gobernador del Estado Francisco García Cabeza de Vaca con los contribuyentes y por lo tanto el ciudadano vendría a pagar mucho menos.

De tal manera que este proyecto de ingresos del Estado para el 2019, se estima un ingreso de mil ciento cuarenta y nueve millones de pesos por concepto de placas, refrendo, derechos, operaciones de compra-venta de autos y otros. Tan sólo en láminas sería el ingreso de ciento treinta y seis millones de pesos.

El funcionario estatal advirtió que la unidad de medición actualizada queda “congelada”, con lo que el costo de las placas seguirá siendo el mismo pero ya no se estaría otorgando el descuento a los contribuyentes. Este anuncio de los vientos de cambio en Tamaulipas viene alegrando de alguna manera a muchos tamaulipecos que tienen o conducen una unidad por la vía pública. Ah, por cierto, y la tenencia vehicular “apa”, eso va de pilón y como regalo de navidad y año nuevo. Bien por Cabeza de Vaca y su gobierno del cambio.

Por otra parte, así como hay incomodidad del alcalde victorense Dr. Xicoténcatl González Uresti y parte de su equipo de trabajo, en contra de la administración pasada de que se fueron al baño y no pagaron aguinaldos que les correspondía hasta el mes de Octubre, así pasa en otros municipios de la entidad sobre todo en los del altiplano tamaulipeco, donde alcaldes y alcaldesas se fueron y sin pagar este concepto también e incluso no entregaron como se debía el estado que guardaba su administración, por lo que el malestar ya es generalizado.

Estos hechos deberían ser interpuestos ante instancias correspondientes para que sirva de escarmiento y no se vuelta a repetir en el futuro inmediato, pues de lo contrario se seguiría el mismo vicio y no habría quien lo parara. Ahí andan actuales ediles pidiendo recursos de más como un adelanto a las participaciones del próximo año y no es justo. Hablar de casos no acabaríamos en esta su columna, nada más pregúntele a la actual alcaldesa de Miquihuana, María Anselma de León Cruz, como la dejaron vacía e indefensa y se podría quedar igual el resto de su administración si sigue sosteniendo al “buitre”, ex alcalde de Baltasar Vargas Rangel como tesorero, el cual todavía está en la mira de la Auditoría Superior del Estado, pues no le han aprobado sus dos últimas cuentas públicas.

En este mismo municipio de la Sierra Madre Oriental también ya hay demandas laborales de trabajadores, regidores y síndicos de la administración pasada, que sin duda alguna será un cadillo en el zapato para la actual alcaldesa miquihuanense, de cual dialogaremos a detalle más adelante. Como la ven.

NOTAS CORTAS

1.- Por el caso de la universidades serán citados los rectores de estas escuelas del país, para explicarles el caso de la reducción en los presupuestos de dichas instituciones. El propio AMLO presidirá el diálogo. A su derecha tendrá al Secretario de Hacienda, Carlos Manuel Urzúa Macías, a quien no le ayudan los años para desempeñar tan importante cargo. Seguramente ahí estará el joven rector de la Universidad del Norte de Tamaulipas, el MBA. Francisco Chavira Martínez, atento a lo dispuesto por el nuevo Presidente de la Republica, aunque se dice que el tabasqueño ya dio reversa al tema, pues cada error que se cometa en mi gobierno hay que enderezarlo, dijo.

1.- Los movimientos hacia el interior de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado COMAPA- Victoria van bien y son aplaudibles. Tan es así que el actual Gerente General Ing. Humberto Calderón Zúñiga, está haciendo bien las cosas y sin tanto reflector.

2.- En estos días de pachangas y posadas navideñas de algunas Secretarías del Gobierno del Estado como Salud, Educación, Desarrollo Rural, Medio Ambiente, Bienestar Social, entre otras solo por mencionar, hay mucha raza –dizque- periodiquera que se arriman y la clásica es: no me invitaron, pero tampoco dijeron que estaba prohibido asistir. Olor a tuco que más.

3.- Por cierto, donde esperan ya a Santa Claus es en la posada anual del “Meridiano Hoy” que dirige mi compadre Temo Díaz, donde celebra en grande con colegas de su medio e invitados especiales (periodistas), cena, música y regalos, pues es el único que mantiene viva esta celebración a pesar de la crisis que estamos viviendo, ya que a mi Temo en su feudo “El Temux” todavía no le ha llegado la austeridad. Mídete compadre.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco. robertoolvera-mt@hotmail.com