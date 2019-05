DIALOGANDO

Buena noticia para los Pueblos Mágicos.

Por Roberto Olvera Pérez.

De acuerdo a lo anunciado por el Secretario de Turismo del Gobierno de México, Miguel Torruco Marqués, de que para este año no habrá más nombramientos de nuevos Pueblos Mágicos en todo el país, sino al contrario se revitalizaran los 121 ya existentes y para ello se mantendrán con una inversión estimada de 1 millón 250 mil pesos por cada uno, por lo que eso es una buena noticia para Tamaulipas, en particular para Mier y Tula, pues recientemente en este mismo espacio de su columna “dialogando”, afirmábamos como este último municipio del altiplano tamaulipeco progresa y promueve el turismo a pesar de que estaba incierto el apoyo del gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, para estos pueblos mágicos. Sin embargo vuelven aparecer en escena para promoverlos en todo el territorio de México. Qué bueno.

De tal manera que la inversión para la revitalización de los Pueblos Mágicos será compartida entre municipios e iniciativa privada, por lo que no deje de acercarse a estos ya existentes, sobre todo en nuestro estado y en particular en Tula, donde usted podrá disfrutar de la riqueza natural, cultural y gastronómica que posee.

Acuérdense que Tula, no es playa, es patrimonio, porque patrimonio es cultura, la cultura lo llena de ánimo y donde su tranquilidad lo dice todo; además resalta por su calidez y encanto de su gente. Por ello, déjate conquistar por este bonito Pueblo Mágico lleno de cultura y estilo. Así que visite Tula en su nueva presentación y modalidad.

Por otra parte, y entrando de lleno a las campañas políticas, faltan casi dos semanas para la elección de este 2 de Junio, donde está en juego las 36 diputaciones locales, 22 de mayoría relativa y 14 de representación proporcional rumbo al Congreso del Estado y vemos que ciertos abanderados ya se desinflaron o más bien no le echaron ganas en el terreno electoral.

Sin embargo, otros se siguen promoviendo fuertemente, caminando por las principales calles de sus distritos, tocando puertas casa por casa, sobre todo lo del PAN, PRI y Morena y vemos que los azules puntean y sienten que van a ganar; gracias a este cambio verdadero que se dio en Tamaulipas aquel primero de julio de 2016 con el hoy gobernador de los vientos de cambio Francisco García Cabeza de Vaca, por lo que vemos que no le aflojan al paso y al contrario su peregrinar política crece sin límite y aunque saben que así van, no se confían y trabajan arduamente como partieron desde el primer día con mucho ahincó hasta llegar a la meta. Por supuesto el próximo 2 de junio de este año.

Sobre esto podemos citar a Imelda Margarita San Miguel Sánchez, Miguel Canales Bermea y Félix “Moyo” García, que van jugando por los distritos 01, 02 y 03 con cabecera en Nuevo Laredo; Héctor Escobar Salazar, por el 10 de Matamoros; Nohemí Estrella Leal, que va por la reelección en su distrito 13 con cabecera en San Fernando; Pilar Gómez y Arturo Soto Alemán, por el 14 y 15 con cabecera en Ciudad Victoria y Juan Enrique Liceaga Pineda, que va por el distrito 16 con cabecera en Xicoténcatl, que incluyen por supuesto todos los municipios del altiplano tamaulipeco que se van a dejar con todo para este “gallo” azul, entre otros más azules y solo por citar algunos que, insisto, no han aflojado el ritmo y saben que pueden ganar en esta contienda venidera, donde sabemos que desde muy temprano inician su proselitismo, sorprendiendo a sus contrincantes que van arriba, convenciendo a más gente que ellos son la mejor opción y dignos de representarlos en la cámara alta de Tamaulipas, por lo que no los pierdan de vista en los pocos días que restan de aquí a que concluya la campaña política y esperar que el voto les favorezca en las urnas.

Tampoco hay que menospreciar a los priistas y morenistas que podrían dar la sorpresa, la pelea y si se lo proponen porque no, convenciendo a la gente, nada más que éstos han estado decepcionados por su actuación en los gobiernos, por lo que la moneda sigue en el aire y aún no hay nada para nadie. Así que apuéstele al mejor, razone su voto y salga a votar el día de la elección, pues su voto es decisivo para un cambio verdadero.

NOTAS CORTAS

1.- Por cierto, quien anda muy activo en campaña y sabe que va ganar es el ex titular de la SEBIEN Gerardo Peña Flores. Anda con todo, respaldando a sus compañeros candidatos del Partido Acción Nacional y cuando no está en un distrito del norte, centro o sur del estado, lo vemos siempre atizándole más al proselitismo político, reafirmando su fuerza que tiene en su instituto que lo convierte en favorito por Tamaulipas, para refrendar ese triunfo que lo llevará a mantener la mayoría en el Congreso Local. Sabe que es el bueno del PAN y cuenta con todo el respaldo del número uno del estado, por lo que no hay duda será el próximo líder de la bancada panista.

2.- Convocatoria: Con el propósito de reconocer la labor del Personal Docente de la Entidad que cumpla 20 y 25 años de servicio en el Sistema de Educación Básica, se convoca a realizar el trámite para obtener los estímulos correspondientes de la promoción 2019. Consulta los requisitos en el sitio:

https://www.tamaulipas.gob.mx/educacion/convocatoria/estimulos-por-20-y-25-anos-de-servicio-docente-2019/

3.- Terrible momento vive el aun tesorero del municipio de Miquihuana, Baltasar Vargas Rangel, pues nada mas el cabildo y toda la gente de ahí no lo quiere por “bribón” y falso. Acuérdense muy bien que no hubo entrega-recepción del Ayuntamiento cuando fungió como alcalde y huyó antes de finalizar su periodo, pues dejó saqueada la tesorería y con 42 demandas laborales por despido injustificado y ahí están las consecuencias, por lo que sus días en la tesorería están contados. ¿Qué no? Apuéstenle.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco. robertoolvera-mt@hotmail.com