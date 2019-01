T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

CABALAZO, OLGA Y ZERTUCHE, DIPUTADOS SERVILES Y AGANCHONES

LEJOS DE ESTAR al servicio de los pueblos que representan en el Congreso de la Unión, como fue su compromiso de campaña, vemos con tristeza, que los Diputados Federales de los Distritos II, III y IX correspondientes a Reynosa, la zona Ribereña y Río Bravo, “Olga Juliana Elizondo, Héctor Joel Villegas “el Calabazo” y Armando Zertuche Zuani, respectivamente, “están convertidos en enemigos de los campesinos y productores agrícolas” del Norte de Tamaulipas, porque estos, a la gente el campo, le prometieron todo el respaldo para luchar por ellos y defender sus causas en el Congreso y, “hacerles llegar los recursos necesarios” para fortalecer sus cosechas y ha sido todo lo contrario.

SOBRE ESTE particular, penosamente, podré comentarles que, “esta tercia” de irresponsables legisladores Federales, NO PUEDEN NEGAR, haber votado en contra de los campesinos, AL EMITIR SU VOTO A FAVOR de que, a las familia del agro, “se le recortarán 21 mil millones de pesos” del presupuesto agrícola 2019, cuya postura, es la muestra tangible de que, “Olga, Armando y el Calabazo”, cruelmente le mintieron a la gente del campo, cuando fueron a pedirles el voto y, en este momento, creo, sería bueno “fueran a darle la cara” a quienes con el sudor de su frente “siembran la tierra” para hacerla producir y aportar alimentos para el país.

CON LO ANTERIOR, queda claro que, “los Diputados de MORENA Zertuche y del PES Olga Juliana y el Calabazo”, no podrán engañar más a sus representados, porque “este Trío de Enemigos de los Campesinos”, hablando con verdad, al igual de los gandayas del PRI y otros, “estarán mas al servicio del sistema o del gobierno” que de la gente y, por su calidad de servirles, sumisos y agachones, en el Congreso, “no serán más que levanta manos o dedos”, para avalar lo que se les ordene y, tanto que criticaban a los del PRI y están resultando igual o peor que los tricolores. Pues los hechos así lo demuestran.

FUERON TANTOS los mensajes bonitos que se aventaron en campaña “esta tercia de buenos para nada”, y decirles esto, no es ofenderlos, sino expresarles la verdad, por su nefasto proceder allá en el Congreso, porque cuando llegaban a los ejidos y ranchos a “prometerles el cielo y las estrellas” a las familias del campo, les hicieron hincapié de que lucharían con tenacidad y perseverancia para lograr mejores apoyos para que no les faltaran recursos para la siembra y cosecha de sus parcelas, por hoy, vemos lamentablemente, todo lo contrario, al apoyar estos “LA FATAL RASURADA” de los 21 mil millones de pesos, confirmándose con esto que, “los Diputados de MORENA y del PES, “no están para defender las causas justas de la gente”, sino todo lo contrario.

LO PEOR de la Diputada Federal por Reynosa (II Distrito) OLGA JULIANA ELIZONDO, ex alcaldesa de nueva Ciudad Guerrero, es que esta “voz en cuello” dijo recientemente que, “habría de seguir defendiendo al campo tamaulipeco”, cuya manifestación, ya ha causado marcada inconformidad e indignación entre la gente del agro, contra esta “mitómana señora”, porque en las actas de acuerdos allá en San Lázaro, “ella, votó a favor del recorte presupuestal al agro de Tamaulipas” y eso no podrá refutarlo. Y como reza el adagio: “con estas amigas para que quieres enemigas”. Verdad?.

RESPECTO AL Diputado Federal del IX Distrito ARMANDO ZERTUCHE ZUANI, “sujeto de baja caterva moral”, en plan de importamadrista, éste, también ha venido avalando, los nefastos perjuicios a los agricultores de Reynosa, Díaz, Ordaz, Camargo y Miguel Alemán, a los que, lejos de representarlos con dignidad o decoro, “les ha dado la espalda”, porque Armando, es de los que sin duda, “jamás movería un dedo” para oponerse a los perjuicios de sus representados, porque él también en plan de “servil y agachón”, aprobó en el Congreso de la Unión “el temible recorte millonario al agro mexicano y tamaulipeco”, lo que a mi juicio, me parece una postura inconcebible e imperdonable de este insensato Diputado Federal, que llego al Congreso, para él beneficiarse y, no para ayudar a la gente. Y sino, pues que “nos demuestre lo contrario”.

DEL CALABAZO Héctor Joel Villegas, Diputado Federal por el III Distrito de Río Bravo, que también abarca los municipios de Valle Hermoso, Matamoros, San Fernando, Curillas, Abasolo, Méndez y Burgos, lejos de dar cabal cumplimiento a las promesas hechas a su gente, también dio su voto a favor de que, a los campesinos y productores, “se les recortara el presupuesto”, cuyo detalle, tras ser conocido por las familias del campo, estas, han venido acusando “al Calabazo” de mitómano e hipócrita, motivo por el cual este ex aduanal, “donde no cantó mal las rancheras”, “si desea buscar ser Presidente Municipal de Río Bravo, como lo ha venido haciendo ver, “ya no tendrá a la gente de su lado” porque a este, se le ha perdido la confianza, por obrar precisamente, en contra de su pueblo.

PARA CONCLUIR, hay que señalar que, “si los que fueron Diputados Federales del PRI, dejaron indignas huellas, por su mal trabajo, como lo criticaban de manera incisiva los políticos de MORENA y del PES, HOY ESTOS Armando Zertuche, Olga Juliana Elizondo y “El Calabazo”, están resultando mucho peor que sus antecesores, porque estos, han caído estrepitosamente en el mismo esquema de agravio a la sociedad, por identificarse como servirles, sumisos y agachones, ante quien manda en el país y por eso, en el Congreso los legisladores MORENOS, hacen “los que el jefe nato les mande y ordene , SIN QUE LES IMPORTE si las familias de sus distritos se vean o no perjudicadas y por tanto, “los hechos en este tenor hablan por sí solos”.

Por hoy es todo y hasta mañana.

Para sugerencias y puntos de vista en general al email:

Lupeernesto@yahoo.com.mx