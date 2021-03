AGENDA POLÍTICA

Por: Juan Antonio Lerma

El destino todo cobra y nada olvida

La 4T y la temporada de “peces gordos”

Cabeza de Vaca: ¿La Hora de la Venganza?

Encarnizada lucha por candidaturas en Morena

Ciertamente varios empresarios y políticos que nunca coincidieron ni apoyaron los ideales del presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, son los “peces gordos” de la llamada Cuarta Transformación.

Son varios peces y uno que otro charal los que ya están recluidos en diversos penales del país, pero la temporada de caza y pesca aún continúa pese a que ya casi estamos en temporada de veda; la Fiscalía General de la República (FGR”, anda muy pero muy activa, aunque los afectados digan que son víctimas de persecuciones y linchamientos políticos.

En la mira están por ahora, el ex gobernador de Nayarit, ROBERTO SANDOVAL CASTAÑEDA y su hija LIDY SANDOVAL, por lavado de dinero y otros delitos.

La Fiscalía General de la República (FGR) anunció que buscará la colaboración de la INTERPOL para emitir la ficha roja con la finalidad de localizar al ex gobernador y su hija.

Otro pez gordo del actual sexenio es el empresario ALONSO ANCIRA ELIZONDO, presidente del Consejo de Administración de Altos Hornos de México (AHMSA), quien ha expresado que un agente del Ministerio Público de la FGR le sumó delitos que no tenía, en la petición formal de extradición.

ANCIRA ELIZONDO, es acusado del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, entre otros de acuerdo al expediente FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0000289/2019.

Sin duda, una lobina robusta que fue capturada en esta temporada de caza del sexenio de la Cuarta Transformación lo ha sido, doña ROSARIO ROBLES, la mera cabeza supuestamente de “la Estafa Maestra” en la que se documentó la forma en la que llevaron a cabo el desvío de miles de millones de pesos, funcionarios de las secretarias de Desarrollo Social (Sedesol) y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

Una vez capturada y puesta tras las rejas, en su propia defensa doña ROSARIO envió una tarjeta informativa al programa de radio Por la Mañana, del periodista CIRO GÓMEZ LEYVA, en la que señaló que la acusación de la FGR, por la forma en la que se dio a conocer, violó sus derechos y el debido proceso.

Posteriormente, se conoció que doña ROSARIO ROBLES había sido capturada y puesta tras las rejas como parte de una venganza política de aquellos videoescándalos de RENÉ BEJARANO y DOLORES PADIERNA, dos viejos y encarnizados enemigos de la ex presidenta del PRD y una de las mujeres de confianza del ex presidente ENRIQUE PEÑA NIETO.

Aún se recuerda aquella frase de una canción del extinto PEDRO INFANTE que dice- «El destino todo cobra y nada olvida», expresada por RENÉ BEJARANO, presidente del Movimiento Nacional por la Esperanza (MNE) cuando conoció el encarcelamiento de ROSARIO ROBLES, asegurando que la ex presidenta del PRD nacional pretendía un juego mediático, presentándose como víctima para evadir la responsabilidad que tiene en la llamada “Estafa Maestra”.

Lo cierto es que víctimas o no, curiosamente en tiempos electorales durante el sexenio del presidente LÓPEZ OBRADOR se han detenido a ex gobernadores, ex funcionarios políticos y empresarios, la mayoría de ellos priistas que incluso posaron para la portada de la Revista Time en el 2012 con la frase “Saving Mexico” (Salvando a México) tras la llegada al poder del entonces presidente ENRIQUE PEÑA NIETO, a quien por cierto no le ha llegado el agua al cuello en estos asuntos tenebrosos de las venganzas políticas escudadas bajo el combate a la corrupción y a la impunidad.

Y es que hay una promesa presidencial, en el sentido de que tarde que temprano van a caer más peces gordos aunque anden evadiendo la justicia por algún tiempo.

DEL ARCHIVERO…

A propósito, para nadie es un secreto de la pésima relación que se ha dado entre el presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR y el gobernador de Tamaulipas FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA. Normalmente sus encuentros casi siempre se han dado entre dimes y diretes.

De tal manera que otra venganza de tipo político se puede estar ejecutando, pues es del dominio público la persecución que se ha emprendido contra el gobernador tamaulipeco.

Cuando la venganza no es el fuerte de los poderosos en turno, entonces el caso del gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA sería una contradicción absoluta. Pero no, hay evidencias de que el asunto de desafuero y posteriormente de encarcelamiento va muy enserio. CABEZA DE VACA es un peligro para la 4T. Por eso su persecución.

No creemos que se trate de un circo o de cortinas de humo como muchos piensan. El asunto es tan serio que el propio presidente AMLO ha pedido a la Cámara de Diputados hacer público el expediente del gobernador CABEZA DE VACA porque dice que ni siquiera él como mandatario nacional sabe de qué se le acusa al gobernador.

“Es sano para la vida pública el que se dé a conocer el expediente, creo que es sano para el Gobernador, para la Fiscalía, para los legisladores, también para nosotros en presidencia”, dijo.

Y aseguró que ni siquiera él sabe de qué se le acusa al gobernador. “Yo quiero conocer e expediente, quiero saber de qué se le acusa”. De verdad le creen que no esté enterado???.

Por su respectivo lado, en una marcha y manifestación de apoyo que efectuaron el domingo pasado en la capital del estado, frente a palacio de gobierno centenares de tamaulipecos, el gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA resumió su proceso de desafuero, en tres puntos: Primera, las acusaciones que se me han propagado son parte de una mentira para desviar la atención de los verdaderos problemas que tenemos en nuestro país. Segunda: La Federación está fabricando delitos por eso es que me han ocultado los expedientes cuando los he pedido una y otra vez para poder tener el legítimo derecho de defenderme y desmentirlo. Tercero: Soy objeto de una persecución política diseñada, orquestada y ordenada desde Palacio Nacional.

CABEZA DE VACA dijo que esto ocurre por exigir a lo que a Tamaulipas por ley y por derecho le corresponde (exigirle dinero al Presidente), pero además por ser un año de elecciones, donde temen que la entidad se vuelva a pintar de azul, cuando el objetivo claramente es que MORENA gobierne la entidad como sucede en Puebla, en Veracruz y en otras entidades. El pleito es el dinero y el control político del estado.

Por lo pronto, Tamaulipas, el PAN y el gobernador están en el ojo del huracán. Hay tiro y somos noticia nacional nuevamente como en muchas otras ocasiones.

Este lunes, personal de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputados le notificó al gobernador CABEZA DE VACA, el inicio del proceso de desafuero en su contra.

A partir de su notificación, el servidor público imputado cuenta con un plazo de siete días naturales para que manifieste por escrito lo que a su derecho y defensa convenga, se dio a conocer a través de un comunicado.

La carpeta de investigación FED/SEIDO/UEIORPIFAM-CDMX/0000392/2020, que está conformada por 10 tomos, la solicitud de Declaración de Procedencia, su ratificación y el acuerdo de la Sección Instructora fueron enviados al gobernador. La FGR le imputa presuntos delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.

Y finalmente, quienes aprovechan la temporada de persecuciones políticas en la entidad con la esperanza de que saquen al PAN del poder, son personajes venidos del PRI, ahora refugiados en MORENA, pero también morenistas, quienes participan en una encarnizada lucha por las candidaturas a los cargos de elección popular que estarán en juego en junio próximo.

La guerra sucia y las campañas de descalificaciones se están dando entre quienes se sienten con derecho de defender los ideales del guía moral de MORENA, en tanto que los candidatos del PAN y del PRI están ya a la espera de quienes resulten ser los agraciados con las candidaturas tanto a diputados federales, diputados locales y a presidentes municipales.

