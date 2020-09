CABEZA DE VACA, ¡SE MANTIENE EN EL TOP TEN!

HIPÓDROMO POLÍTICO

POR CARLOS G. CORTÉS GARCÍA

Sin duda que el activo político más importante del Gobernador García Cabeza de Vaca, es el reconocimiento popular y ciudadano a los resultados de su gobierno.

Xicoténcatl González Uresti: sin más palabras, el peor alcalde que ha tenido Ciudad Victoria.

Luis Torre y Eduardo Gattas, cartas fuertes en MORENA.

Enrique Cárdenas del Avellano, buscará la alcaldía de Victoria.

Una máxima señala que en política no hay casualidades. Y sí, no las hay. Le comento lo anterior porque dos consultas sobre el desempeño de Gobernadores del país, colocaron al Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, entre los cinco mandatarios de los estados mejor evaluados. Así lo hicieron público las firmas Arias Consultores y C&E Research, quienes divulgaron ayer lunes los resultados de sendas encuestas realizadas para medir el desempeño de los Gobernadores y Gobernadora del país, así como de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Y en los resultados, el Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, se ha mantenido entre los primeros lugares de evaluación durante los últimos 18 meses, lo que habla de una consistencia en su desempeño de gobierno prácticamente, desde que García Cabeza de Vaca asumió la titularidad del ejecutivo tamaulipeco. En la encuesta de Arias Consultores, que fue levantada durante la última semana de agosto, el mandatario tamaulipeco obtuvo una aprobación del 51.9 por ciento, ubicándolo en el lugar número 5, apenas, un 2.3 por ciento por debajo del primer sitio. Prácticamente nada.

Asimismo, Francisco García Cabeza de Vaca, obtuvo resultados sobresalientes en los apartados de mandatarios que inspiran más confianza y en la mejora de servicios de salud, ubicándose en el segundo lugar, además, de las secciones de obra pública y economía y empleo, en donde se colocó en el tercer lugar de la evaluación.

En el ejercicio levantado por la firma C&E Research, se ubica a García Cabeza de Vaca en quinto lugar con un nivel de aprobación del 58.2 por ciento. El Gobernador de Tamaulipas sobresale en las encuestas relacionadas con desarrollo económico y generación de empleo y el 66 por ciento de los encuestados votaría a favor de su continuación como mandatario en caso de haber un referéndum.

Y no es de extrañar el resultado, le decía yo. A lo largo de su administración, Francisco García Cabeza de Vaca ha venido generando consensos favorables a su desempeño como Gobernador, entregando buenas cuentas a los tamaulipecos en seguridad, economía, desarrollo social, generación de inversión extranjera directa y turismo. Y aunque hay buenos resultados, “aún falta mucho por hacer” ha asegurado el propio mandatario quien en los últimos meses, encabezando una cruzada intensa contra la pandemia, y con acciones en favor de la sociedad, se ha ganado la simpatía de más tamaulipecos. Y con base en esas opiniones favorables, derivadas de un trabajo constante y consistente, es como se ha mantenido en el top five de los mejores gobernadores de México.

Por cierto, en el mismo documento publicado por C&E Research, y sólo a manera de indicador, se menciona que el 57 por ciento de los encuestados desaprobaron el trabajo realizado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

1. Al que le está yendo como en feria es al alcalde de Ciudad Victoria, Xicoténcatl González Uresti, en la presentación de su Segundo Informe de Gobierno. Y es que no se puede mantener la gobernabilidad cuando los gobernados se sienten insatisfechos con un trabajo mediocre del gobernante y cuando no se ven resultados en una pésima gestión. Y eso le pasa al bailarín alcalde victorense que no ha sabido, o no ha querido, responder a las expectativas ciudadanas y por lo tanto nadie lo respeta.

Porque para nadie es un secreto que la ciudad esta hecha una desgracia, y si no fuera por la mano del Gobierno de Tamaulipas, estaríamos peor. Xicoténcatl no ha gobernado, no hay orden, no hay plan de gobierno y todos los ciudadanos nos quejamos de las terribles condiciones en la ciudad: calles en pésimo estado, el servicio de recolección de basura en pésimas condiciones, muchas calles más oscuras que boca de lobo, una corrupción rampante y, en general, en la capital de Tamaulipas no hay gobierno, hay anarquía y todo mundo hace lo que quiere derivado de la falta de gobierno, de proyecto y de decisiones.

Y ni como ayudarlo, Xicoténcatl no se deja. Xicoténcatl se ha rodeado de una bola de lambiscones que no sirven para nada, que no ayudan y pues al zumbador alcalde le da lo mismo. Y con ínfulas. El galeno, su hija, y algunos colaboradores que tiene, andan asegurando que el personaje “está listo” para la reelección el próximo año y se dice listo también para asumir la candidatura al gobierno de Tamaulipas en 2022. Y ante estas simples menciones, quienes las han escuchado, piden que si no la controla que por favor no la consuma.

Y para muestra del enojo social un botón. La Confederación Patronal de la República Mexicana, la COPARMEX Victoria, le puso tremenda felpa a Xicoténcatl, en una evaluación del Segundo Desinforme, al asegurar, nomás de entrada, que a dos años de esta nefasta administración municipal “seguimos esperando a que se cumplan las promesas de campaña”: no se han eliminado los parquímetros, no se han conectado las tres victorias, no se ha modernizado la calle Hidalgo, no se ha creado el tren de pasajeros Victoria-Santa Engracia, no se han tapado los baches, no se ha construido una ciudad del conocimiento, no se ha detonado el desarrollo económico, y no se ha desterrado la corrupción y el amiguismo.

En el mensaje de audio difundido por la COPARMEX Victoria, y en la voz de su presidente, Mario Flores Pedraza, se reitera que el 2020 empezó mal, desde que González Uresti presentó un presupuesto mal balanceado, “donde se privilegian muchos servicios intangibles y el arrendamiento de maquinaria a costa de la obra y la inversión pública”. Adicional, que “los escándalos de corrupción de esta administración ya son abundantes, y casi a diario de descubren más empresas que ya están siendo investigadas por las autoridades en materia anticorrupción”.

COPARMEX Victoria denunció que “la práctica desleal y corrupta con la que se asignan las compras y las obras por parte de este gobierno -el de Xicoténcatl, claro- resta competitividad al sector empresarial de la ciudad y hunde más la grave crisis económica y social que se tiene. Se han creado 1,184 empleos formales en lo que va del año en Ciudad Victoria, gracias a las medidas que ha tomado el empresariado de no dejar morir sus negocios y de ninguna manera por las deficientes -muy deficientes- políticas públicas de la administración municipal”.

Y agregan los empresarios: “Ciudad Victoria es uno de los municipios menos creativos en busca de soluciones para amortiguar los impactos económicos y sociales que ha generado la pandemia. El actuar turbio del gobierno municipal -de Xicoténcatl, claro- ha tenido graves repercusiones en la situación económica y social de la ciudad”.

Y termina el mensaje empresarial, señalando que Ciudad Victoria, lejos de estar sanada, está en agonía. Está incómoda. Está desolada. Y yo agregaría que la ciudad que Xicoténcatl anunció en campaña que estaba grave y que él rescataría, hoy se encuentra desahuciada, en peligro de muerte ante la incapacidad del zumbador en materia de gobierno, de administración, de política, así como el exceso de corrupción y raterías que en todas las áreas municipales se practican cotidianamente en detrimento de la ciudad y de los victorenses.

Por eso hoy es más usual que quienes se encuentran al bailador alcalde, cuando lo encuentran porque por salud mental no asoma ni las narices a las calles de Ciudad Victoria, los ciudadanos que lo ven le espetan: “menos días alcalde, menos días”, ante el enojo ciudadano y el hartazgo ante tan nefasta gestión municipal que, además hay que decirlo, los victorenses no nos la merecemos.

2. Y hablando de Ciudad Victoria, al interior del Movimiento de Regeneración Nacional, sólo se ven dos aspirantes a la candidatura a la presidencia municipal de la capital de Tamaulipas: uno, es Luis Torre Aliyán, el Abogado Amigo, y el otro es Eduardo Abraham Gattas Báez, aunque pudiera surgir un tercero en las próximas semanas que podría entrar a la contienda. 3. En el PRI de Tamaulipas, se dice que quien buscará regresar a las primeras posiciones políticas en la entidad, es Enrique Cárdenas del Avellano quien estaría participando para ser nuevamente, alcalde de la capital del estado. Se asegura que su comida de cumpleaños del próximo fin de semana, será el marco para que Enrique haga públicas sus aspiraciones políticas y busque los consensos al interior del tricolor para ser el candidato, a pesar de que hay otros nombres que se escuchan, pero que no tendrían ninguna posibilidad ni de la candidatura ni del triunfo electoral.

