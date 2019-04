DE PRIMERA…… LA DAMA DE LA NOTICIA

POR ARABELA GARCIA….

CABEZA DE VACA VISITA MATAMOROS, PONE EN MARCHA EL QUINTO CENTRO DE BIENESTAR Y PAZ.

ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, AVANZA Y RETROCE, AHORA SI TENDRAN GUARDIAS ALGUNOS EXPRESIDENTES.

LAS CAMPAÑAS A DIPUTADOS SERAN FRIAS Y CERRADAS

¿RICARDO ANAYA (Canayin), tenía razón cuando decía que ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR era un peligro para México?, lo anterior al referirse “sus locuras son y seguirán siendo un peligro para nuestro país”.

Y otro de los puntos que llamo la atención en campaña fue cuando el también ex dirigente del PAN,) advirtió que el cambio que México necesita no es el populismo destructor, depredador e irresponsable que representa, en aquel entonces el también candidato hoy Presidente de la República Mexicana…

Otra más de RICARDO ANAYA, hacia AMLO fue “¡Qué mafias ni que ocho cuartos! Andrés Manuel tiene pánico a debatir. Él es quien se esconde atrás de Salinas y del complot”, sentenció el líder panista.

“No permitiremos que López Obrador siga polarizando a México con sus mentiras, malos chistes y ocurrencias. En 2018 vamos a regresar al gobierno”, aseguro; también nos referimos a RICARDO ANAYA en aquel entonces (campañas).

Lo anterior tiene que ver con las reversas de ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, a muchos temas, a otros que no resuelve, a ventarrones como lo de PEMEX y que quedo en nada, y tantos más; con sus diarias ruedas de prensa que a estas alturas se han convertido en temas de pura verborrea falsa, sin sentido y sin objetivo.

Y si nos enfocamos a la frontera norte, los más de seis temas que no han sido resueltos y que al momento también se han quedado en el tintero.

Cuando RICARDO ANAYA, dijo que el cambio que México necesita no es el populismo destructor, depredador e irresponsable que representa: nos hace recordar lo que sucedió hace unas semanas en Matamoros, donde la frontera estaba conmocionada por las huelgas, surgidas, por una agitadora (SUSANA PRIETO) que llego a esta ciudad por encargo para provocar disturbios, pero sobre todo una inestabilidad social de una frontera que incluso ante temas de inseguridad jamás se había visto tan frágil.

No es este el cambio ni la forma que los mexicanos debemos solucionar los problemas, no estamos en tiempos de la barbarie, la comunicación asertiva debe prevalecer para lograr acuerdos que generan paz, pero sobre todo una seguridad económica a los millones de habitantes de esta país que cuando decidieron por un cambio de gobierno de izquierda las expectativas eran la mejora no el retroceso.

Una vez más los mexicanos nos sorprende la forma que tiene nuestro líder nacional, porque hayamos votado o no es el Presidente de nuestro país, al tomar decisiones tan a la ligera como regresarle a dos ex presidentes sino el total por lo menos un tanto de guardias que cuiden su seguridad, cuando ese fue el primero de los temas que elimino, “ pensiones y seguridad “ a los ex presidentes del país; fue tajante en esos días, los mexicanos lo aplaudimos y ante una crítica de VICENTE FOX, por alguna situaciones que le sucedieron, en su residencia el acuerdo se retrae.

Se lamenta cualquier caso de inseguridad, pero si el señor fue presidente seguramente gano mucho dinero para pagarse sus guardias personales; todos los que vivimos en este país estamos expuestos a peligros en cualquier punto del país, y nadie nos pone guardias porque no somos ex presidentes, lo cierto es que o es blanco o es negro, no puede ser gris.

Las críticas sobre la decisión de regresarle a VICENTE FOX, una parte de la seguridad a caudado indignación entre gente de MORENA quienes lamentan que esto esté pasando como es el caso de la diputada TATIANA CLOUTHIER, ya que añadió con esto podría ser que el resto de los ex presidentes también lo solicite.

El punto a favor cuando AMLO da la instrucción para la seguridad de la familia FOX, “sin los excesos “, vaya cambio que estamos viviendo.

No sería malo que se hiciera un referéndum para determinar quién de todos los mexicanos requieren guardaespaldas para tener tranquilidad en sus familias y en el transitar por el país.

En gira de trabajo por Matamoros, el gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA, entregó espacios para la convivencia familiar y supervisó los trabajos del Plan Unidos por Tamaulipas, entre otras actividades.

El Gobernador del Estado inauguró en este municipio el quinto Centro de Bienestar y Paz a nivel estatal, con una inversión cercana a los 30 millones de pesos, beneficiando a más de 13 mil habitantes del sector poniente de la ciudad de Matamoros, quienes hoy cuentan con un nuevo sitio para la convivencia familiar, la práctica del deporte, la recreación y las expresiones culturales y artísticas.

Actualmente funcionan los Centros de Bienestar y Paz de Victoria, Reynosa, Río Bravo, Soto la Marina y próximamente de Tampico.

“Refrendo el compromiso que tengo con Matamoros y con el Gobierno Municipal, más allá de colores e ideales partidistas, aquí vemos por las familias de Matamoros. Es por eso que estaremos uniendo esfuerzos, capacidades, talentos, voluntad política y recursos para mejorar la calidad de vida de las familias y de toda la región”, manifestó el Gobernador.

En el tema político, a pocos días de iniciar las campañas políticas a diputados, no se ve por el momento actividad alguna de los equipos, todo parece indicar que quienes harán más ruido será el PRI y el PAN, el resto; veremos si dan la sorpresa¡¡¡¡.

Mientras tanto se vaticinan frías y cerradas para los competidores.

