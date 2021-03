Tendencias

Oscar Contreras

Cabeza entrega su 5° Informe

El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca entregará su 5° Informe de Gobierno al Congreso de Tamaulipas para que sea analizado, discutido y aprobado por los diputados locales en un momento en que la Fiscalía General de la República ha solicitado su desafuero a la Cámara de Diputados, por supuestamente haber cometido tres delitos: delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.

Esta situación no ha impedido que continúe con su trabajo al frente de la administración estatal y el 5° informe que presentará este día, es una prueba de ello, por lo que después en el Polyforum de Ciudad Victoria pronunciará su mensaje a los tamaulipecos, donde destacará como tema principal la acusación que desde Palacio Nacional se orquestó con fines políticos.

Y es que la acusación que hasta ahora le hacen efectiva, las autoridades federales la tenía preparada desde hace un año y medio y no lo hicieron antes para utilizarla en pleno proceso electoral, lo cual es un acto ventajoso y de abuso de poder ya que busca posicionar a MORENA en Tamaulipas, debido que este partido como tal, no existe.

Sin embargo, García Cabeza de Vaca ha sabido enfrentar el ataque del presidente Andrés Manuel López Obrador y en los próximos días demostrará su inocencia en la Cámara de Diputados después de que ha sido citado para el desahogo de pruebas que solicitó la comisión legislativa que analiza su caso del desafuero.

Desde luego que en el 5° Informe de gobierno presentará lo realizado en el último año por su administración y aunque la pandemia del Covid-19 y la falta de apoyos extraordinarios por parte del gobierno federal afectó el desarrollo del estado, pero se mantuvo el equilibrio económico y las inversiones no dejaron de llegar, debido a la confianza que los empresarios le tienen a Tamaulipas.

Sin duda que para los tamaulipecos es un momento difícil porque se encuentran en un dilema: apoyar al gobernador García Cabeza de Vaca en su defensa contra la denuncia que le hacen desde Palacio Nacional y apoyar a los candidatos de su partido en la elección o apoyar a López Obrador y a los candidatos de MORENA.

Así que en esta elección habrá que ser muy selectivo, ya que en ocasiones los candidatos no reflejan el pensamiento y acción que tiene AMLO y de igual manera sucede con Cabeza de Vaca, por lo que será importante que los electores definan a las personas por las que van a votar ya que los partidos salen sobrando.

Es decir, más vale votar por una buena persona, aunque no tenga el perfil de político ni nunca haya participado en política ni en el gobierno. Tal es el caso de Rocket Valdés quien busca la candidatura de MORENA a la alcaldía de Ciudad Victoria y de obtenerla se enfrentara a Pilar Gómez y la pandilla de Oscar Almaraz a quiénes contrató para que le ayude a gobernar.

Y así se pudiera presentar en Nuevo Laredo, Reynosa, Río Bravo, Matamoros y Altamira, donde si Pedro Carrillo consigue la candidatura de MORENA es casi seguro que logre el triunfo electoral debido a que cuando fue alcalde tuvo un gobierno cercano a la gente y las obras de infraestructura urbana y rural siempre se hacían en base al impacto que lograría en la sociedad.

En fin, en la lucha de Cabeza vs. AMLO apenas empieza y no terminará hasta dos días antes de que sean las votaciones y en Palacio Nacional se espera que esto le afecte a los candidatos del PAN, pero mientras los morenistas no den a conocer quienes los representaran, los electores no pueden definir su voto y como López Obrador no vendrá en la boleta podemos decir que hasta el momento están perdidos. Ni más ni menos.

Para finalizar, el diputado federal con licencia, Armando Zertuche, está desesperado porque MORENA no define quienes serán sus candidatos, pero sabe que los nombres se darán a conocer hasta el 27 de marzo y eso es lo que le preocupa.

Sin embargo, existen tres versiones sobre el tema y nos comenta que Zertuche se angustia que MORENA nacional les pueda salir con una sorpresa y les imponga a Carlos, el hijo de Maki, quien podría ganar la elección con el apoyo de su mami.

Por otra parte, es posible que Zertuche sepa quién será el candidato a la presidencia municipal y no quiere decir pero apresura a MORENA para que lo destape, ya que está preocupado porque ya no cobrará la dieta de esta primer quincena de marzo por eso su suplente, Fernando López, no se apareció por la Cámara de Diputados a tomar protesta.

¿Qué les parece? ¿Será? Pronto lo sabremos…

De salida. Dice el prianista, Oscar Almaraz, que está preparando una propuesta legislativa atractiva para todos los sectores y que refleje las demandas de la ciudadanía. Pues que bien, pero más que eso debe prepararse para enfrentar los cuestionamientos que le harán por su traición al PRI y cómo le hará para contradecir los señalamientos que le harán los morenistas por haber sido secretario de Finanzas en uno de los gobiernos más corruptos que Tamaulipas haya tenido en su historia.