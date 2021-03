Tendencias

Oscar Contreras

Cabeza gobierna Tamaulipas

El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca entregó su 5° Informe al Congreso y después dio en el Polyforum un larguísimo mensaje, lleno de datos y cifras de lo realizado por su administración, y aunque dijo que no «somos enemigos de la federación», aprovechó el momento para defenderse de Andrés Manuel López Obrador, quien busca quitarle el fuero para que la Fiscalía General de la República se lo lleve preso.

Por ello, Cabeza dijo que «no bajará la guardia ante los ataques» y ante la bajeza de los golpes políticos se impondrá la altura de visión y fortaleza de carácter, porque “ante la sinrazón convenceremos con la razón, decididos a hacer valer la ley y el interés superior de las y los tamaulipecos”.

Sin duda que esto suena muy bien, pero AMLO no conoce de leyes, no tiene visión y su carácter y el poder lo utiliza para vengarse de quienes no están de acuerdo con su proyecto y lo hace, porque su grupito de izquierdosos trasnochados que lo asesoran, lo hacen creer que su gobierno está logrando la cuarta transformación (4T) y lo único que están haciendo con el país es deformarlo.

Así que Cabeza lo que hizo fue echarle leña al fuego y aunque pudo hacer una defensa del federalismo, un diagnóstico de la realidad nacional y dar a conocer la prospectiva de lo que México vivirá en los próximos años, para alertar a los mexicanos sobre lo que AMLO esta haciendo desde Palacio Nacional, se dedicó solo a lanzar amenazas y a defenderse involucrando a las y los tamaulipecos en este pleito, cuando la bronca solo es contra él y lo único que hace es gobernar a Tamaulipas.

Pero bueno, lo importante es que son miles de tamaulipecos que defienden al gobernador Cabeza, porque ya conocen cómo se las gasta López Obrador, quien todos los días aprovecha «La Mañanera» para seguirle mintiendo a los mexicanos sobre la historia, la economía, el Covid-19, la vacunación, sobre las elecciones, la corrupción y sobre la democracia que la confunde con el autoritarismo que practica todos los dias.

En fin, el momento que se vive en el estado es muy importante para el futuro, pero no se debe confundir con lo que quieren los gobernantes, porque AMLO no le interesa el estado, su interés está en el sureste y así lo ha dicho siempre y Cabeza, destacó que el cambio en Tamaulipas no se acaba en el 22 y eso aún está por verse, ya que a miles de tamaulipecos no les ha ido también con este gobierno, como los que están en la cúpula del poder estatal. ¿Verdad?

Cambiando de tema. Después de que Andrés Manuel López Obrador se molestó porque la Cámara de Diputados no dio a conocer públicamente la investigación que presentó la Fiscalía General de la República contra el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, ordenó de inmediato dos cosas:

Una. Que se prepare una iniciativa para proponer que no haya secrecía en las investigaciones en las que están involucrados funcionarios y se hagan públicos los expedientes.

Y dos. Que la Sección Instructora de la Cámara de Diputados reciba con la debida antelación los ofrecimientos de pruebas testimoniales contra Cabeza y se programen las diligencias necesarias para su desahogo, mismas que se realizarán de manera pública.

Esto a López Obrador le devolvió su ánimo de revancha, su sed de venganza y su orden viola el debido proceso, sus diputados harán lo que les indica por lo que de inmediato llamó a su payaso preferido y Alejandro “Copetín” Rojas ya se apuntó para “aportar pruebas” contra el gobernador García Cabeza de Vaca.

Así que la comisión legislativa que lleva el caso del desafuero programará a “Copetín” para que con tiempo instale su circo en el Palacio Legislativo de San Lázaro, teniendo como apoyo al tabasqueño vengador.

De salida. El ex alcalde de Soto La Marina, Habiel Medina Flores fue detenido por la Fiscalía General de Justicia y al parecer es por un desvío de recursos públicos, pero el dirigente del PT, Arcenio Ortega Lozano dice que es una persecución política, porque lo hacen en pleno proceso electoral y Medina Flores pudo ser el candidato de MORENA a la alcaldia. ¿Será?