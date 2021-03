Opinión pública

Cabeza y AMLO: Una relación perdida

Por Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- No ha mejorado la relación del Gobernador Cabeza de Vaca con el Presidente AMLO. El pleito sigue cada vez más directo.

Así se desprende del evento en que el paisano rindió su V informe de actividades, donde por primera vez en la época contemporánea –y de lo que va del sexenio “cabecista”- no hubo representante presidencial.

En su discurso central, el ejecutivo local no amainó su tono dialéctico al referirse hasta en dos ocasiones al “discurso de odio y rencor” del jefe de las instituciones federales.

Más directo para López Obrador al mencionar los abusos del poder central (gobierno federal), “queriendo imponer la voluntad de un solo hombre que desea controlar absolutamente todo”. La relación está perdida.

Falsa la versión que circuló profusamente en la víspera, en redes, que el enviado de López al evento serían el jefe de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Vasconcelos, o bien la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Nadie llegó.

Entre líneas, Cabeza dejó entrever que no renunciará al cargo para afrontar el proceso de desafuero a que es sometido por la Cámara de Diputados, pero se defenderá.

Hagamos un recuento.

El año pasado el enviado de López al IV informe fue Lázaro Cárdenas Batel, con cargo de asesor en el equipo presidencial.

Vinieron entonces seis Gobernadores: Baja California, Durango, Guanajuato, Querétaro, Quintana Roo y Yucatán.

Más antes, al III Informe, la personería del jefe de la Nación recayó en Diana Alvarez Mary, Subsecretaria de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos, y se hicieron presentes cuatro Gobernadores: Baja California Sur, Durango, Yucatán y Querétaro, y representantes de los jefes de San Luis Potosí, Oaxaca, Guanajuato y Zacatecas.

Cuando rindió su II, en septiembre del 2018, era presidente Enrique Peña Nieto, quien mandó con su representación a Roberto Campa Cifrián, secretario del Trabajo, y presentes los gobernadores de Baja California Sur, Veracruz, Querétaro, Aguascalientes y Durango, así como la electa de Puebla, Martha Erika Alonso.

Al primer informe marchaban muy bien las cosas. En 2017 Peña mandó a su secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong, y concurrieron los gobernadores de Baja California Sur, Durango, Nayarit y Quintana Roo.

La relación se fue deteriorando –nada bueno para los tamaulipecos- conforme avanzó el sexenio de AMLO, al tiempo que el desgaste natural de la administración cabecista -ya en el último tirón de año y medio- le va quitando amigos o por conveniencia se van “rajando” para ¿no quedar mal con el Presidente?.

A este quinto solo acudieron los más leales del grupo original: José Rosas Aispuro Torres, de Durango, y Miguel Angel Riquelme Solís, de Coahuila. Brilló por su ausencia el siempre solidario Carlos Mendoza Davis, de BCS, que también va de salida.

Ya en el evento del Polyforum se sumaron los de Guanajuato y Michoacán, por haber llegado tarde.

En política la solidaridad de homólogos o inferiores en mando tiene mucho que ver, es “cuerpear” las actividades del Gobernador informante, “arroparlo” como se dice, estar con él en las buenas y en las malas ¿tuvieron miedo?. Se ve que dejan solo al amigo de luchas y posicionamiento, ante un rival que no es nada fácil.

¿Miedo a no conseguir otra chambita cuando dejen las gubernaturas? ¿protegen sus intereses? El vecino neoleonés, “Don Bronco” Rodríguez Calderón, mandó a su sirviente Enrique Torres Elizondo, secretario general de Gobierno. No hay excusa que valga para no estar presente.

No se vale que no llegaran a ciudad Victoria por lo menos los restantes miembros de la Alianza Federalista: Enrique Alfaro Ramírez (Jalisco), José Ignacio Peralta (Colima), Javier Corral (Chihuahua), Martín Orozco Sandoval (Aguascalientes) y el propio Rodríguez Calderón ¿no que muy fajadores?.

Hacía falta que estuvieran aquí para mostrar su solidaridad moral. No todos los días la Fiscalía (antes Procuraduría) General de la República solicita el desafuero de un gobernador para procesarlo por delitos graves. Si ya se “rajaron”, es el fin de la propia Goan y la alianza “rebelde”.

En los mejores tiempos del priísmo, en el sexenio de Eugenio Hernández Flores, llegaron a reunirse en ciudad Victoria hasta 14 y 15 Gobernadores, todos personalmente y sin mandar gatos, para “cuerpear” la causa.

Es una tradición que los dirigentes nacionales partidistas visiten los eventos en que “sus” gobernadores informan. Es un apoyo que representa la legitimación o el refrendo hacia administraciones emanadas del partido. Debió estar aquí la plana mayor del panismo mexicano junto Marko Cortés. Nunca deben negarse.

Tema aparte, causó escándalo en el medio político la aprehensión del ex presidente de Soto la Marina, emanado del PAN, Habiel Medina Flores, por presunto peculado en detrimento del erario de aquella región.

Es que Habiel es el precandidato de la alianza Morena-Pt a la alcaldía, con muchas posibilidades de volver al palacio municipal. Los partidos alegan revanchas políticas.

Y de Nuevo Laredo llega denuncia que el alcalde con licencia y precandidato a diputado, Enrique Rivas Cuéllar, acompañado de la aspirante a sucederlo, Yahaleel Abdala, adelantaron su campaña. Fueron a las oficinas del municipio a pedir el voto de los empleados.