Dialogando

Cachorro por el Altiplano

Por Roberto Olvera Pérez

Muy activo anda por toda la entidad el dirigente estatal del Partido Acción Nacional, Luis René Cantú Galván y lo hace por conocer el sentir del panismo tamaulipeco en cada uno de los municipios del Estado. Ya ha estado en el norte, en el sur, en el centro y no se diga por todo el altiplano tamaulipeco recientemente, donde en esta región se encontró con la militancia pura de Tula, Bustamante, Miquihuana, Palmillas y Jaumave, además de tener una reunión privada con las alcaldesas de Bustamante y Miquihuana en este último municipio. ¿Que se dijo? no se supimos, pero seguramente hablaron del proyecto del 2021.

El dirigente estatal panista acudió a los foros de consulta ciudadana efectuados en estos municipios de la sierra que organizó junto a los líderes locales de cada uno de los municipios. Iniciando la agenda en Tula, con una participación activa y con propuestas claras que les compartieron y que serán de provecho para los #GobiernosDeAccion#.

El segundo punto visitado fue Bustamante, donde personas de diferentes edades mostraron su sentir en cuanto a las necesidades que se tiene en el territorio. Se recibieron propuestas interesantes con respecto a las temáticas de municipio eficiente y gestión económica en los Foros de Consulta Ciudadana.

En Miquihuana, las propuestas que se propusieron como parte de las necesidades de la gente, serán atendidas y aplicadas en la próxima Plataforma Electoral 2021-2024; buscando mejorar el desarrollo del Estado, y que mejor manera de escucharlo de la voz de la ciudadanía.

Los Foros de Consulta Ciudadana también llegaron a Palmillas; donde se pudo ver el entusiasmo de la gente por tener el continuo desarrollo del municipio y el Estado. A todos se les atendió y se les escuchó.

Una población activa en los procesos democráticos traerá mejores resultados en el gobierno, ejemplo de ello fue en Jaumave, donde la gente proporcionó excelentes propuestos, que seguramente serán atendidas y aplicados en la Plataforma Electoral 2021-2024.

En estos Foros de Consulta Ciudadana por tener buenos #GobiernosDeAccion# en el futuro inmediato, el líder estatal panista se hizo acompañar por la Secretaria General, Mariela López Sosa, así como de los diferentes Secretarios que integran el partido.

Cabe destacar que a la fecha se han realizado más de 70 foros de un total de 500 que arrancaron no hace mucho y que están contemplados que se lleven a cabo en un transcurso de dos meses, con el objetivo de optimizar la elaboración de la Plataforma Electoral 2021 – 2024.

Desde el inicio de los foros, tanto el dirigente blanquiazul como la Secretaria General han recalcado que esta actividad servirá para comprender de mejor manera la visión que tienen los ciudadanos sobre la problemática de cada uno de los municipios y sus colonias.

“La opinión de la gente es de suma importancia para nosotros como partido. La zona geográfica de Tamaulipas cuenta con 43 municipios, y nuestra intención es estar presentes en cada uno de ellos, para escuchar y atender las principales demandas de la ciudadanía. Las propuestas que recabaremos no serán guardadas en un cajón, al contrario, las trabajaremos para formar una herramienta que les sirva a nuestros futuros candidatos”, mencionó en su momento Luis René Cantú Galván.

NOTAS CORTAS

1.- Que el que está haciendo bien su chamba hasta ahora, es el fiscal tamaulipeco Irving Barrios Mujica, ya que desde su llegada a nuestro estado allá en el 2016, ha bajado considerablemente el índice delictivo. Bien por ello.

2.- En su reciente visita por el altiplano tamaulipeco del líder estatal panista, Luis René Cantú Galván, se dio cuenta que la próxima elección local se ve algo fácil, sobre todo en Tula, para darle continuo desarrollo en el municipio con lo que ya está. Palabras más, palabras menos, que hasta el alcalde tulteco apuntó que está tan flaca la caballada en MORENA y no se diga en el PRI. Sobre el PAN, su partido dijo, que también está segura la elección, porque se ha hecho un buen trabajo en esta administración.

3.- Ya no quieren que regrese como candidato a presidente municipal de Jaumave, José Gudiño Cardiel o de diputado local. Le han sacado tantas cosas y no hay buenos resultados. Además es mal agradecido con quienes le han tendido la mano. De chapulín no lo bajan ahí.

4.- Hasta los mejores políticos se sacan los trapitos al sol. Le pide Porfirio Muñoz Ledo a Mario Delgado, ambos aspirantes a la Presidencia del Comité Nacional del Partido Político del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), que regrese los 454 millones que sacó de la Cámara de Diputados para hacer campaña.

5.- La expansión del coronavirus hasta ahora desconocido para la ciencia y causante de una neumonía que puede ser fatal ha desatado la preocupación, incluso la histeria, en todo el mundo. Por eso cuídese y siga las indicaciones del Sector Salud. Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.