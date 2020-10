T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

CACIQUE PETROLERO, SIGUE ABUSANDO DE OBREROS DE PEMEX EN MADERO.

X.-EDRAS ROMERO, “CON GUARURAS” AMEDRENTA A LOS TRABAJADORES

MUCHO HA PREGONADO el Gobierno de la Cuarta Transformación, respecto a combatir en México, “los emblemas de corrupción e impunidad”, pero tal parece que eso que tanto denuncia, remarca y condena el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, al Secretario General de la Sección I del Sindicato Petrolero de ciudad Madero ex Diputado Federal y ex alcalde EDRAS ROMERO VEGA, eso, “NO LE QUITA EL SUEÑO”, porque éste “perverso líder” en plan de contumaz cacique, continúa exigiendo “apoyos obligados”, para que los trabajadores transitorios, “lo feliciten por los 14 años que lleva como líder petrolero”, cuya fecha fue ayer 4 de octubre. Y quienes no lo hicieran, “correrían el riesgo” de que, “les corten o erradiquen los contratos de trabajo”.

ESTOS TEMIBLES abusos, del líder petrolero Romero Vega, es la prueba infalible de que el actual régimen federal, solo obra en consecuencia contra quienes tienen conflictos políticos con el Gobierno de la República, habiendo olvidado combatir la corrupción y la impunidad en el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, (STPRM).

Y A PESAR de que, han pasado dos años del Gobierno Federal, nada se ha hecho contra la corrupción en el Sindicato de PEMEX y por ello, Edras Romero Vega en el sur de Tamaulipas, sigue haciendo lo que le da su regalada gana con los trabajadores petroleros eventuales, a los que de manera humillante, el nefasto dirigente petrolero “de la Sección uno”, sigue atropellando los derechos laborales de los obreros de Pemex, como ya lo denuncian en redes sociales, las víctimas de sujeto de baja caterva moral..

UN GRUPO DE obreros transitorios, de los que omitimos sus nombres por temor a represalias, manifestaron que, “los tiempos del caciquismo en México, ya deberán ser historia”, pero tal parece que este flagelo que, agravia a los obreros, sigue predominando en el Sindicato Trabajadores Petroleros de la República Mexicana.

PORQUE fíjense bien, Edras Romero, con su grupo “de guaruras y troquemadas”, han dejado claro obrar con violencia, “contra quienes se opongan a felicitar”, al señalado cacique petrolero, quien ha resurgido, porque finalmente el Gobierno Federal, “YA NO LES HIZO NADA” y si alguna vez el actual régimen dijo actuar contra los corruptos, eso ya no sucederá porque el Presidente López Obrador, “NO HA MOVIDO NI UN SOLO DEDO”, para defender a los trabajadores de Pemex, “de los arraigados vicios del caciquismo”, como sucede en esta organización sindical petrolera de Ciudad Madero, Tamaulipas.

LA MAFUFADA “de felicitación” exigida por el repudiado líder petrolero Edras Romero Vega a los trabajadores eventuales de Pemex, realmente me parce una infantilada, porque si un organismo sindical llega a un aniversario más de su fundación, las felicitaciones, deben llegar por voluntad y no por exigencia, porque a los obreros, nadie los puede obligar a que feliciten a un repudiado Secretario General como es el caso de Romero Vega, con lo que, se confirma que, el Gobierno de la 4-T, “ha sido puro circo maroma y teatro”, respecto a proceder contra los caciques sindicales. Porque observamos que las 36 Secciones Sindicales del STPRM a nivel nacional “siguen teniendo, como cabecillas” a los mismos Secretarios Generales, a los que nadie ha movido, a pesar de que estos mercenarios y perversos sujetos, están forrados de lana”, gracias a las cuotas sindicales de los trabajadores petroleros de PEMEX.

PERO afortunadamente, los empleados transitorios, ya están organizados, unidos y despiertos para defenderse y actuar contra Edras Romero, “quien quiera o no, deberá entender” que, entre nosotros, ya no es bien aceptado y menos con andar de nuevo intentando manejar el sindicato con los clásicos vicios del pasado, “haciendo uso de los troquemadas que siempre trae consigo”, porque este indolente individuo, teme que los indignados e inconformes compañeros del Sindicato, puedan arremeterla en su contra, porque la gente está fastidiada de Romero Vega y el Presidente de México, “AMLO BIEN GRACIAS”. Porque este señor, ya olvidó que la corrupción en el STPRM, “sigue predominando a todo galope”.

SEÑALRON finalmente los quejosos que, Edras Romero, “ya no puede quitarnos una ficha, una casa o un prestamos hipotecario” y demás apoyos, porque son derechos laborales que tenemos en Petróleos Mexicanos y si cree que nos vamos dejar, está rotundamente equivocado. Pero lo que si sería bueno es que, el Presidente de la República Lic. Andrés Manuel López Obrador, “actúe como dijo lo haría contra los corruptos”, para que de una vez por todas al meter mano su gobierno al sindicato de Pemex, “podría sacudir a lacras sociales”, como lo son el líder Edras Romero Vega, Mario Nery y otros muchos más Secretarios Generales del STPRM del país.

