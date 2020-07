Los Urracos.

CADA MINUTO, 12 CONTAGIOS.

Sección 30 y el incierto regreso a clases presenciales.

Pide Enrique Rivas ser corresponsables por covid-19.

Por Jaime Luis Soto.

Hay que tomar muy en serio el asunto del coronavirus. No es un mito. No es un invento. Un despistado joven que fue entrevistado por un canal de televisión aseguró, aunque Usted no lo crea, que el covid-19 es una simulación y que los seres humanos no existíamos, que todo esto es un pasatiempo. Así lo dijo el ocurrente muchacho.

Basta de incoherencias y de ocurrencias. Hay que ponernos las pilas y aceptar que la salud de todas y todos está en constante riesgo ante la posibilidad de un contagio que a la postre puede acarrear terribles consecuencias.

Aquí, en Tamaulipas, como muchos no entendieron el quedarse en casa, salir solamente cuando sea estrictamente indispensable y guardar la sana distancia, se determinó ampliar el estado de emergencia sanitaria hasta el 31 de agosto y que iniciara el pasado 24 de marzo. Es decir, estamos a punto de cumplir 4 meses de una cuarentena que ya no es cuarentena.

Y un punto importantísimo que nadie debe pasar por alto: Si siguen los contagios y el aumento en los casos positivos de coronavirus, cabe la posibilidad de que esa emergencia sanitaria se siga alargando. ¿Hasta cuándo…? Nadie lo sabe pero no se descarta que incluso abarque hasta la próxima navidad, año nuevo y párele de contar.

El asunto es por demás preocupante. La Secretaría de Salud, en su reporte de este domingo publicado alrededor de las 5 de la tarde, revela que en Tamaulipas ya van 12 mil 527 casos confirmados de coronavirus de los cuales 6 mil 482 se han recuperado y van 802 defunciones por complicaciones a causa de los efectos del virus.

Tan solo este domingo se detectaron 357 nuevos casos positivos…

Las nuevas disposiciones hablan de la restricción de horarios en los centros comerciales, la ampliación del programa doble hoy no circula y una ley seca con vigencia los sábados y domingos así como la reactivación de actividades económicas no esenciales en tan solo un 25 por ciento.

En las redes sociales hay una publicación que advierte que hasta que aparece un caso de coronavirus en la familia es cuando las personas empiezan a creer que no es puro cuento esta pandemia. ¿Es necesario llegar hasta esa terrible situación…? Por supuesto que no, hay que creer para la salud proteger.

Y un dato escalofriante lo es el que cada minuto 5 mexicanos se contagian de coronavirus. Es decir, cada 12 segundos hay un nuevo contagio. A ese ritmo, la pandemia se avizora cada vez más devastadora. Urge descubrir la vacuna.

EL INCIERTO REGRESO A CLASES.

Por supuesto, la salud es primero y el regreso a clases, de manera presencial, es por demás incierto pues el avance del coronavirus está modificando todas las estimaciones que se tenían en el sector educativo.

Ahí tiene Usted que, a través de un comunicado, el dirigente de la Sección 30 del SNTE, RIGOBERTO GUEVARA VÁZQUEZ propuso a la Secretaría de Educación de Tamaulipas se dote a los maestros con los equipos necesarios para que continúen con su trabajo pero ahora de manera virtual.

Pronosticó que si las cosas continúan como hasta ahora es muy difícil el regreso –presencial- a las aulas.

Hay quienes están a favor de las clases presenciales y otros apoyan las virtuales. El meollo del asunto es que el coronavirus no permitiría la convivencia en los salones de clases por lo que la educación en línea parece ser la mejor opción.

En base a los datos oficiales que se tienen, las autoridades educativas de Tamaulipas evalúan aplicar las clases y desarrollo del próximo ciclo escolar mixto, es decir unos días en el salón de clases y otros de manera virtual, desde sus casas para proteger a los maestros y los alumnos.

Se insiste: Todo depende de la evolución de la pandemia…

ENRIQUE RIVAS: SEAMOS CORRESPONSABLES.

En Nuevo Laredo, el alcalde ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR hizo de nueva cuenta un llamado enérgico a la población a mantenerse de manera responsable en sus casas para evitar la propagación del virus covid-19.

Y es que lamentó que a pesar medidas establecidas en la Jornada de Sana Distancia, como el cierre temporal de negocios, trabajo a distancia, Doble hoy No circula, restricción de movilidad, entre otras medidas, hay ciudadanos que no son responsables.

“Estamos en un periodo de aumento acelerado, exponencial del número de casos, al grado de que ya hemos rebasado los mil contagios, y aunque el crecimiento es muy acelerado, todavía tenemos la oportunidad de frenar los contagios”, expresó RIVAS CUÉLLAR.

“Nuevamente, quédate en casa, si no tienes a que salir no lo hagas, ya rebasamos los mil contagiados (en Nuevo Laredo) y estamos muy cerca de llegar a los 100 decesos de personas que han perdido la lucha contra el Covid-19, si no creen en el virus no sé qué más tenga que pasar para que crean”, enfatizó.

RIVAS CUÉLLAR dijo que entiende la desesperación de la ciudadanía del encierro voluntario por la cuarentena, sin embargo manifestó que ahorita lo principal es cuidar la salud de la población.

