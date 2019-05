EN CONCRETO

Por: Ángel A. Guerra

Cae AMLO 10 puntos; exitosos ‘cerrojazos’ de AN

La persistente orientación rijosa de su discurso y su afán de ver a todo mundo como adversario en las filas “conservadoras”, pero fundamentalmente la falta de resultados en materia de seguridad y economía, provocaron un “bajón” de 10 puntos en la aprobación presidencial, según encuesta realizada por De las Heras Demotecnia.

De acuerdo a ese estudio de posicionamiento, la caída presidencial se dio en el curso de los primeros 100 días de su gobierno, pues de 80 por ciento que registraba al inicio de su mandato, cayó a 70.

Es decir, en ese periodo la desaprobación pasó de 14 a 21 por ciento.

Los rubros donde persiste un desánimo mayor de la población y que podrían explicar esta baja en la aprobación del presidente, son el comportamiento económico e inseguridad, explicó De las Heras al distribuir el material de su consulta ciudadana.

En el primer caso -precisó De las Heras-, el 32 % de los encuestados dijo tener la percepción de que la situación ha empeorado.

En consonancia -añadió- el Fondo Monetario Internacional [FMI] recortó el pronóstico de crecimiento del PIB de México, de 2 a 1.6 por ciento para este año, mientras que en el tema de seguridad, 35 % dijo considerar que los niveles de violencia han empeorado.

Y a la pregunta “Si pudiera hablar con el presidente para darle su opinión sobre cómo ha gobernado hasta ahora, ¿qué le diría?”, 42 % contestó que le comentaría “muy bien, siga así”; 33 % le diría “su gestión ha estado más o menos bien, no he visto gran cosa”, y 14 % le comentaría que su gobierno “ha sido muy malo y que por ese camino no vamos a llegar a ningún lugar”.

Sin embargo, De las Heras concluyó que pese a la baja en la popularidad de AMLO, casi 60 % de los encuestados le puso una calificación a su gestión de entre 8 y 10 puntos.

Los rubros mejor evaluados fueron libertad de expresión y combate a la corrupción, con 64 y 56 % respectivamente de apoyo, por considerar que hay mejoras.

LA PRENSA “FIFÍ”

De otro lado y tal como sucedió con la controversia por las estadísticas de inseguridad -AMLO manejaba unos números, la prensa otros-, el origen oscuro y nebuloso del caso de la famosa “Lista” de periodistas que disfrutaron de una situación de privilegio en el gobierno de ENRIQUE PEÑA NIETO, sigue causando revuelo en el gremio por ser la comidilla del día en los corrillos de Palacio Nacional, pues AMLO dijo desconocer quién la proveyó, pero el diario regiomontano EL NORTE se atribuyó la promoción legal de ese documento, y lo obtuvo -citó- directamente de la Presidencia de la república.

Pero LÓPEZ OBRADOR “no se enteró”.

Y EL NORTE explicó en sus Editoriales que hizo esa solicitud en virtud de que el Presidente LÓPEZ OBRADOR citaba insistentemente en sus discursos la existencia de cierta élite periodística.

Así fue como, según los últimos trascendidos, salió a la luz pública que el conductor JOAQUÍN LÓPEZ DÓRIGA fue el principal favorecido del gobierno de PEÑA NIETO.

Pero esto apenas empieza.

Periodistas nacionales cuya estatura profesional está fuera de toda duda, y que aparecían en la lista, dieron la bienvenida a ese “nuevo embate” de la Presidencia de AMLO, al considerar que esa práctica “saneará” la relación entre la prensa y el poder, peeeeero, calificaron como “selectiva” su integración al tiempo de acusar al vocero presidencial JESÚS RAMÍREZ CUEVAS -“un periodista menor, sin muchas luces en una redacción cualquiera”-, como el autor de la “selección” con la cual ejerció una suerte de catarsis en la que drenó todos sus traumas y complejos.

Es decir, el tema sigue, pues falta ver la reacción de otros periodistas que ya dijeron, de entrada, que la difusión de sus nombres no los intimida, como es el caso del historiador ENRIQUE KRAUZE, quien cobraba cifras millonarias en la presidencia de PEÑA NIETO por cuatro empresas diferentes.

Hay que precisar, para ser justos, que los nombres y las cifras dadas a conocer por la Presidencia de LÓPEZ OBRADOR, se pagaron en el curso de todo su sexenio, lo cual no deja de ser escandaloso por los montos.

¿HACIA DÓNDE VAMOS?

Periodistas incluidos en la lista del vocero presidencial, se quejan de que el gobierno de AMLO no ha fijado reglas claras en materia de Comunicación Social, pero si la 4T se propone cambiar radicalmente el modelo e imprimirle el sello -¿izquierdista?- a ese manejo, deben esperarse restricciones “franciscanas” en materia de lo que en el argot periodístico se conoce como “convenios” de publicidad, que no son otra cosa que lo que el vocero JESÚS RAMÍREZ CUEVAS “delata” con tanto escándalo, y que no constituyen ningún delito, sino que formaron parte de los “usos y costumbres” de gobiernos anteriores.

En todos los gobiernos hay preferencias, nos queda claro -o “niveles”, como dicen quienes se creen tejidos directamente por las manos de Dios-, pero ya viene siendo tiempo de que el gobierno federal deje ese lenguaje procaz y violento contra el gremio periodístico -y segmentos de población a quienes AMLO llama despectivamente “conservadores”-, y convoque a lo que tanto proclamó el Presidente en su campaña, la unidad con Amor y Paz -como lo decía sonriendo socarronamente-, pues los tiempos que corren no están como para que el Señor Presidente nos esté sacando la lengua todos los días y muy temprano en sus conferencias de prensa.

Como sociedad plural que somos, todo ciudadano tiene el derecho de escoger si es Liberal o Conservador, y ni el propio AMLO con todas las facultades que le confiere el hecho de ser Jefe de Estado, tiene el derecho de privar a nadie, así sea el ciudadano más modesto de toda la sociedad mexicana, de su derecho de ejercer cualquier ideología, sea de izquierda y de derecha.

Él, como Presidente de la república, debe ser el más interesado en proteger nuestros derechos, pues para eso es nuestro Presidente.

Pero, ¿qué es eso de que amanezca de mal humor y nos tunda cotidianamente con epítetos y alias despectivos solo por no pensar como él?

Agarre su onda, Presidente.

Cambio de orientación temática para compartirle que la sociedad neolaredense está de plácemes, pues el llamado del presidente municipal ENRIQUE RIVAS a las autoridades del gobierno federal, para que ayuden a solucionar el problema de los migrantes africanos, centroamericanos y cubanos en esta frontera, ya tuvo respuesta por parte del subsecretario de la Secretaría de Gobernación (Segob), RICARDO PERALTA SAUCEDO, quien le externó su apoyo y disposición de trabajar en conjunto con Nuevo Laredo.

En su visita a Ciudad Victoria, el viernes de la semana pasada, a la 57 Sesión Ordinaria de la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC), RIVAS CUÉLLAR expuso el tema migratoria que se presenta en Nuevo Laredo con la llegada y estadía de migrantes extranjeros.

“Llevé a la mesa la problemática que tenemos en Nuevo Laredo con el fenómeno migrante y la eliminación del fondo federal migrante, hemos estado haciendo un llamado al gobierno federal para que ayude”, comentó

Agregó que gracias al llamado constante que ha realizado al gobierno federal para buscar recursos para atender dicha problemática, ya tuvo una respuesta y buscará reunirse con PERALTA SAUCEDO.

“Esto ya empezó a generar frutos, ya se comunicó conmigo el nuevo titular de la Subsecretaria de Gobernación RICARDO PERALTA, después de las declaraciones que hice en Ciudad Victoria.

“Ya lo conocía cuando estuvo al frente de la Administración General de Aduanas; es una buena señal, solamente así alzando la voz lo logramos, estaré buscando una reunión con él pronto”, manifestó.

Indicó que no busca la solución total del fenómeno migratorio por parte de las autoridades federales ya que sería imposible, pero sí busca trabajar de manera coordinada y más ahora que tiene el apoyo y disposición del nuevo subsecretario.

“Ahorita no existe este fondo, no destinan nada, sin embargo, ya hay una llamada y la disposición del subsecretario para buscar una solución en conjunto”, puntualizó ENRIQUE RIVAS.

De Río Bravo reportan que el sector comercio del primer cuadro de la ciudad, es decir el establecido sobre la avenida Francisco I. Madero, expresó su reconocimiento y su aplauso a la labor que realizan cuadrillas de Servicios Públicos Primarios, quienes siguiendo instrucciones de la primera autoridad municipal, rehabilitan la carpeta asfáltica de esa importante rúa, pues al disponer de mejores vialidades, el turismo local y extranjero se incrementa, generando la captación de más divisas.

Y con ello, el enriquecimiento del circulante se transforma en mayor bienestar para las familias riobravenses, pues otras importantes avenidas de la ciudad que están siendo rehabilitadas con recursos municipales, son la Hermenegildo Galeana y Francisco Javier Mira, donde se hizo una derrama de 70 toneladas de asfalto.

A propósito de cierres de campaña, espectacular lució el del candidato del PAN a la diputación por el distrito 5, JAVIER GARZA FAZ, quien acompañado de la Dra. MAKI ORTIZ dio el cerrojazo triunfal en el Fraccionamiento Hacienda Las Bugambilias, donde una nutrida multitud se dio cita en el Geo Parque de ese populoso sector para brindarle su apoyo al candidato del albiazul y que a la vez se sintió parte del “Gran músculo” que GARZA FAZ mostró este domingo en tan significativo acto.

JAVIER GARZA FAZ agradeció la presencia en el nutrido evento a la Dra. MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, a CARLOS LUIS PEÑA ORTIZ quienes recibieron inmediatamente un sonado aplauso, también agradeció la presencia del Lic. HUGO RAMÍREZ, JESÚS MARÍA MORENO IBARRA, ALFONZO PEÑA y de su entusiasta suplente EDGAR GARZA entre otras personalidades.

Y comento: “¿Listos para ganar? ¿Cómo ven estos invitados de lujo que traemos?”, obteniendo una respuesta de la multitud de suma aceptación y apoyo. Esta acción en la que prominentes y destacados militantes del Partido Acción Nacional dieron muestra de solidaridad y una sólida unidad partidista, mostró a propios y extraños el “Gran Musculo” que traen JAVIER GARZA FAZ y el PAN en la contienda electoral que culminará con la votación del próximo domingo 2 de junio.

Agregó el feliz candidato: “Es un honor estar aquí hablando con ustedes y diciéndoles que ya falta menos, ya estamos a 7 días de la victoria, muchas gracias por estar aquí, tengan la certeza que JAVIER GARZA FAZ todos los compromisos que hemos hecho con ustedes a lo largo de esta campaña bonita, nueva, se les van a cumplir, JAVIER GARZA FAZ es una persona de palabra; es una persona que sabe cumplir y cumpliré con ustedes todos los compromisos que hemos estado haciendo. Que no se les olvide, tengan a JAVIER GARZA FAZ como un amigo, de hoy en adelante somos familia, vamos a trabajar juntos para ayudar a nuestra ciudad a que siga creciendo, ustedes saben que se ha estado haciendo mucho trabajo, hay que seguir avanzando, el próximo domingo hay que salir a votar, voten por JAVIER GARZA FAZ es la mejor opción para el distrito 5 es momento de ustedes, gracias por su apoyo, Dios los bendiga y muchas gracias”.

En Tampico, entre tanto, miles de ciudadanos porteños se congregaron este domingo en el magno cierre de campaña de los candidatos del PAN a las diputaciones locales por los distritos 21 y 22 MON MARÓN y ROSA GONZÁLEZ, en un evento en el que los abanderados blanquiazules refrendaron su compromiso por legislar en favor del desarrollo, progreso y bienestar de todas las familias de Tampico.

El acto efectuado en un terreno ubicado en la prolongación de la avenida Hidalgo, dio inicio en punto de las 19:30 horas, sin embargo desde temprana hora, entusiastas vecinos de las diferentes colonias arribaron al lugar para ser protagonistas de lo que fue una auténtica fiesta de apoyo a los candidatos panistas.

Miles de banderas ondeaban, acompañando las porras y las manifestaciones de aprecio a ROSA GONZÁLEZ y MON MARÓN, quienes estuvieron acompañados por el primer panista del municipio, el Presidente porteño CHUCHO NADER; la Presidenta del Partido Acción Nacional en esta ciudad, CHARO GONZÁLEZ; la diputada local, MARICHUY GURROLA; el candidato por el distrito 20 de Ciudad Madero, JOAQUÍN HERNÁNDEZ CORREA; la candidata plurinominal al Congreso local, MARÍA ELENA FIGUEROA; el ex Diputado Federal, GERMÁN PACHECO DÍAZ y por sus compañeros de fórmula, NEMBRA JIMÉNEZ CASTRO y PEDRO ROMERO SÁNCHEZ; entre otros distinguidos miembros de Acción Nacional.

ROSA GONZÁLEZ agradeció las innumerables muestras de apoyo que recibió durante todos los días de campaña y destacó que las propuestas y planteamientos de los tampiqueños serán la base de su agenda legislativa, a través de la cual buscará elevar la calidad de vida de toda la ciudadanía.

Por su parte, el candidato al Congreso tamaulipeco por el distrito 21, MON MARÓN agradeció las expresiones de apoyo recibidas en cada una de las colonias de la zona norte y resaltó que trabajará de manera incansable para que a Tampico y Tamaulipas les siga yendo muy bien.

“En Tampico con CHUCHO NADER y en el Estado con el Gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA nos está yendo muy bien, por ello trabajaremos de manera decidida para seguir construyendo la mejor ciudad de Tamaulipas; nosotros no damos esperanzas, damos resultados y estoy convencido que este dos de junio, el triunfo del PAN es inevitable, Vamos a ganar”, subrayó.

El primer panista de la ciudad y presidente municipal, CHUCHO NADER agradeció también a toda la ciudadanía tampiqueña por las muestras de apoyo a los candidatos de Acción Nacional y aseguró que junto al Gobernador del Estado y a los próximos Diputado locales, “vamos a mantener a Tampico como una de las ciudades más importantes a nivel nacional”.

NADER NASRALLAH recordó que hace ocho meses los tampiqueños le dieron la oportunidad de administrar la ciudad y subrayó que los compromisos de lograr un cambio positivo en Tampico se han estado cumpliendo con mayor seguridad, limpieza, iluminación, desarrollo económico, mayor infraestructura turística y grandes proyectos de transformación.

“Les pido que el próximo domingo dos de junio, antes de votar hagan una reflexión, del cómo estábamos anteriormente viviendo en el rezago, el olvido y la inseguridad; y cómo nos encontramos en este momento; por ello les pido apoyar a ROSA GONZÁLEZ y MON MARÓN”, señaló.

Al hacer un paréntesis CHUCHO NADER, agradeció las innumerables muestras de solidaridad hacia su persona y su familia recibidas en los últimos días y precisó que ello le ha dado la fortaleza para seguir apoyando y trabajando por Tampico.

“Los panistas de Tampico jamás seremos vencidos, porque la unión es nuestra fuerza y les reitero nuestro compromiso y el compromiso de los candidatos del PAN, de seguir trabajando unidos en un solo sentido; en un solo camino para que Tampico siga creciendo y avanzando; y este dos de junio triunfará Tampico con ROSA GONZÁLEZ y MON MARÓN”, concluyó.

En Reynosa, entre tanto, con propuestas reales ALBERTO LARA se ganó el corazón de la gente del Distrito 7, expresan vecinos del sector, quienes sin dudarlo aseguran que este 2 de junio su trabajo en territorio permitirá que llegue al Congreso de Tamaulipas, junto a su inseparable compañero de fórmula, ALEJANDRO MAYNE.

“A la gente solo hay que cumplirle lo que se le promete, porque ellos nos están dando un voto de confianza y eso con nada se paga, solo siendo sinceros, y trabajando por y para ellos”, expresó el candidato del Partido Acción Nacional, al agradecer tantas muestras de apoyo durante estos casi 45 días de campaña.

Enfocado en una campaña donde sus propuestas son de suma importancia, mismas que serán efectivas y se convertirán en ley apenas se integre la próxima legislatura, es como ALBERTO LARA BAZALDÚA ha ido sumando cada vez más simpatizantes, al grado de que además de los panistas, hay gente de otros partidos que ya tienen la camiseta bien puesta con el candidato del PAN.

Condonar la deuda del INFONAVIT, mejorar las condiciones del Seguro Social y dar marcha atrás a la violencia que se genera en contra de la mujer, son los principales compromisos que el candidato panista por el Distrito 7 ha venido impulsando desde el inicio del proceso electoral.

“Vamos de frente contra el INFONAVIT, porque no es justo que los trabajadores más vulnerables del país paguen la tasa más cara del mercado inmobiliario”, asegura.

Acerca del IMSS, el candidato señala: “Es injusto el trato que nos dan en el Seguro Social, pelearemos por mejorar sus condiciones y tengamos en nuestro Distrito una clínica”.

Confiando en que el Cambio Hacia Adelante continuará solo con el apoyo de la gente, ALBERTO LARA invita a los votantes del Distrito 7 a salir a emitir su sufragio de una forma responsable y efectiva este 2 de junio.

Por asociación temática, deje decirle que la etapa final de la campaña electoral se ha convertido una fiesta democrática en el Distrito 4, donde en medio de un ambiente entusiasta, habitantes de Villa Florida y sectores aledaños manifestaron su respaldo absoluto a la panista JUANITA SÁNCHEZ.

La aspirante a la diputación manifestó que Acción Nacional tiene un plan de trabajo definido con propuestas viables, que responden a las exigencias de los ciudadanos.

“Yo les quiero pedir nuevamente ese voto de confianza, no soy insensible a los problemas que hay en su hogar, yo soy una mujer como ustedes que tengo un hogar, sé los problemas que padecen las madres de familia, esas preocupaciones que ustedes tienen día con día cuando en nuestro hogar hay enfermedades y que no hay dinero que alcance y vamos a estar etiquetando recursos para todas las necesidades que tienen ustedes”, señaló.

JUANITA SÁNCHEZ aseguró que se mantendrá trabajando cercana a la gente, sensible a las necesidades y dándole continuidad a “El Cambio Hacia Adelante” para lograr el desarrollo de Reynosa y Tamaulipas.

De otro lado, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, a través de sus secretarios, afirmó que lleva a cabo una intensa labor de apoyo a sus candidatas y candidatos en las campañas electorales que se realizan en seis estados del país.

Con la representación de la dirigencia nacional del tricolor, que encabezan CLAUDIA RUIZ MASSIEU y ARTURO ZAMORA JIMÉNEZ, Presidenta y Secretario General, respectivamente, los funcionarios priistas acompañaron a las y los candidatos a la comida con sectores, organizaciones y estructura de activismo y electoral.

Por último, le comparto que el equipo integrado por estudiantes de la Facultad de Enfermería-Victoria (FEV) se llevó el primer lugar del Debate Universitario Interfacultades Zona Centro organizado por la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT).

La gran final del evento se desarrolló en las instalaciones del Centro de Excelencia del Campus Victoria, en donde contendieron los equipos de la FEV y de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia (FMVZ), con el tema: “Caravana de migrantes, los estados tienen el deber de proteger los derechos humanos”.

El equipo ganador estuvo conformado por los estudiantes YULINA NARVÁEZ CRUZ, FÉLIX GUTIÉRREZ MARTÍNEZ, KARINA FLORES GARZA, GUADALUPE HERNÁNDEZ CHACÓN y JESÚS DE LEÓN BAUTISTA.

Por parte de la FMVZ, participaron: ABIGAIL DE LA FUENTE FLORES, MARISOL DE LUNA MENDOZA, JOVITA MEZQUITIC CERVANTES, DAMARIS NOLASCO GODOY y FRANCISCO JAVIER CARRIZALES.

Por hoy es todo, nos leemos mañana.