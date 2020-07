LETRAS PROHIBIDAS

¿Caerá EPN o Luis Videgaray…?

Clemente Zapata M.

Juntón viene en serio,/

¿hasta EPN llegará,/

AMLO lo perdonará?/

todo esto es misterio…

Circo, teatro y maroma/

ya cansó a población,/

basta de simulación/

esto no es una broma…

La “comentocracia” del país está dividida y atorada en una pequeña pregunta: ¿Tiene razón o no el expresidente ENRIQUE PEÑA NIETO para estar preocupado en este momento…?

La detención del ex titular de Petróleos Mexicanos, EMILIO LOZOYA AUSTÍN, y de CÉSAR DUARTE JÁQUEZ, el ex gobernador de Chihuahua, podrían generarle preocupación o alivio.

Lo hemos consignado en otras colaboraciones vertidas a través de este prestigioso medio de comunicación donde nos está leyendo: A la Cuarta Transformación le urgen escándalos de mayor calado.

Ya no le es suficiente hablar de corrupción, mencionar a los fifís, señalar a los conservadores, acusar a la BOA o remembrar el oscuro pasado de la “mafia del poder”.

Las condiciones del país evidencian una clara deficiencia en el ejercicio del Gobierno federal, que provoca una imperiosa necesidad por dar circo, maroma y teatro a la población para que se distraiga de la realidad.

La propia 4T ya se enredó entre el discurso de señalar la corrupción y combatirla de forma real. Verbo sin acción, hasta para los más connotados tribunos, no es suficiente.

Los emporios inmobiliarios de IRMA ERÉNDIRA SANDOVAL, titular de la Función Pública, y de MANUEL BÁRTLETT DÍAZ, director de la Comisión Federal de Electricidad, agudizaron la crisis de credibilidad de la 4T.

Además, los trapitos sucios de YEIDKOL POLEVNSKY que le siguen sacando al sol, también pega de lleno a la credibilidad de la 4T a través del Movimiento de Regeneración Nacional.

Por ello el expresidente PEÑA NIETO debe estar aliviado porque “entregó” a la 4T “carnita” para alimentar la jauría ansiosa de un verdadero ejemplo de combate a la corrupción.

Pero si LOZOYA y DUARTE se les hace poco, también hay otro par de actores políticos que podrían ser parte de la entrega de “carne” para que la jauría ansiosa de espectáculos sea satisfecha.

No habría mejores personajes que LUIS VIDEGARAY CASO, el ex “vicepresidente” de México, y PEDRO JOAQUÍN CODWELL, el ex secretario de Energía.

Aunque todas las apuestas apuntan a que EPN debe estar preocupado por su futuro, lo cierto es que la 4T tiene mucha tela de dónde cortar antes de llegar hacia él y hay fuertes dudas de que ese sea el objetivo final por un supuesto “pacto de caballeros”.

Todavía falta el caso de GENARO GARCÍA LUNA así como otros personajes que, aunque no son peces gordos, sí son deliciosos bocados para la rabiosa jauría que ya clama un combate real a la corrupción y no simulaciones.

Las muertes por Covid-19 y la pérdida de casi un millón de empleos por la crisis sanitaria, además de las muertes por la aguda violencia y el aumento en el desempleo en aspectos generales, son tres importantes razones para pensar en los próximos escándalos… Pendientes…

~~SECRETO A VOCES.- El ex gerente general de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Reynosa (duró cinco meses en el cargo), JUAN GARCÍA GUERRERO, sigue “con vida”… Anda libre, está perseguido, pero asegura que vive contento… Los días de encierro le sirvieron para hilvanar un proyecto que hoy cocina y que tiene que ver con la historia de la entidad… Enfrenta toneladas de demandas, pero confía en sus abogados de que saldrá bien librado… ¡Asumecha!

~~RUMORES, RUMORES, RUMORES.- Entró con mucha enjundia, repartiendo de todo, pero más ilusiones; sólo que las cosas no le han resultado como esperaba. No son los tiempos, aseguran unos, mientras que otros dicen que hay que aprovechar esta época para picar piedra… La realidad ha demostrado que el hoy diputado federal del Partido Acción Nacional (antes de Movimiento Ciudadano), MARIO RAMOS TAMEZ, ya desilusionó hasta quienes lo recomendaron…. Resultó demasiado enano para el tamaño que presumía tener; no logran posicionarlo ni dentro ni fuera del PAN y eso es un problema de cara al 2021… Son rumores, rumores, rumores…

~~REALIZA UAT DIÁLOGO ENTRE PARES.- La Universidad Autónoma de Tamaulipas, de la mano del rector JOSÉ SUÁREZ FERNÁNDEZ, dentro del marco del seminario “Diálogo entre Pares”, se dictó la charla “Evaluación del Proceso de Aprendizaje ante la Virtualidad”, a cargo de MARÍA ELENA BARRERA BUSTILLOS, en su calidad de directora general del Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería A.C… La ponencia se desarrolló de forma remota y en ella se habló de los retos que enfrentará la educación superior en México, ante el Covid-19 y la “nueva normalidad”.

~~LOS ENTRETELONES~~

++CUENTAN QUE… El diputado local ARTURO SOTO ALEMÁN, no quita el dedo del renglón y se apunta como prospecto para la candidatura del PAN a la Alcaldía de Victoria; pero al interior y exterior del PAN, todos saben que SOTO fue uno de los promotores de XICOTÉNCATL GONZÁLEZ URESTI, y ya sabemos los resultados de la actual administración municipal… comentan que SOTO apoyó a XICO porque presumiblemente a los dos les gusta bailar zumba… ¡Ah raza!

++CUENTAN QUE… El ostracismo al que fue condenado GERMÁN PACHECO DÍAZ, ex titular del Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Educativa, podría llegar a su fin en breve… No son los tiempos, dicen sus “cercanos”, y es muy peligroso dejarse ver por los corredores políticos… Cuentan que cuentan que no hay mal de dure cien años ni cuerpo que lo resista… ¡Ay ojón!

++CUENTAN QUE… La llamada “Operación Safiro” (no es Zafiro), ya puso demasiado nerviosos a muchos personajes, pues saben que serán carne de exhibición en las pasarelas que van hacia la guillotina política… El PRI que capitaneó MANLIO FABIO BELTRONES, tiene mucho qué explicar a la Unidad de Inteligencia Financiera de SANTIAGO NIETO, por los miles de millones de pesos que se desviaron del dinero público a las campañas… ¡Sacarrácatelas!

++CUENTAN QUE… Después de ver que la Cuarta Transformación va en serio contra lo que huela al PRIAN, en una de esas en Tamaulipas se hace una “mega-alianza” para que el Movimiento de Regeneración Nacional no avance… Acción Nacional, Revolucionario Institucional, Movimiento Ciudadano, hasta de la Revolución Democrática se apuntarían y súmele… ¡Santa Cachucha!

Nos leemos hasta mañana…

Comentarios a: [email protected]