Por Guadalupe E. González

CALLES Y COLONIAS DE REYNOSA DE MAL EN PEOR, PERO MAKI, ESO NO LO VE, PORQUE VIVE EN MISIÓN.

LO MERAMENTE “triste y lamentable” aquí en Reynosa, es que las calles y colonias de la ciudad, con todo respeto para la alcaldesa MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, “siguen de mal en peor”, eso lo dicen en redes sociales, ciudadanos como Guillermo González, pero eso, ella no lo ve, porque allá donde vive, no hay baches, ni calles con aguas negras, ni tampoco arterias, ni plaza, sin iluminación, porque allá los Ginebrinos municipales texanos, “si invierten los recursos, en los necesarios servicios públicos”.

DECIMOS ESTO, porque todo mundo sabe que, la Doctora vive en Misión, Texas, “donde radica a todo lujo, de manera ilegal”, todo ello, porque a DOÑA MAKI, le gusta, le fascina y encanta la ilegalidad y si esto no es cierto, entonces “la invitamos” Sra. Presidente Municipal a que transparentemente, a los reynosenses, les informe “por qué tiene pendientes varias de sus cuentas públicas” en el Congreso del Estado. Por esta razón, creo y considero que, Maki debería dar respuesta a esto que aquí señalamos, pero lógicamente no lo hará, porque “tocar ese escabroso tema, sería tanto como echarse de cabeza”.

NADIE OLVIDA que, Maki, al andar en campañas, entrevistada arriba de un carro, decía “yo viviré en Reynosa, no podría vivir en McAllen, porque hacer eso, “sería vivir en la ilegalidad”, eso no lo voy a hacer, pero eso, valga la redundancia, fácilmente lo olvidó la alcaldesa Ortiz Domínguez y por tal motivo, esta mujer que dice quiere mucho a Reynosa, vive en un Fraccionamiento de un sector exclusivo (Sherry Land) de la ciudad de Misión, Texas, cuyos gastos en dólares, los hace con dinero del pueblo.

Y POR ESTA razón, MAKI “no podría reducir sus gastos de representación”, como en plan tajante y sin cortapisas se lo encara “en las redes sociales” Carlos Santiago y como, sin tapujos, se lo asevera de manera contundente Guillermo González, porque la verdad “REYNOSA SIGUE DE MAL EN PEOR”. Y eso la Doctora, no lo puede desmentir. O bien, con todo respeto, “le damos el derecho de réplica”, para que demuestre lo contrario, cuyo detalle, no lo haría, tengan la certeza, porque Maki, para su desgracia y por su interés político electoral, ya se ha dado cuenta que, al pueblo de Reynosa, ya no puede seguir engañándolo. Y lo peor para Maki, es saber que, “las familias, a las no atiende, ni escucha, ya no creen en ella”.

OTRO ciudadano de nombre Berna Juárez, también en redes, refiere que, “vivir en Estados Unidos, cuesta caro y por eso, la alcaldesa Maki Ortiz, necesita más recursos”. Eso que ella hace no es justo. Además a la edil, le subrayan que, “ya no debe seguir despilfarrando” el dinero del pueblo en eventos con grupos musicales que, “cobran millones de pesos”, como la tracalosa, también deje de pagar la pirotecnia porque es muy cara, como lo hizo el pasado 15 de septiembre. E incluso le remarcan: Reduzca también “su plantilla de personal y dejen de pagarse salarios estratosféricos”, darse compensaciones y demás canonjías, porque si se evitara esto, “se ahorraría muchísimo dinero”, para que esos dineros san invertidos (de manera transparente) en obras y servicios públicos que, mucha falta le hacen a las familias de Reynosa. Pero tampoco lo hará porque, “simplemente no le conviene”. Ni a ella ni a sus cómplices” como su Tesorera Municipal ESMERALDA CHIMAL NAVARRETE.

JORGE ZÁRATE, le dice a la Doctora Maki, en un comentario muy severo, “ya nos tienen bien estrangulados con los impuestos y sus aumentos”. Mientras que Felipe Mata Infante, soslaya “vivir en Misión, sale caro” y ella, la alcaldesa, lo sabe. Pero no le importa, “PORQUE SUS GASTOS”, la alcaldesa, los hace con el dinero el pueblo de Reynosa, “pueblo al que obviamente, mal gobierna”, porque a infinidad de familias de esta ciudad, las tiene viviendo entre “la promiscuidad y la inmundicia”.

Y LO PEOR es que esta mujer, a pesar de que “no puede con el paquete de Reynosa”, ahora, desesperada, ya anda en busca del apoyo de otros partidos, para intentar cobijarse de sus pendientes financieros y obtener una candidatura más, o bien que a su hijo Carlitos Peña Ortiz, lo hagan candidato a Presidente Municipal, pero eso, “las familias de Reynosa, ya no lo aceptarán”, porque este joven, al igual que su respetable madre, les mentiría”. Porque Reynosa en Infraestructura “CONTINÚA EN DEPLORABLES CONDICIONES”. Pues los hechos así lo vislumbran, porque el perjuicio social, está a la vista de todo mundo en la ciudad.

HAY QUE señalar que, todo lo que se aduce “en las redes sociales”, así como en oficinas públicas y privadas, en cafés locales y entre la gente de a pie en las calles de Reynosa sobre el mal trabajo que ha venido haciendo la alcaldesa MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, es el claro sentir de las familias afectadas, que pensaron que la Presidente Municipal, haría un papel realmente preponderante, por el bienestar social de la gente que, es la que hoy “sufre los embates del abandono” en el que la Doctora tiene sumida a esta población fronteriza, población que pensó que Maki, cumpliría a cabalidad sus promesas de campaña, pero lo hechos que saltan a la vista, en todos los rincones de Reynosa, muestran lo contrario.

PARA CONCLUIR, les diré que, si la respetable alcaldesa Ortiz Domínguez, tenía como propósito servirle en serio o con amor y cariño a Reynosa, porque las familias de las más de 500 colonias, tenían años abandonadas por los corruptos gobiernos pasados, como dicen en el senado o el Congreso, MAKI, “debió demostrarlo en lo general y no en minutas a medias”, como lo ha venido haciendo esta Presiente Municipal, detalle por el cual repito y reitero que, “Maki, ahora que las cosas en lo político, le están siendo adversas”, viene haciendo ruido como “el pagar a casas consultoras” para que a través de “encuestas a modo” o de a mentiritas, digan que, “es la mejor alcaldesa evaluada de todo México”, cuya falacia, ni ella misma se la cree y menos el indignado pueblo, porque ya “saben cómo se las gasta Maki”, para hacerse propaganda con dinero que es del pueblo y no de su bolsillo.

COMO ADELANTO; les comento que el 18 de junio del 2018, cuando era candidata a la reelección para la alcaldía que hoy preside, MAKI, a pregunta de un servidor dijo que, “HARÍA LA OBRA QUE NO SE VE” y para ello, “iría a tocar puertas al Banco de América del Norte”, para gestionar los 1,500 millones de pesos que hacen falta, para restituir toda la red del drenaje sanitario de Reynosa, porque está hecho pedazos, pero ese buen propósito, fueron palabras que el viento se llevó. Y consecuentemte, ésta, es una de “LAS TANTAS PROMESAS” que MAKI, hizo a las familia de Reynosa, pero la dejó en el camino, como dejó también otros muchos compromisos más. ¿Cómo la ven?.

