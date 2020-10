LETRAS PROHIBIDAS

Calma chicha en Ayuntamiento

Clemente Zapata M.

Calma chicha prevalece

dentro de la Presidencia,

pero se acorta paciencia

e irritación crece y crece…

Poco a poco ya se irán

quienes daño hicieron,

el billete se “comieron”

y perseguidos serán…

Desde la salida de XICOTÉNCATL GONZÁLEZ URESTI del Ayuntamiento de Victoria, de forma gradual se han venido dando una serie de bajas envueltas en una “calma chicha”.

En la Presidencia Municipal no hay viento y aquel mar que durante 24 meses estaba embravecido ya no hace olas; se ha “detenido” la nave municipal, percibiendo una gran tensión.

La llegada de PILAR GÓMEZ LEAL al cargo de Alcaldesa, anticipaba un severo sacudimiento en todo el “árbol genealógico” del Ayuntamiento de Ciudad Victoria.

La salida de XICO por sí sola no bastaba y —por el contrario— debía ser el inicio de la danza de las renuncias; aunque también iniciaría la era de la “rumorología” y las “apuestas”.

Igual que los cánceres que deben ser extirpados, así se operó en el Ayuntamiento de Victoria. Pero ese cáncer que fue retirado de un Gobierno municipal enfermo, dejó ramificaciones muy peligrosas que también deben ser retiradas.

Hoy XICO vive en el “exilio” dentro de su propia tierra, condenado a no volver a bailar frente a los reflectores y a no andar besando a personas de su mismo sexo en estado etílico frente a las cámaras de celular; está condicionado a volverse “ojo de hormiga”.

Pero hay dos cosas que más le duelen en este “ostracismo” obligado: (1) que ya no puede ser figura en actos públicos y (2) que está alejado de aquel suculento presupuesto municipal que representaba casi mil millones de pesos anuales.

Además, aquéllos que fueron parte del “cuadro chico” del hoy ex alcalde, también la “están sufriendo”, pues viven en la zozobra permanente al no saber lo que les depare el futuro.

La cobija es muy pequeña, tanto, que apenas alcanza para cubrir a uno, mientras que el resto deberá sufrir las inclemencias de un tiempo que se antoja gélido y muy cruel.

Es el pago obligado por haberse engolosinado, durante 24 largos meses, con “las migajas” de un presupuesto que no era de ellos pero que disfrutaron a plenitud.

La danza de las renuncias sigue, aunque dichas bajas no necesariamente representan impunidad. La guillotina, por lo pronto, la siguen afilando para cuando se necesite… Pendientes…

~~FELICITA SET A RIVAS CUÉLLAR.- El Gobierno de ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR llegó a los 200 planteles beneficiados con el programa “Mi Escuela Digna, Moderna y Saludable”. Por lo anterior y en reunión virtual, el secretario de Educación en Tamaulipas, MARIO GÓMEZ MONROY, felicitó y reconoció el trabajo que realiza el Alcalde y su equipo de Gobierno a favor de la educación, destacando que ningún municipio de la entidad ha recibido este apoyo como en Nuevo Laredo… En un enlace, vía Zoom, se entregó a la escuela primaria Nogal Número Uno (que se convirtió en la escuela número 200 apoyada), la orden de compra para 20 cubetas de pintura vinílica, 20 cubetas de impermeabilizante, siete minisplits de dos toneladas frío-calor, una bocina, dos micrófonos, siete enfriadores de agua, siete pintarrones y siete botiquines equipados con una inversión de 263 mil 935 pesos.

~~LOS ENTRETELONES~~

++CUENTAN QUE… Huele a “fracaso” la presunta alianza que se daría entre el Partido Revolucionario Institucional y el Movimiento de Regeneración Nacional… Cuentan que cuentan que, así como se van acomodando las calabazas en la carreta, hay un olor a que habría “amasiato” entre el Partido Acción Nacional y el Revolucionario Institucional, sobre todo porque la Cuarta Transformación no ha dejado de fustigar a diversas figuras tricolores y azules… También cuentan que dicha alianza sólo sería para el 2021, al menos en Tamaulipas y por obvias razones… ¡Ay ojón!

++CUENTAN QUE… Dentro del Movimiento de Regeneración Nacional ya advirtieron que el “efecto Peje” o “efecto AMLO” no es suficiente para competir con la seguridad del triunfo el próximo año; como tampoco son suficientes los apoyos federales para los abuelitos (dicho con respeto), los ninis, las embarazadas o madres solteras porque se dieron cuentan que algunos ni votan… Cuentan que cuentan que los morenos advirtieron que en eso de generar votos, los del partido de enfrente, como Acción Nacional, les llevan años luz de ventaja, pero se aprestan a corregir dicha falla… También cuentan que el siguiente paso, una vez que MARIO DELGADO tome las riendas del partido, será edificar una maquinaria generadora de votos que no le apueste al hartazgo o a efectos que ya no existen… ¿Será…?

++CUENTAN QUE… El que anda desempolvando la charola, para pasarla en el municipio de Madero, es el diputado local FLORENTINO SÁENZ COBOS, quien fue nombrado delegado del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional en ese municipio… Cuentan que cuentan que TINO organizará el proceso interno para designar candidato a la Alcaldía maderense y, aunque no chorrearán aquellos fantásticos recursos, como en el pasado, lo cierto es que quien quiera competir con ánimos de ganar deberá “verse generoso” cuando TINO pase con la charola y si es de unidad mejor, pues la unidad tiene mayor precio, ¡cátelaboca…! ¡Upssssss!

++CUENTAN QUE… Quien apareció de botepronto en la Avenida Décima de la colonia Villahermosa, allá en Tampico, fue precisamente el alcalde CHUCHO NÁDER… Cuentan que cuentan que CHUCHO supervisó los trabajos de pavimentación que se realizan en la mencionada avenida, acciones a las que su Gobierno le destinó cerca de cinco millones de pesos… También cuentan que, en sólo 24 meses de chamba constante, su administración municipal ha pavimentado más de 300 cuadras en la mayoría de las colonias porteñas, prometiendo que el ritmo de trabajo lejos de disminuir, aumentará… ¡Óraaaleeeee!

Gracias. Nos leemos hasta mañana…

Te invito a leer en mi muro de Facebook el #Editorial y regalarme un like

Comentarios: [email protected]