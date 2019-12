DIALOGANDO

Cambios en el gabinete

Por Roberto Olvera Pérez

Así como en Tamaulipas se han dado cambios en el gabinete y que se pueden seguir dando a inicios del próximo año, también en Palacio Nacional en la Ciudad de México, ya se habla fuerte y quedito de un ajuste en el organigrama de Andrés Manuel López Obrador y para ello, se manejan dos insistentes nombres como los que podrían salir en los días por venir en esta administración pública federal.

Se habla de la ex ministra en retiro Olga Sánchez Cordero, que aún está al frente de la Secretaría de Gobernación y de Javier Jiménez Espriú, Secretario de Comunicaciones y Transportes, al cual por cierto a éste le achacan convencer a López Obrador de que no se construyera el nuevo aeropuerto del Valle de México sobre lo que fue el Lago de Texcoco.

De tal manera que si se confirma estas salidas de acuerdo a los analistas políticos de la ciudad del smog, por supuesto que se darían algunos enroques en el equipo del tabasqueño.

En la Secretaría de Gobernación ya manejan insistentemente el nombre de Marcelo Luis Ebrard Casaubón, que muchas veces hace como si estuviera al frente en la oficina en Bucareli, y si se daría ese cambio no dude ni tantito que el que reemplazaría a Ebrad sería uno de sus incondicionados. Aunque manejan también el nombre del Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de esta misma dependencia Alejandro Encinas Rodríguez, compañero de infinidad de luchas políticas del ‘ya sabes quién’.

En cuanto a Comunicaciones y Transportes aún no hay nombres que se barajen, porque posiblemente las funciones de esta dependencia ha sufrido mengua en este sexenio.

Lo anterior se desprende porque son muy comunes estos movimientos en un organigrama federal y más por la edad que tienen la mayoría del gabinete, y la verdad que si sería bueno un cambio para que contribuya a la estabilidad política del país que tanto se requiere y urge.

En cuanto a Tamaulipas, aunque ya se han dado ajustes en el actual gobierno estatal, no se sorprenda que a inicio del próximo año 2020, el gobernador del Estado de los vientos de cambio, Francisco García Cabeza de Vaca, le dé una leve sacudida a su organigrama, para darle más rumbo y dirección al proyecto político de este gobierno de la alternancia. Acuérdese muy bien que la austeridad es la que está moviendo todo esto y producto de ello, es lo que hemos visto últimamente, pero sabemos que para nuestro estado vienen cosas buenas, porque tenemos un gobernador que se la parte y se la rifa por todos los y las tamaulipecas.

NOTAS CORTAS

1.- Como en la rueda de la fortuna: a veces arriba y a veces abajo. Pues ahí tiene que el ex dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Manlio Fabio Beltrones, a quien muchos consideraban un maestro de la política, un sábelo todo y que fue colaborador del veracruzano don Fernando Gutiérrez Barrios en la Secretaría de Gobernación, ahora siente pasos en la azotea y se amparó por si las dudas.

Sobre este tema no dude usted que también salpique aquí en Tamaulipas, sobre todo con el reciente pasado, en particular con el ex gobernador Egidio Torre Cantú, del que dicen también ya trae por ahí amparo en mano. Pendientes.

2.- La Secretaría de Educación de Tamaulipas, al frente el Lic. Mario Gómez Monroy, y la Sección 30 del SNTE que preside el Mtro. Rigoberto Guevara Vázquez, convocan al 5° Congreso Nacional de Actividades Recreativas y Música de Misiones Culturales, a realizarse del 17 al 22 de mayo de 2020 en Ciudad Victoria, Tamaulipas.

Se invita a todos los maestros de actividades recreativas, maestros de misiones culturales y alumnos de misiones culturales a que se inscriban teniendo como fecha límite el 28 de febrero de 2020.

Conoce las bases, así como el repertorio musical y de actividades recreativas en el sitio:

https://www.tamaulipas.gob.mx/educacion/convocatoria/5-congreso-nacional-misiones-culturales/

3.- Y hablando de educación precisamente, en el círculo del atento rector de la Universidad del Norte de Tamaulipas (UNT), Dr. Francisco Chavira Martínez, el comentario es que la gran mayoría de sus colaboradores lo acompañará en la nueva etapa que comenzará en el mes de enero del 2020, porque es un equipo homogéneo en el que el Dr. Chavira se ha respaldado para desarrollar un trabajo de resultados y prueba de ello, se ha visto como ha crecido gradualmente su prestigiada universidad allende las fronteras. Tan es así que este lunes 16 de diciembre en la Ciudad de Nuevo Laredo, los festejó con su tradicional posada anual que les hace año tras año y se hizo con destellos de “Luz y Magia”, la misma que se lleva a cabo para fomentar la alegría y unidad en la familia UNT durante esta época navideña. Salud mi rector.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco. robertoolvera-mt@hotmail.com