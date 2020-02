Cambios verdaderos.

Por La Libre

Por Edelmira Cerecedo García

La seguridad debe de sentirse en cada vena de la ciudad, por cada espacio, reafirmar el compromiso de devolver tranquilidad es base de un cambio verdadero, así es el objetivo del Alcalde de El Mante Mateo Vázquez Ontiveros.

Quién el día de hoy con la finalidad de colaborar hombro con hombro con la Policía estatal acreditable, el gobierno que preside el ingeniero Mateo Vázquez Ontiveros, hizo entrega de 4 bicicletas a los elementos que cuidan el primer cuadro de la ciudad.

La seguridad ha sido de saldo 100 por ciento blanco durante las fiestas pasadas decembrinas, lo cual se debe en gran parte al trabajo colaborativo con todas las corporaciones que se encargan de velar por la seguridad de las familias.

En esté simbólico pero importante evento acompañaron al presidente el síndico Municipal Luis Alfonso Martínez Chabrand, la regidora Alma Edith Martínez y el secretario del ayuntamiento Miguel Ángel Camero Sandoval y recibió por parte de la corporación el Teniente Juan Hernández Rivera

Delegado regional de la policía estatal.

En Xicoténcatl

La Sra. Noemy González Márquez Presidenta de Xicoténcatl estuvo este miércoles en nombre de la Sra. Mariana Gómez de García Cabeza de Vaca en el Sistema DIF Xicoténcatl en la entrega de Becas del Programa ” Sin Límites ” del Sistema DIF Tamaulipas, beneficiando a 30 alumnos con diferentes discapacidades de los niveles de primaria a bachillerato.

Detallando y resaltando a nombre de todas las familias beneficiadas su agradecimiento a la Presidenta del DIF TAMAULIPAS.

El Chisme

Ya está Quintero luciendo su nombre con letras grandes y de colores, dónde están esos de Tantoyuquita pidan sus letras.

Por cierto en otro tema felicidades al excelente trabajo que está realizando el jefe de Servicios Públicos Pedro Ortiz.

Y para cerrar tengo que decirlo, por qué si no me atraganto, AMLO está muy mal, necesita urgentemente un análisis, pero eso de reducir los puentes eso sí me agrada, siempre que hablo de historia nadie sabe ya las fechas ni que se celebra, por qué simplemente se mueven los días y a los días festivos ahora les llaman PUENTES.