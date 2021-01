            < Campañas electorales frías y políticos en extinción

PRESENCIA

ANA LUISA GARCÍA G.

1.- Está en pleno despegue la etapa de las encuestas, orientadas a medir los posicionamientos de los posibles candidatos, todas sin patrocinador, pero en busca de uno, le guiñan el ojo a los que puedan convertirse en futuros clientes. La cuestión es que estos resultados los debemos tomar con las reservas del caso porque se trata de ensayos realizados a través de tecnología y no de persona a persona, obviamente porque esto último resulta oneroso y requiere financiamiento.

Esto quiere decir que el sector entrevistado en las últimas encuestas, está entre quienes tiene un teléfono fijo, en el mejor de los casos, para poder hablar de una estratificación social por el domicilio, cosa que no se logra con los celulares. O bien el canal puede ser Facebook, de tal manera que el campo sometido a la encuesta está limitado y de ninguna manera puede ser representativo.

De todas maneras las encuestas en el tema electoral que se han desarrollado últimamente, algunas de ellas a través de los portales de los medios de comunicación, dan oportunidad de que los nombres de los candidatos ventilados entren al debate ciudadano, y de eso se tratan las campañas electorales, que por cierto en estos tiempos no son trabajadas por los partidos políticos con sentido de responsabilidad.

Acomodaticios los partidos políticos, desde el confort de las oficinas institucionales se conforman con los spots que les obsequia el gobierno para promover sus siglas en la etapa de “precampañas”. Usted ya habrá escuchado algunos mensajes, que van con la aclaración de que están dirigidos a militantes o simpatizantes de determinadas siglas.

Los partidos ahora tienen el pretexto de la epidemia, pero desde hace mucho desaparecieron las conferencias de prensa que el PAN ofrecía cada lunes y que incluso obligó al PRI a instrumentar algo similar. En esos tiempos había líderes al frente de los partidos con formación y capacidad para dar la nota, sabían vincular los temas sociales del momento con su partido, daban seguimiento a los partidos políticos nacionales con su impacto en Tamaulipas, hoy las pocas conferencias de prensa que ofrecen son desilusionantes.

2.- Tampoco hacen presencia los dirigentes estatales en los municipios como consecuencia del COVID, en ese distanciamiento no pueden medir el pulso de los 43 municipios que son los conforman los 9 distritos federales y los 22 distritos locales que estarán en disputa el 6 de junio junto con los ayuntamientos. Ni siquiera hacen política zoom, con conferencias de prensa a distancia aprovechando la tecnología, o ejercicios de comunicación con los electores hay una total apatía. El único que ha aprovechado este recurso es el morenista Rodolfo González Valderrama, aunque su proyecto está en el 2022 y no en este año.

¿Porque está ocurriendo esto? La auténtica clase política se está extinguiendo, y no se han formado nuevas generaciones de elementos pensantes, analíticos, con capacidad para construir las ideas que les den sustento al partido y a su promoción personal dado el momento, pero sobre todo de personas que sientan la política en las venas, que los mueva el interés de las cosas públicas y no las monedas de las arcas públicas.

El político por excelencia debe ser ante todo un buen orador, lo mismo candidatos que dirigentes, elementos que estén muy pendiente del acontecer del país, de su estado y de los municipios para poder emitir juicios que alimenten el criterio del ciudadano y que les proporcione capacidad para llegado el caso, puedan gobernar o legislar con conocimiento de causa.

Actualmente estos seudo políticos están callados y otros hacen circo, los dos son malos procedimientos, si bien los segundos divierten al pueblo, ahí tiene usted el caso de Xico González, ex alcalde victorense con su caballo, lo malo fue que esa “política de carpa” la llevó al 17 Hidalgo, así que hay que tener cuidado porque el talento para hacer de la campaña un espectáculo, no da los mismos resultados en el terreno de la administración pública.

3.- Retomando el tema de las encuestas, las más recientes incorporan a Oscar Almaraz, quien se ha venido mencionando como posible carta del PAN para conquistar el V Distrito Federal, sin embargo lo incluyen como carta del PRI, a final de cuentas no hay una información oficial sobre las siglas que cobijará al ex alcalde victorense en caso de figurar en las boletas electorales.

Las encuestas de Massive Caller están hechas con mucha prudencia, dado que los candidatos aún no están definidos. La medición general que se refiere a simpatías por partido, otorga a Morena una mayoría aprobatoria de 31,0%, seguida del PAN por 21,4 % y el PRI con 17.3, sin embargo reserva un 20.7 por ciento que aún no decide, y puede inclinarse a favor de cualquiera de los partidos. Eso quiere decir que no hay nada para nadie en concreto, además de aplicar un 9.6 por ciento a otros partidos menores.

Después hay otras mediciones de los candidatos por partido, la suma de los totales excede los 100 puntos, esto es indicativo que se trata de la simpatía de la militancia de cada partido, así es que en el caso de Victoria en el PAN el primer lugar es para Pilar Gómez Leal con 45.8 %, seguida de Arturo Soto Alemán con 31.3 %, otro candidato del que omite el nombre con 8.3 % y un 14.6 de indecisos.

En el caso del PRI el primer lugar es para Oscar Almaraz Smer, el 2º para Mariana Rodríguez Mier y Terán, y 3º Alejandro Etienne con resultados respectivos de 41.8 %, 25.5 % y 10.9 %. Y el 12.7 % aún no decide.

En este primer plano Pilar obtiene 4 puntos por arriba de Oscar, pero estamos hablando de visiones separadas, porque se trata de simpatías de azules en el primer caso y de Tricolores en el 2º.

Por lo que respecta a los morenistas califican con mayor número de votos a Eduardo Gattás Báez con 35.9 %; Luis Torre Aliyán obtiene el 2º lugar con 31.3 %, otro candidato del que no proporciona nombre con un 10.9 %, pero de los tres partidos es el que observa el más alto número de indecisos con 21.9 %. Aquí la ventaja de Lalo Gattás sobre su más cercano contendiente es de 4.6 puntos.

Los resultados tan apretados entre uno y otro se pueden interpretar como una competencia muy cerrada, eso en teoría.

LA UAT ACTIVA FRENTE A PROBLEMÁTICA SOCIAL.- La Universidad Autónoma de Tamaulipas juega un papel importante como aportadora de propuestas para dar soluciones a los temas que tienen que ver con el bienestar social, en ese marco de circunstancias resultó muy satisfactoria la interacción que propiciada a través de una mesa de análisis en la que fue abordada la situación de emergencia que enfrenta la sociedad por el impacto del Covid-19.

En esta actividad participaron además de académicos de la Facultad de Medicina de Tampico, autoridades de la Jurisdicción Sanitaria No. 2, de la que es titular el Dr. Ricardo Humberto Colmenares Díaz.

Uno de los temas que plantearon, es el nivel de conciencia que ha presentado la población ante la pandemia de Covid-19, dejando ver que existe todavía gran parte de la sociedad que se resiste al confinamiento y a usar cubre bocas, ocasionando un gran problema, ya que asiste a reuniones y fiestas con el resultado de incrementarse el número de contagios y fallecimientos.

En este caso vendrá bien la participación de la Facultad de Medicina como promotora de las recomendaciones dictadas, puede ser factor de un cambio de conducta.

Por otra parte, en la citada mesa de análisis se examinaron las estadísticas y condiciones de comportamiento tanto de la enfermedad como de las estrategias implementadas en otros países, con resultados diferentes, experiencia que será trasmitida a los estudiantes de Medicina.