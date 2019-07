Gaceta.

Por: Raúl Terrazas Barraza.

Campesinos firmes.

Aunque el presidente de la República, Don Andrés López Obrador desestimó la fuerza social que tienen los campesinos organizados del país, al recomendarles que no bloquearan las carreteras, porque, van a ceder a presiones de ningún tipo, miles de personas en todo el país tomaron precauciones y decidieron no viajar este miércoles o esperar hasta confirmar que las carreteras estarían libres.

El punto es que, cualquier bloqueo por menor que sea en cuestión de tiempo, implica pérdidas para quienes se desplazar a través de la red carretera del país, ya que, se gasta más en combustible, en comida para los choferes y la dilación de las cargas o de la llegada de las personas a sus destinos también tiene impacto económico.

Aunque se dejen de hacer cosas o las cargas lleguen un día después, sale más barato, porque estar horas parado en las carreteras por los bloqueos pega en los costos de operación.

De manera simple, cientos de personas que deberían moverse, por ejemplo, de Victoria a Monterrey o viceversa, en cuándo corrió la versión de que la carretera estaría boqueada, les obligó a repensar en su salida y sucedió lo mismo en respecto a las otras carreteras que serían bloqueadas por los campesinos, quienes demandan la atención del Gobierno Federal para restablecer los apoyos a la producción, ya que, la descapitalización del campo es tal, que no se cuenta con recursos para preparar las tierras o sembrar.

En una reunión de trabajo que los representantes de los productores tuvieron con las autoridades de la Secretaria de Desarrollo Rural en la que despacha el ingeniero Víctor Villalobos Arámbula, se determinó que los bloqueos de carreteras serían este miércoles en 24 entidades del país, si no se llegaba a un acuerdo con el Gobierno de López Obrador y, como no lo hubo, las carreteras fueron invadidas por campesinos con tractores y herramientas del campo, por varias horas y en distintos momentos durante este miércoles.

El titular del poder Ejecutivo Federal subrayó que los campesinos no deben de bloquear, ya que, el Gobierno no cambiará la forma de entregar los apoyos, así se trate de más de 50 mil campesinos en 25 entidades del país, porque no se aceptarán presiones.

Total, las respuestas de SAGAR no fueron las adecuadas y en el país hubo cierre de carreteras y de puentes. En Tamaulipas, hasta las diputadas electas del PAN, por Río Bravo y Valle Hermoso, acudieron a dialogar con los productores rurales que tenían cerrado el Puente de Progreso, para consultar los motivos y respaldar el movimiento de los hombres del campo.

Extrañará mucho que un funcionario que se supone sabe de producción agropecuaria como Villalobos Arámbula, no se ponga del lado de los campesinos, a quienes les urge contar con el respaldo del Gobierno federal, porque sufrieron durante los dos sexenios de la alternancia panista y están por pasar el mismo trago amargo en este del lopezobradurismo que los considerará como enemigos, solo porque exigen que los recursos aprobados para el sector rural en el presupuesto de Egresos, les llegan.

El Gobierno, so pretexto de que cambiaron las reglas, ya que ellos entregarán en forma directa los dineros, pero, sí estos se entregan a destiempo se perderá el ciclo agrícola.

Entre las muchas cosas que se dijeron en el Gobierno Federal, claro que se dejó una puerta abierta para la negociación con los campesinos, con la afirmación en el sentido de que, las protestas de los campesinos que llegasen a estar motivadas por una razón justa, serán atendidos.

El propio López Obrador advirtió que el que quiera sacar provecho o robar, no tendrá cabida, ya que a corrupción se acabó, aunque la realidad en sector primario de la producción es que, el respaldo de la administración federal es cero.

Hace unos días se concretó el Acuerdo para una mezcla de inversión entre la Federación y el Estado por 44 millones de pesos, 36 de ellos de allá y ocho de aquí, cantidades que son nada comparado con las necesidades que tienen los hombres del campo.

Los otros.

En la 44 sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, se estableció un acuerdo, el 03/XLIV19, mediante el cual se ratificó el de la Comisión Permanente de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, relativo a la adopción del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, cuyo objetivo es el fortalecimiento de las policías municipales y estatales, así como, la articulación efectiva entre dichos cuerpos con la Guardia Nacional y las Procuradurías o Fiscalías Generales, para prevenir el delito, fortalecer su investigación, disminuir la incidencia delictiva, mejorar la percepción de seguridad, e incrementar la confianza en las instituciones de seguridad pública.

Como es de suponer, tras la aparición de los acuerdos en el Diario Oficial de la Federación, firmado por Franco Gerardo Marcello Fabbri Vázquez, en su calidad de Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los funcionarios estatales de esta área, deben de tener conocimiento absoluto de aquello que les corresponde hacer para echar a andar en completa coordinación con la Federación, las tareas que implica y en este caso, estar muy pendientes de la emisión de los lineamientos y protocolos necesarios y cuya instrumentación deberá de coordinar el referido funcionario durante este segundo semestre de 2019.

Incluso, es básico que el Secretario de Seguridad Pública de la entidad, Vicealmirante Augusto Cruz Morales, determine como harán para que el fortalecimiento de las policías municipales y estatales a que se refiere el acuerdo y su coordinación con la llamada Guardia Nacional que en Tamaulipas no la hay y que buena falta hace, para evitar situaciones como las acontecidas en Reynosa a principios de esta semana.

También el Consejo Nacional de Seguridad Pública acordó prorrogar de plazo de vigencia de las evaluaciones de control de confianza, que lleva a cabo la Comisión Permanente de Certificación y Acreditación, por tanto, deberá de cambiarse el artículo Tercero Transitorio de los Lineamientos para la Emisión del Certificado Único Policial, CUP.

Ello, a fin de modificar el plazo establecido para que las instituciones de seguridad pública cumplan los requisitos para la expedición del CUP a todos sus integrantes, por dieciocho meses contados a partir del 10 de septiembre de 2019.

En Tamaulipas esto aplica para los policías estatales y es una acción que también corresponde llevar a cabo a la Secretaria de Seguridad Pública.

Como era esperado por los mexicanos, a Joaquín Guzmán Loera, le sentenciaron a cadena perpetua en los Estados Unidos, por cargos de narcotráfico. Dicen los paisanos que viven en el vecino país del norte, que los gringos le hicieron montón y que sus alegatos ni siquiera fueron tomados en cuenta, porque la sentencia ya estaba preparada desde que llegó allá producto de la extradición.