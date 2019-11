Gaceta.

Por: Raúl Terrazas Barraza.

Campesinos y presupuesto federal

Como este miércoles debe de llevare a cabo la sesión de análisis y discusión del dictamen que contiene el presupuesto de egresos de la Federación para el 2020, tanto legisladores como funcionarios de la Cámara de Diputados que maneja Mario Delgado Carrillo, tratan de acopiar la información clara y suficiente que sirva para desactivar cualquier medida de presión proveniente de los grupos de campesinos del país que están en las inmediaciones del San Lázaro, la sede de la Cámara Baja del Congreso de la Unión.

El Diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, ya tiene un as bajo la manga.

Se trata de la creación de una Financiera más para el campo, que ahora se denominará Financiara Nacional Agropecuaria, FNA, por sus siglas y tendrá como misión dar posibilidades de financiamiento directo a medianos y grandes productores del país, para que puedan realizar sus propios paquetes que les permitan apoyar la actividad agropecuaria.

El Legislados hizo ver que habrá disponibles uno 100 mil millones de pesos para, mismos que, se prestarán, pero, deben de ser reintegrados en los tiempos establecidos en los contratos.

La nueva Financiera, se conformará por instituciones ya existentes como la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero, el Fideicomiso de Riesgo Compartido y el Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural, en tanto que ASERCA, el organismo que le entraba a otorgar respaldo directo a la comercialización de los productos del campo, desaparecerá.

Esto último en virtud de que, para el equipo de trabajo del presidente de la República, Don Andrés López Obrador, el apoyo a la comercialización era manipulado por los bodegueros de productos agrícolas de las entidad, mismos que, acaparaban los recursos de ASERCA, se quedaban con la mayor parte y les daban una bicoca a los verdaderos productores.

Vale la pena señalar que, no se inició el análisis del Presupuesto de Egresos del 2020, porque las condiciones al interior de la Cámara de Diputados no eran las adecuadas, debido a la presión ejercida por los representantes de los campesinos del país que reclamaron al Diputado Ramírez Cuéllar, que no se elimine del PEF, la partida de más de 20 mil millones de pesos que se destinan a los programas de apoyo a los productores rurales.

Se espera que el ofrecimiento de los Legisladores, que, ojalá y sea de labios del presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara, Diputado Delgado Carrillo, ya que, los campesinos al igual que los alcaldes andan molestos con este personaje, en virtud de que, no les atiende y siempre pone una serie de pretextos para no hablar con ellos.

Al parecer, se dejarán 10 mil millones de pesos para los programas sociales destinados a pequeños productores del campo, que tienen muy poca tierra y que, a lo mejor podrían no tener acceso a la Financiera Nacional Agropecuaria, de tal forma que a ellos se les apoyaría con esta cantidad de recursos que estará contenida en el Presupuesto de Egresos.

El asunto será que, dentro de unos días quede constituida la Financiera, porque a lo mejor dejan los 10 mil millones de pesos en el presupuesto, los campesinos se van de frente a San Lázaro y después, ni Financiera ni los otros 10 mil millones de pesos por los que luchaban, así que, antes de levantar el plantón y dejar que se lleva a cabo la sesión de análisis del presupuesto para 2020, los Diputados deben ser conminados a firmar un acuerdo, para que nada quede en simples palabras.

Ya los dirigentes de los productores de Tamaulipas, Raúl García Vallejo, Rubén Rodríguez, Antonio Pérez, Jorge Luis López Martínez, Juan Manuel Salinas y Agustín Hernández, no respetar el respaldo presupuestal para el campo, es atentan contra el, ya que, los pone en desventaja frente a las importaciones, situación que los deja en estado de vulnerabilidad total.

Los otros.

Este miércoles hay desfile deportivo y artístico, para la conmemoración del 109 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana. Se llevará a cabo sobre el Bulevar Tamaulipas, desde la Calle Berriozábal hasta el cruce con los Bulevares Adolfo López Mateos y Fidel Velázquez, al norte de la ciudad.

Habrá de presidirlo el secretario General de Gobierno, César Verástegui Ostos y el alcalde Xicoténcatl González Uresti, esperándose la participación de, al menos mil participantes de escuelas, academias de baile y de organizaciones dedicadas al deporte.

Desde la noche de este martes, elementos de la corporación de Tránsito que tiene a su cargo César Alberto Puente Torres, comenzarían a restringir la circulación porque se llevarían a cabo las acciones de preparación para el evento y, durante la mañana de este miércoles podría registrarse caos vehicular en torno al Bulevar Tamaulipas desde Berriozábal hasta el Bulevar Fidel Velázquez, así que, vale la pena que los automovilistas tomen todo tipo de precauciones, para que lleguen a tiempo a sus compromisos laborales o empresariales.

Anda el run run entre los padres de familia que, en definitiva, también por asunto de presupuesto se acabarán el año que viene las escuelas de tiempo completo, esas que las que, se da de almorzar y comer a los estudiantes de nivel básico y que, tienen clases hasta las cuatro de la tarde.

Ante una situación así, los mismos padres de familia están seguros de que, otra vez habrá dos turnos en una buena cantidad de instituciones, para atender la demanda de alumnos, porque en las de tiempo completo, se ampliaron los grupos para aprovechar la infraestructura educativa, sin embargo, al no haber recursos para financiar la alimentación de los alumnos, tendrá que abrirse los que fueron tradicionales turnos matutino y vespertino.

El Secretario de Educación de la entidad Mario Gómez Monroy deberá realizar una serie de adecuaciones al programa de atención educativa y quizá es una muy buena oportunidad para que enseñe sus buenos oficios ya que, hasta la fecha había navegado con el esquema de su antecesor, Héctor Escobar Salazar, quien dejó la dependencia para despachar ahora como Diputado local por uno de los Distritos de Matamoros.

Datos preliminares de los empresarios, hacen ver que, a la mayoría de los comercios que participaron con ofertas en el Buen Fin de este año, les fue bien, sin embargo, habrá que esperar los números duros de ventas, para saber sí en realidad la gente salió a comprar o de plano se quedó en su casa debido a la falta de recursos para adquirir productos con descuento o la determinación de no endeudarse so pretexto del Buen Fin.