LETRAS PROHIBIDAS

Campo olvidado y dañado

Clemente Zapata M.

El campo sufre olvido

y daño tras onda polar,

…eso nos hace pensar

que campo está jodido…

Buscar autosuficiencia

con campo productivo,

sería un acto decisivo

pero priva indiferencia…

No es un secreto que el campo mexicano ha sufrido un permanente olvido por parte del Gobierno federal, independiente de los colores partidistas que han habitado Los Pinos y ahora Palacio Nacional.

Países mucho más inferiores, territorialmente hablando, son más productivos que nuestro país, pues sus gobiernos le han apostado a la tecnología así como a subsidios reales y no a dádivas que en realidad son migajas presupuestales disfrazadas.

Desde el sexenio de ENRIQUE PEÑA NIETO, los reclamos de los productores estaban presentes y siguen, tan es así que ahora en la Cuarta Transformación continúan alzando la voz.

No es un secreto que el campo mexicano, a través de productores y quienes habitaban allí, se convirtieron en el voto clientelar del Partido Revolucionario Institucional cuando detentó el poder, que hasta lo convirtió en uno de sus sectores más rentables, electoralmente hablando, y lo adjetivó como su “voto verde”, es decir su voto duro, cautivo, clientelar y punto.

Lejos de ver al campo como una entidad estratégica y darle el nivel de seguridad nacional, el campo siempre se ha puesto en el último lugar de “prioridades” por el Estado Mexicano.

Pasan por alto que un país autosuficiente, alimentariamente hablando, es un país con verdadera soberanía y eso sólo se logra con un campo productivo. Es decir pasar del discurso soberano a la práctica soberana a través del campo.

Las recientes heladas que se sintieron en la zona norte del país, evidenciaron —todavía más— el olvido que en se encuentra el campo por parte del Gobierno federal.

Al menos 400 mil, tal vez 500 mil hectáreas de cultivos se perdieron en la zona norte de nuestra entidad. En su zona centro al menos 16 mil hectáreas de cítricos y en la Capital de Tamaulipas al menos dos mil 500 hectáreas de granos; además de ganado.

Hasta el momento, la única ayuda que han recibido quienes perdieron sus cosechas, ha sido por parte del Gobierno de FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, a través del apoyo para adquirir semillas y volver a sembrar.

Aunque buena parte de la cosecha estaba asegurada, lo cierto es que el campo mexicano sigue en permanente olvido. Desde la llamada “Revolución Verde”, de hace décadas, tal parece que el campo sigue estancado.

Precios bajos de comercialización, subsidios selectivos, falta de maquinaria de punta, éxodo masivo de pequeños productores a la ciudad; son apenas parte de los muchos conflictos que enfrenta el campo en su día a día.

Contra el clima sólo tenemos la prevención; pero el campo prácticamente no ha cambiado en nada desde la llamada Revolución Verde y no se ve una política pública del Gobierno federal en puerta que anticipe un cambio.

En lugar de importar granos, México tiene tierra, conocimientos y mano de obra para convertirse en el máximo exportador del Mundo, pero ya se sabe que si eso se concreta los negocios a la sombra del poder se caen.

Por lo anterior el campo en nuestro país está olvidado por el Estado Mexicano y ahora, con estas crudas heladas, además de dañado está olvidado… Pendientes…

~~PILAR VA A LA CALLE Y SUPERVISA LABORES.- Como es su costumbre, la alcaldesa PILAR GÓMEZ supervisa de forma personal los trabajos que se realizan en bien de la población. Por ello se le vio en las colonias Niños Héroes, Nueva Era y Mariano Matamoros revisando que los trabajos de mejoramiento de vialidades, alumbrado público y limpieza de áreas verdes cumplan con la expectativa de la población. La alcaldesa PILAR recorrió las calles y los espacios públicos donde maquinaria pesada se emplea para mejorar la calidad de vida de la población. Pero no sólo supervisa las acciones que ella ordena, sino que mantiene un contacto permanente con la población, para escuchar de viva voz y sin intermediarios, las necesidades ciudadanas para darle pronta respuesta. Cabe destacar que los vecinos de las zonas visitadas, agradecieron presencia de la alcaldesa PILAR, pero más la pronta respuesta que les dio a sus peticiones.

~~LOS ENTRETELONES~~

++CUENTAN QUE… Quien no la está pasando del todo bien es el secretario general de la Sección 30, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, RIGOBERTO GUEVARA VÁZQUEZ, a pesar de la sonrisa de oreja a oreja que presenta siempre… Cuentan que cuentan que al interior del Sindicato, sus agremiados no están nada conformes con las gestiones que RIGO ha hecho, específicamente los maestros de Tiempo Completo, que han evidenciado su sentir diciéndose abandonados… También cuentan que como este año es electoral y además de renovación de seccionales del SNTE, RIGO podría no salir ganador en ninguna de las dos, porque la “incomodidad” al interior de la Sección 30, entre los agremiados sigue creciendo y no se “huele” que pretendan dar conformidad a los inconformes… ¡Ay nanita!

++CUENTAN QUE… Quien sigue muy de cerca el desempeño de RIGOBERTO GUEVARA VÁZQUEZ, es el presidente del Comité estatal de Redes Sociales Progresistas, ENRIQUE MELÉNDEZ PÉREZ, pues además de tener su interés en las urnas del seis de junio, también tiene interés en que uno de su “establo” sea el próximo secretario general de la Sección 30… Cuentan que cuentan que ENRIQUE MELÉNDEZ viene con todo, trae proyecto político y proyecto gremial bajo el brazo… Pero lo más importante es que trae unos costales llenos de lana para operar y conseguirlo… ¿Será…? Si lo que cuentan es cierto, habría que preguntar, ¿de dónde sale la lana…? ¡AyWey!

++CUENTAN QUE… Los integrantes del Movimiento de Regeneración Nacional a lo largo y ancho de Tamaulipas andan muy confiados y presumiendo que tienen “todo ganado” de cara al próximo seis de junio, pero la realidad es otra muy distinta a su “exceso de confianza”… Cuentan que cuentan que el hecho de que la lista de candidatos todavía no ha sido soltada, es porque el tironeo, los piquetes de ojo, las señales obscenas y hasta los recordatorios maternales están a toda velocidad en los intestinos de Morena, allá en la Capital del país… También cuentan que habría muchos huérfanos políticos y otros tantos fracturados que, motivados por el celo, el rencor o el revanchismo político, al no obtener una candidatura, jueguen las contras a Morena… Está carbón, diría el ranchero, al ver las patadas, los reparos y las mordidas que se tiran en el establo guinda… ¡Calla pesáo!

++CUENTAN QUE… Aunque suene paradójico e incluso increíble, quien le generó una pésima imagen al Partido Acción Nacional (PAN) en la Capital, podría ayudar a mejorar esa imagen… Cuentan que cuentan que el depuesto alcalde, XICOTÉNCATL GONZÁLEZ URESTI, quien ayudó a perjudicar la imagen del PAN ante los capitalinos, ahora podría ser de “gran ayuda” de cara al seis de junio, siempre y cuando sea llamado a cuentas… También cuentan que XICO es el “Plan B”, reservado en caso de que se requiera pólvora para activar el cohete electoral del PAN, por eso se le tiene cerca, comiendo de la mano en la Secretaría de Salud, en caso de que se requiera un “sacrificado”… Todo tiene su razón y su porqué… ¡Ostias tío de la Virgen Santa!

[email protected]

