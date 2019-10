DE PRIMERA…….. LA DAMA DE LA NOTICIA

POR ARABELA GARCIA……

–CANACO MATAMOROS EN CONTRA DE OTORGAR PERDON A DELINCUENTES Y CARCEL A CONTRIBUYENTES, DE ACUERDO A PROPUESTA DEL GOBIERNO FEDERAL.

–.MARIO LOPEZ SE LA PASA PARCHANDO CALLES Y LAS COLONIAS LLENAS DE BASURA.

—ALCALDES SE EMPODERAN Y EXIGEN PRESUPUESTO PARA MUNICIPIOS; RECIBEN SOLO GAS.

Alcaldes es trending topic en twitter; diferentes redes sociales y demás medios de comunicación, han generado que esta noticia haya dado la vuelta al mundo y México ha logrado colocarse como el país con mayor imagen gracias a las locuras del PEJECITO.

Los elementos de seguridad no actuaron por su propia voluntad para rociar con gas pimienta a los alcaldes quienes pretendían un dialogo con el Presidente de la Republica.

Ni tampoco el ejército se manda solo cuando soltaron al presunto delincuente.

A quien le está fallando el cerebro en la administración federal que dirige ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, lo cierto es que la sociedad joven esta consternada por lo que sucede y también los adultos; la zozobra se ha generalizado ya que no hay un día que no suceda algo que ponga en jaque al país.

El presidente cuida los centavos y se le van los billetes ya que muchos de sus amigos están despachándose con la cuchara grande; pero parece indicar que AMLO solamente está programado para ver lo que le conviene.

AMLO se ha convertido en un robot que pareciera recibir órdenes absurdas pero de quien; está programado para hacer que el país pierda el rumbo, se ha vuelto permisivo con los delincuentes que hacen daño a la sociedad y también a los que la roban, tanto ha disculpado a quienes cometen asesinatos y dañan la salud de la sociedad como a delincuentes organizados y también defiende a los evasores fiscales; a donde vamos a parar con este gobierno que en su afán de perfeccionar al país está perdiendo un proyecto de gobierno que pudo haber sido muy bueno.

Los alcaldes solamente piden equidad en el reparto de los recursos, cada espacio del territorio nacional ocupa dinero para el desarrollo de sus municipios, ¡!!!Porque Matamoros tiene tanto problema de basura; pues porque no hay dinero para comprar camiones ¡!!!. Este tan solo un granito de mostaza de toda un serie de prioridades.

Lo mismo sucede en otros estados y municipios en donde el presupuesto es fundamental para subsistir… la pregunta seria ¡!! Quien se queda con el presupuesto que no se ejercerá ¡!!!!.

Entre muchos de los temas resalta el de la reducción desde el año pasado para la seguridad y el año que entra van a reducir más… ojalá haya sensibilidad”, expresó uno de los alcaldes manifestantes.

La presencia de los presidentes municipales se dio durante la conferencia de prensa que ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR sostiene todas las mañanas y en ningún momento quisieron entrar a la fuerza solamente consideraron que ante la cerrazón del gobierno federal la mejor opción era verlo durante las mañaneras.

Cerca de 80 alcaldes acudieron a la capital del país para manifestarse. En una pancarta se leía “salvemos a los municipios”. En sus exigencias estaban más recursos para la seguridad, para el Fondo de Apoyo al Migrante, para el Minero y el de los Pueblos Mágicos.

Si estos shows se van a venir viendo en la 4 T, México seguirá siendo trending topic de manera continua durante este sexenio y ya los temas de inseguridad y corrupción pasaran a otro nivel.

Sin embargo, cada líder trae su estrategia y el hermano del Presidente Morenista ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, logro sumarle a 21 alcaldes de municipios de Chiapas.

Los alcaldes quienes militaban en diferentes partidos de manera separada renunciaron a estos para afiliarse a MORENA, todos encabezados por PIO LOPEZ OBRADOR.

Acaso la reducción de presupuesto es una manera de presión para meterlos al redil y convertirlos a todos en MORENA, la estrategia no es mala pero el descaro si, sobre todo ante personajes que se jactan de que la ética los valores y la patria es primero.

Aunque los alcaldes señalan que no fue por presión lo cierto es que algo habrá de fondo aunque la forma esta maquilada.

Desde el principio de la administración federal se ha visto una división que solo pretende vencer para lograr el poder absoluto como está sucediendo ante temas donde el consenso fue letra muerta.

Y en relación a perdón a delincuentes ABEL MORON GUZMAN, Presidente de la Cámara de Comercio de Matamoros se manifestó en contra de otorgar perdón a delincuentes y cárcel a los contribuyentes, esto derivado de la muy clara política federal de ser dócil con los delincuentes y severos con los contribuyentes.

NO puede haber gobierno federal selectivo y utilizar las herramientas del estado para perdonar o castigar según conveniencia, por lo que instó a la federación a procurar siempre que ante todo prevalezca el estado de derecho pero sobre todo la equidad y el estímulo a los empresarios que son los que generan riqueza y empleo y que hoy cuando menos en frontera ya piensan en sacar sus capitales de México, recalco el líder de los comerciantes en Matamoros.

El que anduvo en México, es el alcalde de Matamoros, MARIO ALBERTO LOPEZ, o a menos que esa haya sido la excusa para no dar la cara ante algunos eventos.

Su temita de parches y pavimentaciones en las calles se le está terminando y ya no sabe cómo justificar tantos millones que dijo le enviaría el gobierno morenista cuando la realidad es que para estos no existe en su mapa político; La borrega tendrá que hacer uso de su talento administrativo para llevársela tranque como dice porque de lo contrario tendría más problemas aparte del de la recolección de basura que hace crisis en las colonias.

No ha parado de parchar calles pero son las mismas porque la calidad de los materiales no aguantan más que para una llovizna y se vuelven a poner igual, la realidad es que la administración esta cada día peor y la danza de los millones de lo que hay solamente se queda en un solo sequito, además de muchas tranzas por doquier.

NO ROBAR, NO MENTIR, NO TRAICIONAR, es un slogan que le quedo bastante grande a nuestro alcalde.

