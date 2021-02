[email protected]

CANADA, EL AMIGO MÁS CERCANO DE EEUU: JOE BIDEN

Rubén Dueñas

Decía mi abue, en paz descanse, que al buen entendedor en pocas palabras, por lo que creemos que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, entendió a la perfección el mensaje cuando el nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, en su primera reunión virtual, que “Estados Unidos no tiene ningún amigo más cercano que Canadá”.

Con todo y los males de salud que ha enfrentado a lo largo de los 79 años de edad que va a cumplir el próximo 20 de noviembre, Biden aprovechó el viaje para atacar en forma directa a su predecesor, Donald Trump, al afirmar que “se ha echado de menos el liderazgo de Estados Unidos” en los últimos años.

Trudeau, junto con la viceprimera ministra de Canadá, Chrystia Freeland, se reunieron el martes de forma virtual con Biden y la vicepresidenta de EEUU, Kamala Harris, en el primer encuentro bilateral que el presidente estadounidense mantiene con un líder extranjero desde que llegó a la Casa Blanca, el pasado 20 de enero.

Biden aseguró que planeaba hablar con Trudeau sobre la pandemia del Covid-19, la crisis climática, sobre migración y refugiados y sobre como ambos países pueden “luchar por sus valores en el escenario global y fortalecer sus democracias” a nivel interno.

“Espero verlo en persona en el futuro. Estados Unidos no tiene ningún amigo más cercano que Canadá”, aseguró Biden. Lo que nos deja ver o entender que por los siguientes cuatro años México pasó a la historia.

Es cierto que cuando Enrique Peña Nieto –en funciones de presidente– tuvo la ocurrencia de invitar a Donald Trump a que visitara México, a lo que el magnate neoyorkino andando en campaña como candidato del Partido Demócrata rumbo a la Casa Blanca, no se hizo del rogar y aceptó, de lo que creemos que el ahora ex mandatario mexicano se arrepintió, porque las críticas en su contra no se hicieron esperar. Pero salió más o menos bien librado ya que Trump ganó las elecciones.

Pero el reverso de la medalla lo tenemos en el caso de la reelección que buscó Donald Trump por todo lo largo y ancho de la Unión Americana, en cuyo inter el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, fue a Washington, seguramente a ofrecerle su apoyo, como todo mundo lo pensó, pero, pero, pero, de nada le valió ya que con todo y el dineral que le metió a su estridente campaña, lo derrotó su adversario del Partido Demócrata Joe Biden.

López Obrador con la supuesta experiencia que presume y que supuestamente debería de tener, por los más de 30 años que tiene de vivir de la política, se equivocó y midió mal la proyección de su gran cuate, pero, pero, pero, lamentablemente perdió, mejor dicho perdieron los dos, ya que fueron muchos los mexicas que lo pendejeaon por haberse entregado a Donald Trump, ya que junto con el arrastra a su gran proyecto de la CT. No hubo tiro, voló el pato.

Todos los errores se pagan y este no va a ser la excepción. Al menos para nosotros el nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ya pintó su raya y además nos hace ver que Canadá es su amigo más cercano.

Con el control del Congreso era obvio que la Cámara de Diputados aprobaría ayer en lo general y en lo particular la iniciativa de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, la que fuera enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. La aprobación del documento fue por la clásica vía del mayoriteo, del que en sus mejores años hacía gala el PRI, AMLO no esta descubriendo nada, no se emocionen.

En lo general la iniciativa contó con 304 votos a favor, 179 en contra y cuatro abstenciones. En lo particular obtuvo 289 votos a favor, 152 en contra y una abstención.

Después de la aprobación en la Cámara de Diputados de la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, para modificar el sector eléctrico del país, se prevé que las inversiones actuales se mantengan ya que ganarán todos los litigios; SIN EMBARGO ES UNA MALA SEÑAL PARA NUEVOS PROYECTOS, dijo la Calificadora Moody´s.

“Todos los cambios que se están dando en el sector son una muy mala señal para inversión futura en el sector energético, y sobre todo en el sector de energía renovable y eso va a afectar la oferta de energía que habrá en México y va a afectar el crecimiento económico en su conjunto en el mediano plazo”, dijo la analista para México de la agencia, Ariane Ortiz-Bollin.

Por cierto no todos los militantes de MORENA están de fiesta por la aprobación de la reforma energética, impulsada por López Obrador, uno de ellos es el diputado federal, Porfirio Muñoz Ledo, el que advirtió su aprobación podría implicar que México incumpla con acuerdos internacionales en materia de cambio climático de los que el país ha sido el principal impulsor.

Por fin el PRI abrió la boca, en forma escueta pero habló y además algo es algo, dijo el diablo. En el tricolor aseguran que ven con gran preocupación las acusaciones de la Fiscalía General de la República, en contra del gobernador Cabeza de Vaca por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal.

La FGR deberá sustentar sus acusaciones con pruebas contundentes y si el gobernador es culpable deberá enfrentar a la justicia.

En el PRI nunca estaremos de acuerdo en el manejo faccioso de la procuración de justicia, pero tampoco avalaremos que se afecten impunemente los intereses de los tamaulipecos.

Estamos y estaremos siempre por el respeto a la ley y a las instituciones y del lado de los intereses legítimos de los tamaulipecos.

Nos enteramos que la UAT invita a sus estudiantes de licenciatura a participar en la Convocatoria del XXVI Verano de la Investigación Científica y Tecnológica del Pacífico Programa Delfín 2021.

El programa está dirigido a estudiantes de nivel licenciatura, de todas las áreas del conocimiento de las Instituciones de Educación Superior del país afiliadas al programa Delfín.

De acuerdo con la convocatoria, los estudiantes seleccionados se integran a proyectos de investigación de su interés, asesorados por profesores investigadores, en una estancia académica bajo la modalidad virtual, que tendrá una duración de siete semanas del 14 de junio al 30 de julio del 2021 y al finalizar podrán participar en el Congreso Internacional del programa a celebrarse del 25 al 28 de agosto.

