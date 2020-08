[email protected]

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

CANCELAN CEREMONIA DEL GRITO Y DESFILE 400 ALCALDES DEL PAN

En un acto responsable “de respeto a la vida y a la ciudadanía”, ante la presencia del COVID-19, las 400 alcaldías gobernadas actualmente por el PAN, determinaron no llevar a cabo los festejos masivos del Grito de la Independencia el próximo 15 de Septiembre, lo que dio a conocer el presidente municipal de Huixquilucan, líder estatal del partido azul y máximo dirigente de la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC) de éste instituto político, Enrique Vargas del Villar.

Por cierto después del anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador de realizar la ceremonia del Grito la Independencia durante la noche del 15 de Septiembre, el Partido Acción Nacional informó que sus alcaldes ya cancelaron esa conmemoración para no arriesgar a los ciudadanos, por lo que exigió al mandatario nacional que haga lo mismo.

Durante la llamada “conferencia de prensa” AMLO adelantó que también habrá desfile; durante la ceremonia del Grito se recordará a los fallecidos por el COVID-19, así como al personal de salud, médicos y enfermeras, que combaten la pandemia en el país, haciendo hincapié en que de las personas contagiadas ya suman más de 46 mil los fallecidos.

Dijo que en el período neoliberal se buscó que los mexicanos se olvidaran de los héroes de la independencia y la revolución mexicana y mencionó como ejemplo la cancelación del desfile del 20 de Noviembre, tan importante, el llamado de Madero a derrocar a la dictadura porfirista para liberar al pueblo de México, es una revolución social del mundo. “¿Cómo vamos a olvidar!”.

Por su parte el dirigente nacional de la ANAC del PAN, Enrique Vargas del Villar sostuvo que “de ninguna forma se va a exponer la vida” de las personas y apuntó que de los gastos que no se harán por la suspensión de los festejos se destinarán para la compra de vacunas en cuanto estén disponibles, las que se distribuirían entre los ciudadanos de las alcaldías gobernadas por el PAN.

“Solo los irresponsables pueden anunciar la celebración de la independencia de México en las circunstancias que tiene actualmente el país, con una pandemia que viene desde el mes de marzo y hemos llegado a julio y aún no se puede controlar. Las autoridades federales han señalado que la curva del COVID-19 y que los fallecidos en el país ya está controlada y viene a la baja, cuando los números marcan lo contrario”, remarcó Vargas del Villar.

Nadie a pretendido confundir a nadie “diciendo que se había dejado en libertad” a Emilio Lozoya Austin, como lo señaló el presidente López Obrador en su crítica mañanera de todos los días. Fue el juez de control Juan Carlos Ramírez Benitez, el que –según se publicó– decretó la libertad condicional del exfuncionario del gobierno de Enrique Peña Nieto, en el caso Odebrecht.

Para mejores señas el mismo juez dijo se atenderán las medidas cautelares impuestas, sin perjuicio de que pueda ser privado de éste derecho, con motivo de la existencia de alguna otra causa del órden federal ó del fuero común.

Por cierto como que López Obrador anda como que no lo calienta ni el sol, ya que si Altos Hornos de México (AHMSA) no devuelve los 200 millones de dólares que se pagaron de sobreprecio en la compra de la planta de Fertinal, advirtió que su gobierno no otorgará “ninguna concesión”.

En su noticiero mañanero desde palacio nacional AMLO aseguró que el empresario Julio Villarreal, presidente de Villacero, ofreció regresar al gobierno 200 millones de dólares por la sobrecompra de esa planta “chatarra”, lo que ocurrió cuando Lozoya Austin era el titular de Pemex.

Como no ve claro después de los días que han transcurrido de la extradición de Lozoya a la fecha, López Obrador dijo que “si devuelven el dinero, eso es un asunto legal que corresponde resolver a la Fiscalía Genera General de la República (FGR). Es una especie de reparación del daño. Pero si no devuelven el dinero “nosotros no vamos a otorgar ninguna concesión, si no recuperamos lo que se llevaron”. Desde el principio nos dejó que del caso lo que más le importa es la lana.

La bancada del PAN en la Cámara de Diputados anunció que recurrirá al amparo ante el Poder Judicial Federal para obligar al presidente Andrés Manuel López Obrador a usa el cubrebocas, ya que la ciencia ha comprobado su efectividad para enfrentar los contagios del COVID-19. Como figura política y referente el Jefe del Ejecutivo esta obligado a portar ese equipo de protección personal en público, como lo hizo en su primera visita oficial a EEUU.

Según una columnista del Distrito Federal no lo hace porque es muy macho, además de su sentido de inferioridad que viene arrastrando desde su infancia.

Le atribuyen al académico Edgardo Buscaglia, el haber difundido a través de la redes sociales que el ex presidente Enrique Peña Nieto se encuentra bajo custodia policial en Madrid España. Sobre del tema en su noticiero mañanero el presidente López Obrador al ser cuestionado dijo no tener información al respecto.

Ahora resulta que los gobernadores de 10 estados de la república mexicana, entre ellos el de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, solicitaron la renuncia del subsecretario de Prevención y Promoción de Salud, Hugo López-Gatell, al que le falló la estrategia de contención del COVID-19, como lo venían advirtiendo especialistas nacionales e internacionales, porque sus medidas sanitarias no han sido claras ni firmes.

La UAT concluyó ésta semana el proceso de admisión para el ciclo escolar Otoño 2020-3 de ésta casa de estudios, con la presentación del exámen general de ingreso a Licenciatura Exami II del Centro Nacional de Evaluación de la Educación Superior (CENEVAL).

Por la contingencia sanitaria del COVID-19 el exámen se llevó a cabo en la modalidad virtual y en algunos casos se desarrolló de manera presencial, atendiendo en todo momento con las medidas sanitarias.

En éste sentido, las Facultades y Unidades Académicas de la UAT tomaron en cuenta las necesidades de los aspirantes, para brindarles las facilidades en la aplicación de su exámen.

En su oportunidad y con el apoyo de la Rectoría, los planteles de ésta Universidad se prepararon para atender a los estudiantes, tanto para la aplicación en la modalidad virtual, como en la recepción de los jóvenes que acudieron a realizar el exámen de manera presencial, con las medidas de prevención sanitaria exigidas por las autoridades de salud en el estado. Esas son ganas de estudiar, ni duda nos queda.

