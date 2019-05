HIPÓDROMO POLÍTICO

POR CARLOS CORTES

CANDIDATOS A DIPUTADOS, ¡QUE NOMÁS NO!

La tarde de este miércoles se llevó a cabo un “Foro Político” organizado por la COPARMEX de Ciudad Victoria, que no fue debate, de ninguna manera, pero digamos que fue un encuentro. El evento se llevó a cabo en la secundaria de la Universidad La Salle y la asistencia de los candidatos y de los ciudadanos fue, por llamarlo de alguna manera, “promedio”.

Pero entrando al fondo del asunto, y lo digo con toda responsabilidad, casi todos los candidatos dejaron mucho que desear: poco conocimiento de los temas, baja capacidad para comunicar y pobres propuestas. Creo que casi todos los candidatos nos quedaron a deber a los espectadores.

Y créame que no queríamos ver sangre en la plaza. No. De ninguna manera. Pero si queríamos escuchar propuestas, los “qués” y los “cómos”. Pero lo que más pena dio es ver que muchos de ellos ni siquiera saben que hace un legislador, quien no tiene recursos para hacer obras y quienes han prometido obra no tienen ni la menor idea de lo que debe hacer un legislador, un diputado.

De entre ellos, hubo quienes dieron más pena que otros. Por ejemplo, el currículum de Alejandro Etienne Llano, quien ha sido alcalde de Ciudad Victoria, diputado local, actualmente sin licencia, por cierto, lo que le puede acarrear serios problemas legales en el remotísimo caso de que ganara la elección; ha sido presidente del Supremo Tribunal de Justicia en Tamaulipas y precandidato a gobernador en 2015-2016.

Etienne tenía la obligación de haberse llevado las dos orejas y rabo, hablando en términos taurinos, lo que lamentablemente no sucedió, le quedó a deber muchísimo a los asistentes como le quedó a deber a los ciudadanos cuando fue presidente municipal. Y si hubiera sido debate no me quiero imaginar cómo le hubiera ido.

Pero no es el caso exclusivo de Ciudad Victoria. Lo mismo ocurrió en Reynosa y en el sur del estado. En su mayoría los candidatos o se dedican a atacar a sus iguales o demuestran su ignorancia, lo que no podrán superar cuando lleguen al Congreso de Tamaulipas.

Y da pena, porque en los últimos años, se ha hecho un esfuerzo muy importante por hacer del Congreso Tamaulipeco un espacio de debate; de transparencia; de respeto a los ciudadanos; de propuestas de participación social; de equidad de género; de orden en la administración del Congreso; de integración de todos los sectores a los trabajos legislativos, incluidas las personas con discapacidad; esfuerzos que deben mantenerse en la próxima legislatura.

Hoy el Congreso de Tamaulipas es uno de los que menos cuesta a los ciudadanos en todo el país y que ha trabajado mucho en procedimientos puntuales para sistematizar el trabajo legislativo, lo que no es fácil, acciones entre otras en que se ha empeñado el presidente del Congreso, Glafiro Salinas Mendiola, y en donde se ha formado un equipo profesional de servidores públicos.

Y déjeme decirlo, Arturo Soto Alemán, candidato del PAN a diputado local por el Distrito 15, se llevó la tarde. Después, Paty Pimentel, candidata a Diputada Local por el Distrito 14 por Movimiento Ciudadano, quien también tuvo una importante participación. Y Daniel González de Movimiento Ciudadano por el Distrito 16. Me parece que, en ese orden, fueron los tres que dejaron mejor mensaje a los asistentes al evento: Arturo, Paty y Daniel.

Dicho con todo respeto, en los demás candidatos, los que fueron al “Foro” claro, dejaron ver un desconocimiento grave de las Leyes y de las obligaciones de los diputados, no tienen una idea clara de cómo se construye una política pública, que les permita entenderlas y plasmarlas en una Ley o identificarlas y corregirlas en la norma, por lo menos, para enriquecer la elaboración de leyes desde el Congreso de Tamaulipas; y hoy pude entender porque en el Congreso no necesitamos sólo buenos deseos.

Insisto, si Etienne Llano que es abogado de formación y fue presidente del Poder Judicial de Tamaulipas y diputado local quedó a deber muchísimo al respetable, imagínese Usted el papel que van a hacer quienes nunca han puesto, siguiera, un pie en el Congreso. Van a aprender, claro, pero quienes vamos a pagar la novatada de ese aprendizaje seremos los ciudadanos.

No falta mucho para la elección. En 10 días Usted y yo tendremos que cumplir con el derecho y la obligación ciudadana de votar y estaremos definiendo y sellando el destino del Congreso de Tamaulipas y del estado mismo. Reflexionemos por favor el sentido de nuestro voto. Yo quiero dejarles a mis hijos un Tamaulipas que siga creciendo, que siga avanzando y en donde se logren proyectos que incidan en el desarrollo de la entidad y de la sociedad. Por favor, pensemos el sentido de nuestro voto y, por favor, no se deje influir por los señalamientos de quienes están frustrados porque fueron echados a empellones del status quo. Yo quiero un Tamaulipas mejor, con regiones fuertes y un futuro envidiable que logren disfrutar nuestras futuras generaciones.

1. ¿Será cierto que el ex alcalde de Río Bravo, Juan Diego Guajardo Anzalduas, cambió el Lubys y el Golden Corral por las Gorditas de Jaumave en la capital tamaulipeca?

