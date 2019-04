SEÑAL POLITICA

POR: ANWAR A. VIVIAN PERALTA

-CANDIDATOS DE DIVERSOS PARTIDOS EN CURSOS INTERNOS E INTENSOS

-APARTE DE VIOLENTA, PREPOTENTE, NEGLIGENTE SUB SECRETARIA LA MANTIENEN EN EL CARGO

Inicio este espacio de información para compartirles que este 4 de abril, llegamos a los primeros 32 años de trabajo periodístico.

UNA LABOR diaria que a lo largo del tiempo nos ha permitido aquilatar y conocer a los amigos y a los no tan amigos, a la familia, a nuestros colaboradores y directores en jefe que en 32 años que se dicen fácil hemos alcanzado.

Hemos estado y tenido la oportunidad de estar, ir y venir a muchos lugares, compartir con muchas personas el trabajo de información, investigación y redacción con usted amigo lector nuestro mejor juez.

SOLO interrumpo con estas líneas para decirles, VAMOS A SEGUIR, VAMOS CON TODO, LA FUNCION AUN NO HA TERMINADO.

EN EL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO Por el V distrito electoral local de Reynosa, le comento que YAZMIN CABRERA VARGAS y como suplente DINORA JAEL HERNANDEZ ARREOLA no las pierda de vista pues promete mucho su campaña electoral que estarán realizando a lo largo de calles, avenidas, colonias populares, comercios y sectores importantes y populosos de la ciudad.

ESTE SABADO tiene rueda de prensa en una visita mas a Reynosa la aspirante a la dirigencia nacional del sindicato petrolero en el país, MARIA DE LOURDES DIAZ CRUZ-LULA como le llaman cariñosamente sus simpatizantes y compañeros petroleros.

ALFREDO CASTRO OLGUIN es el candidato por el partido de la revolución democrática en el distrito VII seguramente podrá levantar el vuelo para posicionar al PRD en su lugar de la izquierda que aseguran perredistas no han perdido por completo y como uno de los bastiones que fue el PRD en la frontera, Reynosa repuntará con un estilo de campaña electoral fuerte en cada rincón del distrito VII.

EN LA AMPRAC, Asociación de mujeres profesionistas de Reynosa, siguen las actividades cotidianas y promoviendo a su vez las acciones que las mujeres profesionistas pueden realizar en favor de los grupos vulnerables de la sociedad reynosense.

LO ANTERIOR llega con la presidencia de la asociación en manos de la talentosa joven egresada de la UMAN de la facultad de derecho, GABRIELA MORENO GIL quien además de contar con su despacho jurídico se da tiempo en su amplia agenda para llevar a cabo eventos como el pasado día internacional de la mujer en celebraron con una importante conferencia a cargo de la LIC. CLAUDIA DE BUEN, vicepresidente de la barra mexicana del colegio de abogados con un gran éxito y participación.

NEGLIGENCIA PROVOCA ATRASO EN PAGO A MAESTROS: RIGO GUEVARA

El mal manejo de los recursos en la Secretaria de Educación de Tamaulipas, la falta de nombramientos en los distintos niveles de educación básica, además del retraso administrativo y falta de pagos que se genera en la dependencia, es a causa del embudo que provoca la Sub secretaria MAGDALENA MORENO ORTIZ, dijo el Secretario General de la Sección 30 del SNTE, RIGOBERTO GUEVARA VAZQUEZ.

Al sostener una reunión de trabajo con el Secretario de Educación, MARIO GOMEZ, y acompañado por los miembros del Comité Ejecutivo Seccional, RIGOBERTO GUEVARA, denunció los problemas que se han generado a raíz de la retención de nombramientos en los distintos niveles de educación, preescolar, primaria y secundaria, por negligencia de la Sub secretaria.

“La falta de pago a los maestros tiene una razón y no es más que el embudo que se provoca desde la Sub Secretaria de Educación Básica, quien en lo que va del presente año no ha entregado ni un solo documento de las solicitudes que se han hecho a petición de los trabajadores de la educación a través de esta organización sindical, en el 2019.

“Nos han entregado nombramientos, pero estos corresponden a trámites que se hicieron desde hace año y medio, algunos el año pasado y son los que apenas se van liberando, por ello mi pregunta es”, ¿en dónde están esos nombramientos que faltan?, dijo.

Dijo que existen instituciones educativas en dónde hacen falta maestros, incluso, lo que desde hace mucho tiempo no se había visto, porque hasta en Victoria, hay instituciones que padecen la falta de maestros, al igual que muchas instituciones de educación básica en el Estado, en donde si no existe un nombramiento, los maestros no pueden presentarse a su centro de trabajo y en los casos en los que se ha hecho, no hay pagos, por la falta de este tipo de documento.

“No es un esfuerzo de la Secretaria de Educación, menos un favor de la Sub Secretaria de Educación Básica, quien está provocando este burocratismo y problemas administrativos, sino más bien es una obligación de cumplir con sus responsabilidades como lo ha ordenado el Gobernador del Estado Francisco García Cabeza de Vaca, para que los funcionarios cumplan con sus funciones”, dijo.

Cabe destacar que el Secretario General de la Sección 30, dio por terminada y abandonó la reunión de trabajo sostenida con las autoridades educativas, después que la Sub secretaria MAGDALENA MORENO, admitió que esos documentos están en su poder y en las distintas direcciones a su cargo, en donde se realiza el trámite correspondiente, y donde Guevara Vázquez, reitero el tortuguismo y la lentitud que esto provoca en perjuicio de los maestros quienes reclaman sus pagos y sus nombramientos.

IMPORTANTE ACTIVIDAD ha llevado a cabo en cursos de capacitación el LIC. ANTONIO DE LA ROSA dentro de la estructura de UNIDOS POR MORENA REYNOSA.

Y con ello sin duda preparándose ampliamente para enfrentar el reto político del 2 de junio con la marca MORENA.

MIENTRAS QUE, EN LA CAPITAL DEL ESTADO, arde la dirigencia estatal del partido ante la chicanada como lo calificó el delegado del comité nacional MARCOS CRUZ MARTINEZ que JOSE ANTONIO LEAL DORIA haya aparecido como arte de magia en la posición número dos de la lista de candidatos a diputados locales plurinominales y donde los morenistas no están de acuerdo.

POR ESTE MOTIVO desde este miércoles y el resto del fin de semana de no arreglar la situación un enviado especial del Comité nacional de MORENA, seguirán apostados Militantes, dirigentes y en especial, FUNDADORES DE MORENA en la toma de las oficinas del Comité en Tamaulipas, que exigen la salida de LEAL DORIA el canallín, pasado de listo.

Y a quien acusan Por actos de corrupción al interior del partido además de hacerlo ante la comisión de justicia y honestidad para que se siente precedente de que nadie está por encima del estatuto.

LAMENTABLE DECESO el que se produjo en Madrid, España del cantautor y poeta argentino, JOSE ALBERTO GARCIA GALLO conocido con el nombre artístico internacional de ALBERTO CORTEZ a los 79 años de edad.

Acaecido este jueves en el hospital universitario por una hemorragia gastrointestinal y quien deja un legado musical de mucho nivel y que jamás será recordado como una serie de melodías que inspiraron a muchos artistas mundialmente para grabar también.

Sus canciones inolvidables: Cuando un amigo se va, MI árbol y yo, En un rincón del alma, No soy de aquí ni soy de allá, Te llegará una rosa cada día, Distancia, Un barco frágil de papel, Castillos en el aire entre otros éxitos. ALBERTO CORTEZ (q.e.p.d.).

ENVIO mi felicitación por su cumpleaños el pasado 2 de abril a DON ALFONSO DE LEON FUENTES Y RAFAEL RODRIGUEZ.

Asi como este 5 de abril a La senadora suplente por MORENA, LIC. ROSY CANTU DE MAYORGA; JOSE WALLE JUAREZ, distinguido periodista tamaulipeco; EMILIA PEREZ, VICENTE FLORES MARTINEZ, ANSELMO GUARNEROS CARRANZA Y JONATHAN SELVERA MACIAS.

Y NOS VEREMOS.