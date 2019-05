HIPÓDROMO POLÍTICO

POR CARLOS CORTES

CANDIDATOS DEL PAN LISTOS PARA LA ELECCIÓN

En la última encuesta de la campaña electoral, levantada por la empresa Arias Consultores, S.C., el PAN se ha consolidado como el partido político que logró una delantera inalcanzable por sus adversarios, en todo el estado de Tamaulipas.

De acuerdo con esta medición, el blanquiazul podría ganar el próximo domingo 2 de junio hasta 21 de los 22 escaños legislativos que están en juego para integrar el próximo Congreso de Tamaulipas.

Luis Octavio Arias, Director General de esta empresa, dijo que en Tamaulipas no pegó el efecto MORENA, por varios factores: primero, se ha mantenido la gobernabilidad en el estado; segundo, el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca ha resultado bien aprobado en las mediciones que esta misma compañía viene levantando mes a mes; y tercero, que desde 2016 que llegó la alternancia a Tamaulipas, el PRI no ha podido dar resultados. Y de acuerdo a las mediciones se podría asegurar que el otrora poderoso partidazo no logrará ninguna curul en el Congreso de Tamaulipas.

Pero eso no es nuevo. Ese escenario nosotros ya lo hemos visualizado desde el inicio del proceso electoral, porque o buscan consolidar a sus legisladores plurinominales, o porque quienes están al frente no saben y buscan con pura estrategia mediática, en lugar de irse a territorio, lograr triunfos electorales.

Tamaulipas, dijo Arias, está dividido en tres zonas, y hay una tendencia buena para el PAN en la zona sur, la mejor del estado dijo Arias. En la zona centro, marcan también bien los candidatos albiazules. Y en el norte, en Nuevo Laredo, se ve cohesión política lo que permitirá obtener buenos resultados para el PAN.

En Matamoros pinta bien el PAN, al igual que en Reynosa, a pesar de que la alcaldesa Maki Ortiz no salió bien calificada en su popularidad, como ella quisiera o ha sentido que va. Pero los candidatos del PAN si van bien en las campañas y salen en la medición muy fortalecidos de sus trabajos de campaña.

En fin. Faltan 4 días para que los ciudadanos acudamos a las urnas a votar y a elegir al candidato de nuestra referencia. Hay que cumplir con esta obligación y derecho ciudadano. Nos vemos en las urnas

1. Y hablando precisamente del Congreso de Tamaulipas, y en el marco del Día de la Marina Nacional, el presidente del Congreso del Estado, Glafiro Salinas Mendiola, lamentó que, en el Municipio de la Huacana Michoacán, un grupo de civiles agredieran y sometieran con violencia a miembros del Ejército Mexicano, por lo que hizo llamó al Gobierno Federal para que estos hechos no queden impunes.

Al recordar que el primero de junio se conmemora una fecha muy significativa para la patria, pues desde 1917, la Marina Nacional se ha distinguido por integrarse por mujeres y hombres dispuestos a dar su vida por la gente, y por ello, condenó que miembros del Ejército Mexicano fueran agredidos, desarmados y privados de su libertad, además de ser video filmados, como si lo sucedido hubiera sido una meritoria proeza.

“Es cierto que nuestros soldados actuaron con prudencia y se dejaron someter para evitar una masacre -dijo el diputado Salinas Mendiola- en un hecho en donde sólo cumplían con su deber como parte de un operativo de desarme en contra de civiles que portaban armas de alto calibre al margen de la ley”.

Y es que los medios nacionales destacaron que el comandante de las Fuerzas Armadas, elogió a los soldados por ser prudentes y dejarse someter para evitar una tragedia, que prácticamente los felicitó públicamente por ser sumisos. Salinas Mendiola, puntualizó en su mensaje, “Y por eso también me pregunto: ¿Qué ha hecho el Gobierno Federal para sancionar y llamar a cuentas a esa caterva de insensibles y violentos, transgresores de la ley, que se atrevieron, de una manera vil y repugnante, a lastimar la dignidad de nuestros soldados?”.

Y es que las voces coincidieron con el presidente del Congreso al asumir que ningún Estado debe permitir que sus Fuerzas Armadas ultrajen a su población injustamente, pero tampoco se puede tolerar que un grupo de maleantes, con disfraz de pueblo, humille así a las fuerzas armadas, a los hombres que a través del uso de las armas defienden al Estado y a nuestra patria.

Desde la tribuna del Congreso de Tamaulipas, el legislador neolaredense precisó “que es una lástima y que pena, que nuestros adolescentes y jóvenes puedan ver esos lamentables videos de estos sucesos, y tal vez piensen que quienes se conducen al margen de la ley pueden ser superiores a nuestros militares. Ese no es el ejemplo que deseamos para nuestros hijos y para las nuevas generaciones”.

Finalmente, Glafiro Salinas Mendiola comentó que la inscripción con letras doradas en los Muros de Honor del Congreso, sobre el Ejército Mexicano, lo obliga a expresar, desde la máxima tribuna, el reconocimiento a las fuerzas militares del país, “en especial a la Marina Nacional en la celebración de su día”.

Y me parece que el titular del ejecutivo federal debe recapacitar su posición sobre esta circunstancia ocurrida en Michoacán, porque actos como estos no deben volver a ocurrir y tampoco deben ser tolerados, porque nuestros soldados tienen dignidad y permitir que se les pisotee tiene también consecuencias.

Gracias por recibirnos.