AGENDA POLÍTICA

Por: Juan Antonio Lerma

Candidatos maruchan

González, polvorín político

Aplaude alcalde inversiones en Ocampo

Los gallos de Valderrama y Erasmo

En una plática de café me comentaba un político de la vieja guardia, de esos personajes que se extinguieron en este 2021, de esos señores todo terreno que ganaron procesos electorales haciendo campañas intensas casa por casa- que los aspirantes a un cargo de elección popular de los que estarán en juego en junio de este año deberán de tener muy en cuenta que para ser candidato no solamente se necesita ser honesto, sino también tener capacidad probada, ya que con ello vendrá la aceptación social.

Nos expuso que los partidos políticos grandes y chicos deben tomar decisiones con lógica política y con sentido social, pues los tiempos de ahora los requieren, ya que lo que se percibe de cara al próximo proceso electoral es que la gente no quiere de esos políticos que se ponen en el horno de microondas y están en un minuto como sucede con la famosa sopa Maruchan. “Hay que dar fin a los políticos maruchan”, nos expresó.

Y tiene razón, cuando de lo que se trata es ganar primeramente la confianza de la sociedad para posteriormente ver los buenos resultados en las urnas.

El pragmatismo político sin ideología, sin proyecto ni rumbo, simplemente nos conduce al oportunismo, y eso es lo que hasta ahora hemos vistos- no en todos, pero sí en los más grandes partidos, donde se han dado imposiciones descaradas de precandidatos y donde lo que menos ha importado es violentar los derechos de verdaderos militantes, cuando vieron que muchos personajes simplemente cambiaron de color como cambiar de calzoncillos, brincaron de un partido a otro, satisfaciendo intereses personales, pero también cupulares de voraces jefe autoritarios.

No se han dado cuenta que el ciudadano nos está diciendo que el sistema de partidos políticos está en un distanciamiento creciente respecto de la sociedad, que hay un hartazgo social hacia el sistema político y de desconfianza hacia las instituciones. Eso no de mentir, no robar y no traicionar ya ni siquiera tiene sentido y mucho menos credibilidad, cuando observamos por ejemplo que en el partido en el poder nacional va cada loquito, cada oportunista, cada personaje instantáneo en busca de una gubernatura, de una diputación federal, de una diputación local y de una alcaldía. ¿Cómo quieren que los electores les crean, les tengan confianza cuando han defraudado, traicionado y engeñado a verdaderos militantes- pasándose estatutos, reglamentos, doctrinas e ideologías por el arco del triunfo?.

Pero bueno, poco a poco irán saliendo las y los candidatos a los diversos cargos de elección popular, después de que los procesos internos para elegirlos van concluyendo, obviamente con su grilla y desgaste natural.

Aquí en Tamaulipas no le fue difícil al PRI seleccionar a sus futuros candidatos, destacan perfiles buenos, regulares y malos. La caballada se ve muy flaca.

En el PAN, todo parece indicar que amarraron muy bien las fórmulas, aunque actualmente haya militantes que se sientan lastimados porque no les tomaron en cuenta, más que nada en los municipios y distritos, donde optaron por personajes de otros partidos como el PRI y PRD. El mensaje del jefe político de los azules es muy claro; quiere carro completo.

En MORENA se está llevando a cabo el proceso interno para elegir candidatos, hubo muchos registros, mucha participación de aspirantes, pero en los próximos días se quedarán con los buenos y les darán las gracias a quienes no compaginan con los intereses cupulares que en la entidad representa el senador RICARDO MONREAL y su amigo, RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA, ambos personajes que han metido mano para seleccionar a los suyos, con la firme idea de que les vayan pavimentando el camino rumbo al 2022.

El diputado federal, ERASMO GONZÁLEZ, también tiene las manos metidas en el proceso interno de MORENA, donde trata de impulsar a sus candidatos, ya que también todo parece indicar que tiene intenciones de competir por la gubernatura el próximo año.

En fin, todo mundo hace talacha y su lucha por obtener un pedazo del pastel político. No es todo es malo. Hay perfiles impactantes, candidatas y candidatos con honestidad y capacidad probada, pero también hay los loquitos y voraces personajes que pretenden satisfacer intereses personales. Ubíquelos muy bien, están a la vista y se dicen llamar los redentores del pueblo. A esos hay que darles fin. Ya veremos el desarrollo de las próximas campañas políticas, pues por ahora sigue presente el tema del Coronavirus y si eso sigue, el triunfador pudiera ser el famoso abstencionismo.

El reto mayúsculo de los próximos candidatos y de las instituciones electorales será que la pandemia no aleje a los ciudadanos de las urnas, con el agregado de pedirles que no prometan lo que saben que no podrán cumplir.

DEL ARCHIVERO…

Tras concluir con éxito su precampaña interna en el PAN, el Arquitecto, NOÉ RAMOS FERRETIZ, agradeció a los militantes y simpatizantes del mencionado partido político, el cual seguramente abanderará por la presidencia municipal del Mante a todas aquellas personas que le abrieron las puertas de su respectivo domicilio para recibir y dialogar con él, sobre el proyecto que encabeza.

Reconoció el ex director de bienestar social que han sido días de diálogo con la gente del PAN, comentarios y pláticas que servirán para elaborar las bases de un proyecto sólido que encabeza.

En González, el panismo se proclamó a favor de la contadora ADA GABRIELA VERLAGE FRIEDMAN, pues consideran que de acuerdo a su amplia experiencia a su paso por diversos cargos públicos, es quien conoce los problemas y necesidades de la ciudadanía.

Militantes y simpatizantes, le refrendaron el apoyo y la confianza, asegurándole que será quien encabece las siglas de Acción Nacional rumbo a la presidencia municipal de González.

A propósito, todo parece apuntar hacia la señora SILVIA RESENDIZ RAGA para que se convierta en candidata de MORENA a la alcaldía de González.

Nos comentan también que doña BETTY NADOLPH DE ORTEGA, será la candidata suplente del PRI a la diputación local por el Distrito 17, donde es candidata titular MIREYA PEÑA RAMÍREZ.

Doña BETTY, es la esposa del ex alcalde JESÚS MIGUEL ORTEGA GONZALEZ, mejor conocido como “MEMIN”, quien a su vez, es coordinador de campaña del candidato tricolor a la alcaldía, ANDRÉS NÚÑEZ RAMOS.

Por lo que se ve, el tricolor quiere quitarse la modorra en ese municipio y volver a conquistar la presidencia municipal que perdió el priista RAÚL GARCÍA VALLEJO.

El grupo político de “MEMÍN” está dispuesto a jugársela, pues no hay duda que doña BETTY hará campaña para ANDRÉS NUÑEZ.

De tal modo, que aunque se esperaba la confirmación de doña SILVIA RESENDIZ RAGA como candidata de MORENA a la alcaldía, no descartaban que finalmente el bueno fuese JAVIER CASTILLO, lo que le pondrá sabor al proceso electoral, pues hay quienes se atreven a comentar que el Municipio está dividido, los grupos políticos igual. ¿Cuál será el final?. PAN, PRI y MORENA darán la batalla por lo pronto. ¿Y Movimiento Ciudadano?. Si el candidato a la alcaldía es MECHE CORONADO, aún más interesante se pondrá este asunto.

Por último, comentamos que en el vecino municipio de Ocampo, Tamaulipas, se viene trabajando en lo relacionado a la obra pública y mejoramiento de la infraestructura urbana, con el único fin de que el llamado vergel tamaulipeco siga siendo un lugar atractivo tanto para el turismo como para los inversionistas.

La administración municipal que encabeza el Profesor, JOSÉ DE JESUS ÁVALOS PUENTE le apuesta a la inversión, y no hay que perder de vista que Ocampo se encamina rumbo al desarrollo.

En esta ocasión, la inversión sigue llegando a Ocampo, pues en esta ocasión el alcalde ÁVALOS PUENTE y su esposa, MA. BRENDA CORONADO MOLINA acudieron a la inauguración del “Hotel Sofía”, el cual se ubica en el corazón de la ciudad.

El alcalde, destacó la importancia que esto trae como beneficio a la ciudad, pues además de promover el empleo, se expande la oferta hotelera en la ciudad generando con ello un mayor desarrollo económico que beneficia a todos.

«Hoy quiero hacer un reconocimiento como autoridad al Contador JOSÉ LUIS BANDA DOMÍNGUEZ y a su esposa la señora BELKIS GUEVARA DE BANDA, que como empresario le apostó a nuestro municipio, con una visión a futuro, y hoy lo estamos confirmando con este nuevo proyecto, muchas felicidades y enhorabuena”, dijo el alcalde durante la inauguración del hotel Sofía.

