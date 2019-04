CORRESPONDENCIA

Candidatos mentirosos…

Por José Luis Castillo

De manera que el inicio de las campañas políticas para quienes aspiran a un lugar en el Congreso del Estado, por los distintos partidos políticos ha dado inicio en la entidad y digo dio inició porque al menos así se puede presumir por parte de los equipos de campaña que hacen todo y de todo para dar a conocer a sus candidatos, que la verdad andan muy errados sobre lo que es un legislador y cuáles son sus funciones, vaya, hay quien desde ahora deja entrever su ignorancia sobre que es un diputado y que es lo que hace.

Muchos de ellos, si no es que la mayoría en los distritos de Victoria, por todos los partidos políticos traen como bandera de campaña y propuestas, dar solución al desabasto del vital líquido en las distintas colonias y sectores de la capital del Estado, pero ¿y deberás esto será tema para un legislador?, tomando en cuenta que:

Un Diputado, es el nombre que recibe una persona nombrada por elección popular como representante en una cámara de Diputados y que entre sus principales funciones, sino es que la fundamental, es legislar para analizar, crear y modificar leyes pero además de fiscalizar los actos del Gobiernos y los entres que manejen recursos públicos.

La verdad que Alejandro Etienne Llano, del Partido Revolucionario Institucional, Pilar Gómez del PAN, Arturo Soto de Acción Nacional y hasta una tal Nora de los Reyes, de Morena, dejan entrever su ignorancia cuando prometen resolver el problema del agua, cuando entre sus funciones, nunca encontré que dentro de las actividades de los diputados este el invertir o ejecutar obras, sean serios, dijo Carlos Morris.

Hay que entender que estamos en plenas campañas políticas aun cuando no se vea mucho, pero hay que hablar con la verdad y prometer lo que se pueda cumplir, no mentiras y menos cosas que dentro de las funciones de un legislador simplemente no existen, por cierto, nada mal caería que se organizara un debate entre los candidatos a Diputados en los distintos distritos electorales, sólo para ver el nivel profesional, de conocimiento y sobre la materia legislativa que traen los aspirantes.

Y ya encaminados sobre el tema deberás que Jesús González Macías, Alejandro Ceniceros y otros vividores de la política no tienen llenadera, ahí los ve prometiendo hasta las perlas de la virgen a los electores, aunque llegando al cargo de los que menos se acuerdan son de sus representados.

2.-Abel Gámez Cantú, presidente Municipal de Soto la Marina, simplemente le falló a Tamaulipas y los vacacionistas que asistieron a la playa la Pesca en ese Municipio, primero porque los servicios ofrecidos por el ayuntamiento simplemente fueron pésimos, eso sí, un buen cobro y bebidas alcohólicas por todos lados.

La nula vigilancia en las aguas del Golfo de México que anteriores administraciones contrataban con los mismos lancheros y pescadores de el poblado la pesca, ahora sí tuvo sus consecuencias con una persona ahogada sin que nadie pudiera hacer nada por él, ni su familia, que asistió a vacacionar a este abandonado destino turístico…

Lo mismo en Llera de Canales, en donde Héctor de la Torre, dispuso de un cobro de 50 pesos por vehículo, ofreció un servicio a medias en recolección de basura y atención a los vacacionistas, aun y con la grave contaminación que a la fecha registra el famoso “rio Guayalejo” y de lo cual nadie ha dicho esta boca es mía.

3.-La temporada de calor propicia la hospitalización de pacientes con problemas de deshidratación y enfermedades diarreicas en los 43 municipios de la entidad, donde en base a los datos proporcionados por la Doctora Gloria Molina Gamboa, durante la última semana se registraron más de 5 mil casos de enfermedades y problemas de este tipo.

Las recomendaciones de la Secretaria de Salud, son, mantenerse hidratado, evitar exposiciones prolongadas al sol, consumir suficientes líquidos y utilizar ropa adecuada para esta temporada.

Por cierto y por asociación de ideas si usted ve o conoce a Sonia Martínez Díaz, infórmele que son varias las ocasiones en las que por diversos medios y formas se le ha solicitado la liquidación de un préstamo que se le hizo, lamentablemente sin éxito hasta el momento, y vaya que no sólo es a una persona a la que le debe, más bien son varios los afectados quienes andan tras de su pista, sí atinó es de esas personas que debe por donde quiera y que se esconde en donde puede, incluso pensando la clásica, mejor irse para el gabacho, así de fácil.

