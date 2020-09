            < Candidatos, poco que ofrecer en comicios 2021

PRESENCIA

1.- La gestoría o indiferencia con que los diputados de Morena (porque son mayoría en la Cámara de Diputados) se conduzcan en la revisión, análisis y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2021, en la que hay cero pesos de inversión en obras para Tamaulipas, y en la mayor parte de los estados, generará consecuencias en el ejercicio electoral de 2021.

¿Que podrán ofrecer los candidatos a diputados federales? Los de Morena después de la aprobación (con su voto mayoritario) de un presupuesto inequitativo e injusto no pueden traer mayores expectativas, que las de levantar el dedo a favor de quien está en el gobierno, un presupuesto aún en discusión, pero que se permitirá servir con la cuchara grande a un puñados de estados centrado en tres grandes proyectos que además no generarán recursos al país, si acaso el tren maya y eso no será pronto.

Los candidatos que abanderen el PAN, PRI, PMC y PRD tienen como excusa no ser mayoría en este momento, y ese será su argumento para pedir su confianza y voto para ser auténtica fuerza opositora (mayoría en San Lázaro). Si bien es cierto que panista, perredistas y pemecistas han mostrado oposición a la bancada guinda, los priistas cada vez que actúan como contrarios al partido en el poder, les sacan un expediente de uno de los suyos y nos le queda otro remedio que disciplinarse para que no les corten la cabeza.

Ahí está el caso de Sonora, que por las razones que Usted quiera la gobernadora priista Claudia Pavlovich no ha defendido a su estado, ella es del corral de Manlio F. Beltrones, ya con eso Usted comprenderá. En cambio la senadora de esa misma entidad, Lili Téllez salió a reclamar la falta de recursos para su tierra natal, ella era morenista y hoy es del bando azul.

Por otra parte Usted recordará que la Fiscalía General de la República inició una investigación contra el presidente del CEN del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, por supuesto enriquecimiento ilícito exhibido en la adquisición de 16 inmuebles en Campeche, donde fue gobernador, esos señalamientos fueron más mediáticos que de fiscalización y no se ha vuelto a decir nada, ni para bien ni para mal, eso quiere decir que la averiguación está abierta y en cualquier momento puede activarse, por eso la sumisión de Alito con el alto mando.

Estas circunstancias nos alerta sobre la pobreza que tendremos en la oferta política electoral de 2021 y en la desmotivación ciudadana a la hora de ejercer su voto, o votos porque esta vez son muchas cosas por las que tenemos que decidir, hoy sólo nos referimos a las diputaciones federales, de las que tenemos 9 de acuerdo a los distritos en nuestro mapa, de estos se pueden derivar uno o más plurinominales.

2.- El compromiso social de la Universidad Autónoma de Tamaulipas ha sido puesto de relieve en infinidad de ocasiones, de eso quedó constancia ahora con el reconocimiento que le otorgó el CRIT nacional que preside Fernando Landeros y que lo hizo patente el Director General del Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil-Tamaulipas, el Ing. Baldomero López Zamora.

En un sencillo acto el rector de la UAT, Ing. José Andrés Suárez Fernández recibió el testimonio de reconocimiento al importante papel que jugó la Casa de Estudios para ubicar a Tamaulipas en 2º lugar nacional por aportaciones para el sostenimiento de la institución que tantos servicios presta a la sociedad.

Al agradecer el reconocimiento otorgado a la universidad, el Rector Suárez Fernández patentizó una vez más el compromiso de la universidad frente a las instituciones públicas y organismos del sector privado que buscan beneficiar a la sociedad. En ese acto le acompañaron la Dra. Teresa Guzmán Acuña y el Lic. Juan Cristóbal Zapata Castañón, quienes son respectivamente Secretaria de Gestión Escolar y Director de Participación Estudiantil.

3.- En Madero gentes cercanas al exalcalde y ex diputado Guadalupe González Galván consideran que este puede figurar en las boletas electorales de 2021, sería la mejor carta para hacer frente a Morena en ese punto geográfico donde se estará disputando la alcaldía, las diputaciones locales por el 20 Distrito y otra que comparte con Altamira, así como la Federal por el VII Distrito

Por lo pronto su gente ya está trabajando en plena reactivación para hacerle frente al partido Morena, donde hondea la bandera de ese partido. El antecedente es que en 2019, Don Lupe y Javier Turrubiates lograron sacar adelante la candidatura del hijo de la Quina, el hoy diputado Joaquín Hernández Correa bajo las siglas del PAN, con dificultad, pero lo lograron, en cambio la Presidencia municipal quedó en manos de Adrián Oseguera de Morena.

González Galván cuenta con una estructura electoral y los contactos con lo que queda del “Quinismo”. Aquella vez sorprendió el cambio de bandera del ex Edil que saltó del priismo a operar para Acción Nacional, un tema que hoy no tiene relevancia.

Ahí tiene Usted en el mismísimo Madero el caso de Erasmo González Robledo, hoy diputado federal de Morena, a quien por cierto enviamos condolencias por el fallecimiento de su señor padre, Erasmo González Martínez, exalcalde de ese municipio por el PRI trienio 1981-1983 y presidente del Tricolor en el municipio, en tiempos en que el “quinismo” estaba en todo su apogeo y ahora su hijo es un acendrado morenista.

El propio Erasmo militó y ocupó diferentes puestos dentro de las administraciones priistas, pero nada es para siempre.

El tema es que Lupe González Galván ya está aceitando la maquinaria, sea para quien sea, pero el adversario a vencer es el partido guinda.

4.- Por otra parte, el Partido Acción Nacional anunció en conferencia de prensa que escuchara a los ciudadanos a través de 500 foros de consulta. La agenda contempla 5 temáticas todas en torno a hacer más eficiente la gestión de los municipios incluyen al DIF. Para el PAN, ahora en pleno año electoral es importante abrir espacios de opinión a los tamaulipecos, esto permitirá no sólo integrar su Plataforma Electoral, sino que obtendrá argumentos para la realización de proselitismo llegado el momento de las campañas.

A partir de este viernes y durante los próximos 60 días el Presidente del CDE del PAN, Luis Cantú Galván y la Secretaria General del partido, Mariela López Sosa empezarán el periplo por los municipios empezando por esta capital, donde podrá apreciarse la evaluación que forzosamente el ciudadano de a pie tiene que hacer sobre el pobre desempeño del gobierno de Xicoténcatl González.

Ojalá y no maquillen los resultados del ejercicio victorense y que de los errores, vacíos y deficiencias cometidas en el municipio sede de los tres Poderes se saque algo de provecho.

Al final de estos foros habrán fortalezas y experiencias de algunos ayuntamientos que servirán para hacer más eficiente otras administraciones, la actuación de Victoria es excepcionalmente negativo, la reprobación que tiene el gobierno municipal también servirá para hacer un diagnóstico de lo que nunca debe repetirse en ningún municipio de Tamaulipas.

Es necesario que el Partido lo reconozca ya que fue incapaz de detenerlo a tiempo a través de sus regidores y de sus diputados.

EN CORTITO: Sólo 14 de los 31 estados de la República (la Cd. de México se cuece aparte) recibirán recursos para algún proyecto, entre esas 17 entidades a las que no asignaron presupuesto para obras, son además de Tamaulipas, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Jalisco, Querétaro, Zacatecas, Puebla, Tlaxcala, Yucatán y Campeche, con la excepción de Puebla todos son de partidos opositores. Miguel Barbosa llegó al poder con las siglas de Morena y aliados, pero no forma parte del rebaño López-obradorista, incluso también lo intentaron amedrentar con el “petate del muerto”, con acusaciones de Lozoya las cuales enfrentó de inmediato el poblano.