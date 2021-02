T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

CANDIDATURAS DE MORENA AL MEJOR POSTOR

X.-Por eso, se ha desatado una temible guerra interna que “los está diluyendo”

LO QUE “ya se veía venir”, ya se está gestando irremediablemente al interior del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), porque aducen que, los actores políticos que buscan la candidatura de este organismo a la alcaldía de Reynosa, “se han trenzado” en una férrea confrontación de grandes dimensiones, porque “nadie está dispuesto a ceder el espacio” y muchos menos “quedarse con los brazos cruzados”, detalle que viene a confinar, primero “el desgaste político que ya se refleja” en este partido y segundo que el creador de Morena Andrés Manuel López Obrador, “ya no manda en Morena o de plano, ya no lo toman en cuenta”, porque subrayan que, el líder nacional de este partido Mario Delegado carrillo, está convertido “en un contumaz mercenario”, porque soslayan que, “está vendiendo las candidaturas al mejor postor”.

REZA EL ADAGIO que, “nunca digas de esa agua no he de beber”, porque todo mundo recuerda que el propio Presidente de la República, cuando era líder de Morena, voz en cuello, con marcada certeza, hacía patente para señalar que, “Morena era para los morenos”, pero hoy en día, vemos y escuchamos todo lo contrario y por tal motivo, lo vaticinado por el propio López Obrador, fueron palabras que, “se llevó el viento”, porque “la guerra intestina que priva al interior de este partido, “no es entre Morenos”, sino entre traidores forasteros ex prisitas y ex panistas”.

DECIRLES que Morena, está conformada o plagada por PRI-ETOS, esto “no es estar descubriendo el hilo negro”, porque simple y llanamente, “los que andan el campo de batalla”, son personajes que han participado en otros partidos, porque al menos dos de ellos, por ningún motivo, razón o circunstancia, lo podrán negar. Excepto dos de los actores, los que subrayan ser auténticos fundadores de Morena, los que han manifestado que nunca han estado afiliados a otros organismos políticos.

LOS REGISTRADOS por Morena en Reynosa, son “el presunto empresario huachicolero” Rigoberto “Rigo” Ramos Ordoñez y el destacado orador, pero ineficiente Diputado Federal Armando Javier Zertuche Zuani, cuyo dueto de ex priistas, son los que, “se mofan gritando a los cuatro vientos, ser los elegidos”, surgiendo en el argot político que, si “las candidaturas de Morena, están al mejor postor” den por hecho y descartado al flamante orador Zertuche Zuani, porque éste sujeto de baja caterva moral, es tan miserable que, “no se toma ni una taza de café en un restaurante”, por no gastar de su bolsa. Y como Rigo Ramos, presume ser millonario, aducen que “este sin duda sería el abanderado”, para ir en pos de la Presidencia Municipal de Reynosa, salvo que “alguien le salga al frente” y le trunque su propósito político.

AHORA BIEN, les diré que los otros prospectos que, también aspiran a la alcaldía de Reynosa, son el Lic. Marcelo Olán Mendoza y el Lic. Giovanni Barrios Moreno, de los que podré comentarles que, cada uno de ellos, trae su gente y “andan trabajando a todo galope”, con la diferencia de que, Olán Mendoza, trae enorme ruido político en las más de 500 colonias que conforman esta ciudad fronteriza, porque las familias que lo apoyan, ya han alcanzado a constituir, poco más de 100 comités de trabajo social en las sectores vulnerables de Reynosa y del Lic. Giovanni, aunque vemos que “él, no trae el fuerte musculo político”, comparado con el Lic. Olán, “tiene la fortuna” de contar con muy marcada identidad entre las familias de todo los nivel sociales, porque él, se ha dedicado a servirle a los reynosenses, “desde las trincheras”, donde ha tenido la oportunidad de participar en favor de su pueblo de Reynosa.

Y SI A NIVEL DE rumorología, se enmarca la participación de “otro político forastero” para ser el abanderado de MORENA a la alcaldía de Reynosa, eso vendría a echar abajo las pretensiones políticas del “identificado Huachicolero” Rigoberto Ramos Ordoñez, del que podré comentarles que, “si se les da seguimiento a las indagatorias” sobre la carpeta de investigación que priva en su contra, en uno de los tribunales de Justicia, esto naturalmente, podría cortarle de tajo a Rigo Ramos, su anhelo de ser candidato a Presidente Municipal por Reynosa.

PARA CONCLUIR, les diré que quien en los últimos días “ha traído en Jacke” al presunto huachicolero Rigo Ramos y “al falaz y gandalla” de Armando Zertuche, es nada menos que el Lic. Marcelo Olán Mendoza, porque estos, ven con tristeza y quizás coraje que el abogado Olán Mendoza, trae mucha gente que lo vienen apoyando irrestrictamente para que él, sea el candidato de Morena a la Presidencia Municipal de Reynosa, pero en fin veremos “de cuales cueros salen más correas” y en consecuencia contemplar en que termina este tema que ha venido llamando poderosamente la atención, “por la guerra intestina” que se ha generado de manera acentuada en el Partido del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Por hoy es todo y hasta mañana.

Para sugerencias y puntos de vista en general al email:

[email protected]

Visits: 170 Today: 170 Total: 978353