Gaceta.

Por: Raúl Terrazas Barraza.

Candidaturas independientes olvidadas

Como todas las cosas, cuando no se tienen se desean con pasión, coraje, rabia y hasta reclamo. Es el caso de las candidaturas independientes las cuales, si no existieran en la Legislación Electoral desde el 2014 en estos momentos una buena cantidad de personas demandarían que se abrieran las puertas a las candidaturas de ese tipo dado que, muchos no quieren saber nada de los partidos políticos, pero, sí quieren ser candidatos.

Con la Reforma Política del 2014, misma que entró en vigor para las elecciones del 2015, esa forma de acceder a las urnas se estrenó con mucha expectativa, hubo quienes realizaron el proceso para tratar de llegar a las presidencias municipales, espacios en las Cámaras Legislativas, se ganó la gubernatura de Nuevo León, cuyo Gobernador, Jaime Rodríguez Calderón termina ya el sexenio en el 2021 y hasta se pensó que alcanzaría para tener un presidente surgido de una candidatura independiente.

A más de mes y medio que inició el proceso electoral de Tamaulipas en el que se renovarán las 43 presidencias municipales, las 22 diputaciones de mayoría del Congreso del Estado y las 14 plurinominales, Consejeros y funcionarios del Instituto Electoral de Tamaulipas, no alcanzan a ver que las candidaturas independientes puedan tener demanda y que conste que existe un grupo de personas en esa instancia que están bien preparadas para asesorar a las personas que decidan ser candidatos al margen de los partidos políticos.

Trabajar para la obtención de una candidatura sin partido, no es nada sencillo, quienes lo decidan tienen que registrar la intención de hacerlo ante el IETAM, luego cumplir con una serie de requisitos soportados en documentos, crear un grupo de trabajo y de colaboradores, abrir una cuenta en un banco, delinear un plan de trabajo, porque debe de obtener el respaldo de un porcentaje de ciudadanos determinado en la Ley, el cual debe de ser revisado por las autoridades electorales.

También ir a buscar el respaldo y presentar informes detallados de todas sus acciones, porque deben revisarse para ver que se cumple con lo estipulado en la Ley, si pasa la prueba, el que tuvo la intención de ir a las elecciones sin partido, es decir, en forma independiente, podrá registrar su candidatura y se hará acreedor a financiamiento público o prerrogativas, para que lleve a cabo su trabajo proselitista y desde luego, llegada la hora de las votaciones esperar el respaldo de los ciudadanos para ganar.

En la actualidad, así como, Rodríguez Calderón es el gobernador de Nuevo León y dejará de serlo el año que viene, el alcalde de Llera, Héctor de la Torre Valenzuela, llegó por la vía independiente, solo que él lo hizo en el 2016 y estuvo los dos años que le correspondieron, aunque trabajó su reelección, misma que ganó y por eso terminará su encargo el año que viene.

En el 2016, también ganó la alcaldía como candidato independiente José Luis Gallardo Flores en Jaumave, buscó la reelección dos años después, pero, el pueblo lo rechazó y perdió, de ahí que solo quede una posición producto de este tipo de candidatura en la entidad, la de Llera.

Desde luego, a cómo andan las cosas y por aquello de que ya están en la Ley Electoral de la entidad, las candidaturas independientes, perdieron valor, dejaron de ser interesantes, tampoco son alternativa y prueba de ello es que, conforme pasan las semanas del proceso electoral 2020-2021 hay cero intensiones de ciudadanos para aprovechar esa figura legal y política, es más, hay quienes creen al interior del IETAM, que no habrá candidatos por esa vía.

En el caso de Nuevo León, donde la gente se prendió con la candidatura independiente de Jaime Rodríguez Calderón, ya hablan de que será dificilísimo que se repita el fenómeno del 2015, es decir, que el próximo gobernador sea alguien no postulado por los partidos políticos.

Ahora bien, los datos en Tamaulipas son desalentadores a cabalidad, porque de por más de 90 ciudadanos que tuvieron la intensión de ser candidatos, solo 40 lo lograron, menos de la mitad y de los que llegaron, dos pudieron ganar las elecciones, y fueron De la Torre Valenzuela en Llera y Gallardo Flores en Jaumave.

A nivel nacional ese tipo de candidaturas dieron hasta la fecha la gubernatura de Nuevo León, en 2015 y una diputación federal, la de Manuel Clouthier Junior. Después en el 2016 fue más prolífico el asunto, porque llegaron e el país 23 alcaldes, pero, al año siguiente el número de redujo casi a la mitad y en las elecciones legislativas locales del año pasado, sólo un candidato independiente ganó.

Algo que ya no pasa, es la promoción que los que ocupan cargos electorales por la vía de candidaturas independientes ya no hacen promoción de esa figura establecida en la Constitución General de la República y en las Leyes Electorales, ni siquiera el gobernador de Nuevo León, que mostró mucha querencia va alguna parte del país para hablar de las candidaturas independientes, tampoco hay referentes en el sentido de que algunas organizaciones sociales y políticas de la entidad trabajen para promover esas candidaturas.

El Instituto Electoral de Tamaulipas cumplió con lo previsto en la legislación electoral y desde que inició el proceso electoral sacó a la luz pública la convocatoria ciudadana para las candidaturas independientes, incluso, esta semana tiene prevista la realización de un curso de dos días, relativo a la postulación de candidaturas independientes para el proceso 2020-2021, el viernes será a las cinco de la tarde un el sábado a las diez de la mañana.

Es probable que el curso sea un sensor claro de aquello que pueda esperarse respecto a las candidaturas independientes para alcaldes y diputados para las elecciones del seis de junio venidero.

En la página de la Internet del IETAM, está expresado que las manifestaciones de intención para las candidaturas de este tipo deberán de presentarse a más tardar el primero de diciembre venidero, es decir, en poco más de un mes y allí mismo está la normatividad, la convocatoria, los formatos y anexos, las tablas de porcentajes que deben de revisar para determinar la cantidad de adeptos que deben de registrar ante el IETAM y hay un manual en el que se detalla todo a efecto de facilitar a los manifestantes de intención el cumplimiento la Ley.

Aquellos que quieran aprovechar las coyunturas de las Leyes Electorales, tienen a su disposición una Subdirección de candidaturas independientes a la cual se pueden comunicar y contactar a Manuel Moctezuma, quien es el funcionario responsable de trabajar con ellos.

Ya no será tan complicado como en el 2016, cuándo hasta los ánimos se caldearon en las inmediaciones del edificio que ocupa el Instituto Electoral de la entidad y parecía que llegarían a los golpes, por fortuna no fue así, pero, la gritería fue mayúscula, porque las candidaturas independientes eran hace cuatro años como la panacea de la política y ahora son un argumento olvidado