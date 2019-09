T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

CANTUROSAS, “EL ORQUESTADOR” DE ATAQUES AL GOBIERNO DE TAMAULIPAS.

EL EX ALCALDE de Nuevo Laredo, CARLOS ENRIQUE CANTUROSAS VILLARREAL, es quien “en un acto de clara cobardía”, aparece en el escenario político estatal, como “el orquestador de los ataques a las fueras federales y al Gobierno de Tamaulipas”, utilizando para ello las redes sociales (Facebook y Twitter) “bajo cuentas falsas”, como la de José Salas, quien es de origen venezolano y quien desde su país, “está pidiendo apoyo a las autoridades” mexicanas y de Tamaulipas, para que “se obre en el marco judicial” contra el ex alcalde mexicano, porque Canturosas, “al usar de perfil de Salas, dijo, está suplantando su identidad”.

CANTUROSAS, desesperado porque en su haber, existe una orden de aprehensión “por lavado de dinero por 50 millones de pesos” y además porque sus cuentas públicas “no han sido aprobadas” y tendrá que responder a estas en el marco jurídico, desde el exilio, ha venido fraguando como y de qué forma, provocar problemas al Gobierno del Estado, pero lo esencial, es que éste, ya fue puesto al descubierto por el ofendido JOSÉ SALAS, lográndose saber que el ex Presidente Municipal Neolaredense Canturosas Villarreal, para la consumación de “toda la gama de patrañas ejercidas en las redes sociales”, ha utilizado a CARLOS ALBERTO FIGUEROA CALDERON, uno de los hombres de su confianza y quien sin lugar a dudas, en su momento, tendrá que enfrentar la justicia, porque “el verdadero José Salas, está dispuesto a denunciar” a quienes “le han venido causando enorme daño en su persona”.

PARA ELLO, quiero decirles que, “el dolo y la mala fe” del ex Presidente Municipal de Nuevo Laredo Carlos Canturosas, es evidente. Y cuando venga José Salas, como se comenta, lo hará para formalizar la denuncia y naturalmente, poner “el dedo en la llaga” sobre este escabroso tema y señalar “con índice de fuego” a quienes él, ya ha puesto al descubierto, “sobre la suplantación de su identidad”, para que se les llame ante la justicia, porque, aducen que el venezolano, radicado en Caracas, “vendrá a reclamar el daño moral, consumado en su agravio”, cuyo detalle, según dijo Salas, “no se quedará a la deriva”, porque asegura, “no ser el autor de los ataques contra las fuerzas armadas federales y estatales”, como apareció en su cuenta de Facebook.

EL PROBLEMA que de (de hecho), ya enfrenta CARLOS ALBERTO FIGUEROA CALDERON, por atender las nefastas intenciones de su patrón el ex Presidente Municipal de Nuevo Laredo, “ya lo tiene ante serio dilema judicial”, de eso no hay la menor duda, porque lo consumado en “redes sociales” por Figueroa, de utilizar la cuenta de Jasé Salas, suplantando su identidad y atacar al Gobierno de Tamaulipas, eso provocará que Carlos Alberto, por estar ya implicado en un delito de muy alta envergadura jurídica, “se verá en la imperiosa necesidad de tener que huir y ponerse fuera del alcance de la justicia”, porque “el caso no se quedará en el olvido o en los archivos de los tribunales”, puesto que el daño moral consumado, que ya reclama el venezolano José Salas, será de un monto económico considerable, Y Canturosas por obviedad, “no va a pagar el reclamo que, ya hace el indignado venezolano José Salas”.

MARICO, “son fotos mías, todas esas cuentas son fake y están utilizando mi identidad”….Expresaba en redes sociales el afectado José Salas. Y por ello, Carlos Alberto Figueroa, al desplegar ataques contra las autoridades federales que operan en Nuevo Laredo y contra el Gobierno de Tamaulipas, ya está en serio dilema, partiendo de que, “lo hecho por Figueroa, es hacerse pasar por José Salas” y por consiguiente, “este sujeto de baja caterva moral”, está obligado a responder de manera legal a la imputación que José Salas, ya le ha hecho públicamente. Porque el venezolano, asegura “no ser él, quien esté atacando a las autoridades de Tamaulipas”.

POR LO ANTERIOR, es importante señalar que si Carlos Canturosas, anda huyendo de la justicia y por cuya causa está en el exilio, su problema, “no es por ninguna venganza política”, ni por “cacería de brujas”, sino porque hay un faltante millonario” en sus cuentas públicas que, rebasa los 900 millones de pesos, como ya lo hemos vaticinado aquí. E incluso , enfrenta una denuncia más de carácter judicial por 50 millones de pesos “por el delito de lavado de dinero”, esa es la verdad del problema del ex Presidente Municipal Neolaredense, el que anda buscando culpables de sus problemas, cuando debería pensar “en mejorar aclarar” que, fue lo que hizo con el dinero ajeno, que no aparece y que él, no ha justificado ante la ASE y ante el Congreso, eso, en mi punto de vista, “sería lo sensato, cauto y metódico”.

Y SI CARLOS Canturosas, aparece como “EL ORQUESTADOR DE LOS ATAQUES” contra el Gobierno de Tamaulipas y contra las fuerzas armadas federales “en las redes sociales”, utilizando a su esbirro Carlos Alberto Figueroa y, “este haciendo uso de cuentas falsas”, esto, repito, “es por la clara cobardía con la que siempre se ha conducido el ex alcalde Canturosas”. Quedando plasmado que, este ex edil Neolaredense y nadie más, “es el legítimo responsables de sus actos”, eso él, lo debe entender y por supuesto razonar y comprender. Porque “nadie lo mandó, ni le dijeron que saqueara las arcas del erario público de Nuevo Laredo, cuando él fue Presiente Municipal, esa es la cruda realidad. Pero en fin veremos qué sucederá en el corto lapso, sobre este interesante tema que, ha causado enorme impacto político en Nuevo Laredo y Tamaulipas.

Por hoy es todo y hasta mañana.

Para sugerencias y puntos de vista en general al email:

lupeernesto@yahoo.com.mx